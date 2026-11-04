Secondo la Associated Press, Mark Warner fu rieletto senatore della Virginia contro il repubblicano Bert Mizusawa. L’agenzia ha attribuito questa vittoria al democratico alle ore 19:00 ora orientale martedì 3 novembre, cioè 2:00 Mercoledì a Beirut. Il senatore ottenne un quarto mandato e mantenne un posto democratico. Questa ripartizione non determina la maggioranza del Senato. La certificazione ufficiale rimane separata dall’annuncio dei media, mentre altre elezioni continuano.

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Il democratico Mark Warner è stato rieletto al Senato degli Stati Uniti in Virginia durante il medio termine, secondo la Associated Press. L’agenzia gli ha attribuito la vittoria sul repubblicano Bert Mizusawa di martedì 3 novembre alle ore 19. Erano le due di mercoledì a Beirut.

Questo incarico apre un quarto mandato per Mark Warner. I democratici mantengono così un posto che hanno già tenuto. Non rappresenta uno spostamento politico e non permette, da solo, la futura maggioranza del Senato.

Midterms: un quarto mandato per Mark Warner

Mark Warner è stato eletto per la prima volta al Senato nel novembre 2008, ed è stato rinominato nel 2014 e 2020. Prima di Washington, aveva guidato Virginia come governatore dal 2002 al 2006.

Attualmente è vicepresidente del Senato Intelligence Committee. È anche membro dei comitati di finanza, bancaria, bilancio e regolamento di procedura. La sua attività professionale era iniziata nel settore tecnologico prima del suo ingresso in politica.

Un premio di vittoria, prima della certificazione

L’annuncio dell’AP arriva al normale orario di voto in Virginia. La spedizione di assegnazione non fornisce alcun punteggio finale o proporzione di vuoti. Bert Mizusawa, suo avversario repubblicano, è un generale di divisione militare in pensione.

Un premio di media distingue una gara considerata acquisita da un conteggio ancora in corso. La certificazione è la responsabilità delle autorità elettorali. Altre elezioni a medio termine continuano nel paese come le chiusure e le salite locali continuano.

Copertura: Ritratto ufficiale di Mark Warner, 22 aprile 2025. Ryan Donnell / U.S. Senato Servizi Fotografici, pubblico dominio; Libnanews dressing.

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