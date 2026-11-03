Beach football: due date per il Libano

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La selezione di beach football libanese è prevista in due gare nel novembre 2026. LUAFA sta pianificando la Coppa Araba dal 5 al 10 novembre a Port Said, Egitto. Il Libano è incluso con Oman, Marocco e Libia. La Coppa Asia seguirà il 18-28 novembre in Thailandia. L’estrazione dell’AFC pose i libanesi con Iran, Vietnam e Afghanistan. Entrambi i tornei hanno tavoli separati, anche se il Libano appartiene al Gruppo B in entrambi i casi.