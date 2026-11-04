Kandinsky: una tela stimata da 60 a 80 M$

Il 17 novembre 2026 Christie ha annunciato la vendita di Betonte Ecken, una tela di Wassily Kandinsky dipinta nel 1922-1923. La sua stima di $60 milioni a $80 milioni non è un risultato dell’asta ed esclude le tasse dell’acquirente. Il catalogo traccia la sua visita a Hilla Rebay, Solomon R. Guggenheim e la sua fondazione, poi al mercato privato. Questo lavoro degli inizi al Bauhaus torna all’asta quarant’anni dopo la sua acquisizione da parte dell’attuale proprietario.

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Una tela di Wassily Kandinsky,Betonte Ecken, sarà proposto il 17 novembre 2026 a Christie La casa di vendita stima tra $60 milioni e $80 milioni. Dipinta a Weimar tra il dicembre 1922 e il gennaio 1923, appartenne a Solomon R. Guggenheim. La vendita non ha ancora avuto luogo.

Questo olio su tela misura 130 centimetri. Il suo titolo tedesco può essere tradotto come « Stressed Corners ». È una delle principali opere annunciate per la vendita serale dedicata all’arte del Novecento.

Kandinsky: una stima senza costi

La gamma pubblicata esprime la valutazione di Christie prima dell’asta. I suoi termini e le condizioni di vendita a New York affermano che le stime escludono le spese dell’acquirente e le imposte applicabili. Non sono né una previsione né una garanzia del prezzo finale.

Il prezzo per martello corrisponde all’asta tenuta. La tassa viene aggiunta per formare l’importo dovuto alla casa, a cui possono ancora applicare le tasse.

Christie sta mostrando l’ambizione di un nuovo disco per l’artista. Per individuare l’annuncio,Murnau mit Kirche IIaveva raggiunto £37.196,800 a Sothebys a Londra nel marzo 2023. Più recentemente, ChristieDas Bunte Lebenvenduto a Londra nell’ottobre del 2026. Questi risultati si riferiscono ad altre tabelle.

Da Berlino alla collezione Guggenheim

La provenienza pubblicata traccia diverse fasi prima dell’ingresso della tabella nelle collezioni americane. Apparve in una vendita della collezione Schwarz a Berlino-Charlottenburg il 2 novembre 1926. Nierendorf Gallery acquisita nel 1928. Hilla Rebay lo possedeva dal 1929.

Artista e consigliere di Solomon R. Guggenheim, Rebay svolge un ruolo importante nelle sue acquisizioni di arte astratta. Guggenheim poi gli ha comprato la tela. Lo diede nel 1941 alla fondazione che porta il suo nome.

La fondazione vendette il lavoro a Sotheby & Co., Londra, 30 giugno 1964. Il mercante di New York Stephen Hahn ha acquisito. Il catalogo lo colloca poi tra i collezionisti Sandra e David Bakalar, a Boston, non più tardi del 1984.

L’attuale proprietario l’ha comprato alla vendita di Sothebys il 13 maggio 1986, a New York. Christie la presenta oggi come proveniente da una collezione europea, senza nominare questo venditore nell’avviso di provenienza.

Un dipinto degli inizi a Bauhaus

Il periodo di creazione dà alla tela un posto speciale nel viaggio del pittore. Kandinsky è entrato nella squadra di insegnamento Bauhaus nel 1922, su invito di Walter Gropius. La scuola raccoglie poi la ricerca sull’arte, l’architettura e gli oggetti quotidiani.

Nella sua presentazioneBetonte EckenChristie sta mettendo in evidenza un’organizzazione in X. Due diagonali si incrociano intorno a una forma blu centrale e dirigono lo sguardo verso gli angoli. Questa costruzione dà il suo significato al titolo. Appartiene a un periodo in cui la geometria si svolge più nell’astrazione di Kandinsky.

La comunicazione collega anche questa organizzazione alla sua riflessione sul rapporto tra pittura e musica. I colori, le linee e le tensioni fanno parte di una composizione che non cerca più di riprodurre semplicemente un paesaggio.

Il dipinto è apparso anche in una mostra del Museo Barberini di Potsdam nel 2025, secondo il catalogo di vendita. L’asta del 17 novembre a New York determinerà l’esito della sua nuova presentazione di mercato.

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