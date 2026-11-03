Furies, di Rami Kodeih, è stato uno dei quattordici film in competizione al Festival Internazionale del Film di Marrakech dal 20 al 28 novembre 2026. La coproduzione libanese-brasiliana trasforma il blocco dei depositi bancari in un punto di partenza per una finzione criminale incentrata su due sorelle. Già in programma a Venezia nel mese di settembre, il lungometraggio si unisce a una selezione marocchino tra cui opere di Danielle Arbid e Rakan Mayasi. La giuria sarà presieduta da Marion Cotillard.

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Il cinema libanese sarà presente nel concorso del Festival Internazionale del Film di Marrakech conForniDa Rami Kodeih. La selezione presentata il 2 novembre include questa coproduzione libanese-brasiliana tra i 14 primi e secondo lungometraggi in corsa per la Golden Star. La 23a edizione si svolgerà dal 20 al 28 novembre 2026, con una giuria presieduta da Marion Cotillard.

Furie: una rapina per trovare i tuoi soldi

La sinossis pubblicata dalla Biennale di Venezia pone la storia nel crollo economico libanese. Maro, una madre single, ha bisogno dei suoi risparmi per finanziare un’operazione vitale per sua sorella Dalia. La banca gli rifiuta di accedere ai suoi soldi. Le due donne poi svilupparono una rapina notturna, con l’aiuto di un ex miliziano e di un camionista. Il loro progetto li conduce in una successione di eventi che li sfuggono.

Nel suo promemoria, Rami Kodeih collega l’origine del film ad un’esperienza personale di blocco dei depositi nel 2019. Il regista descrive una finzione criminale alimentata da questa impotenza e legami familiari.

Traffico internazionale già in corso

Forninon sarà scoperto per la prima volta a Marrakech. La programmazione ufficiale di Venezia attesta una sessione del 5 settembre 2026 presso la Sala Giardino. Il lungometraggio è stato presentato nella sezione Spotlight di Venezia.

Colpo in arabo e con una durata annunciata di 133 minuti, il film comprende Maria Nakouzi, Rym Mroue, Hasan Akil e Issam Bou Khaled. Lo script è firmato da Rami Kodeih e Nora Mariana. La produzione combina RT Features e Nausika Films, mentre Le Pacte è un venditore internazionale nel foglio veneziano.

Diversi collegamenti con il Libano nella selezione

Il programma di Marrakech afferma cheFornibeneficiato di Atlas Workshops, la struttura professionale del festival. Tuttavia, la presenza libanese non è limitata alla concorrenza. L’undicesimo Continente ospiteràSolo Ribelli Vincidi Danielle Arbid, eOggi l’occhio ha, da Rakan Mayasi, due produzioni tra cui il Libano.

In totale, il festival annuncia 76 film da 39 paesi. Le proiezioni sono previste al Palais des Congrès, al cinema Le Colosseum e al Musée Yves Saint Laurent Marrakech. Resta da annunciare un calendario dettagliato delle riunioni.

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