4 novembre 2026
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Beach football: due date per il Libano

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La selezione di beach football libanese è prevista in due gare nel novembre 2026. LUAFA sta pianificando la Coppa Araba dal 5 al 10 novembre a Port Said, Egitto. Il Libano è incluso con Oman, Marocco e Libia. La Coppa Asia seguirà il 18-28 novembre in Thailandia. L’estrazione dell’AFC pose i libanesi con Iran, Vietnam e Afghanistan. Entrambi i tornei hanno tavoli separati, anche se il Libano appartiene al Gruppo B in entrambi i casi.

Le Liban sur le sable Deux tournois en novembre. Football de plage · archive, Mondial 2006.
Football de plage · archive, Mondial 2006. Pedro Paulo Silva de Souza · CC BY 2.0. Photo entière, non recadrée ; ajout de bandes graphiques et de texte hors photo. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ © Pedro Paulo Silva de Souza · CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Il Libano è dovuto a competere in due gare di beach football nel novembre 2026. La Coppa Araba è prevista dal 5 al 10 novembre a Port Said, in Egitto, secondo UAFA. La Coppa Asia seguirà in Thailandia dal 18 al 28 novembre. La selezione libanese è inclusa nel Gruppo B di ciascuno dei due tornei, con avversari diversi.

Beach football: prima tappa a Port Said

La quinta Coppa Araba avrà otto selezioni al Porto Said Stadium. L’Unione delle Associazioni di Calcio Arabo organizza il concorso, ospitato dalla Federazione egiziana. Il suo lancio è previsto per giovedì 5 novembre.

Il Libano condividerà il Gruppo B con Oman, Marocco e Libia. Il gruppo A riunirà l’Egitto, l’Arabia Saudita, la Mauritania e l’Iraq.

L’Egitto difenderà il titolo vinto alla 2023 edizione, tenuta in Arabia Saudita. Oman poi finito secondo. Il Libano ha anche una posizione finalista nella storia dell’evento: era terminato secondo nel 2014, dietro l’Egitto.

LUAF annuncia la trasmissione degli incontri sui canali ON Sport. La competizione ha aperto la sua stagione sportiva 2026-2027.

In Thailandia, il Libano ritornerà in Iran

La Coppa Asiatica inizierà il 18 novembre, otto giorni dopo la fine del periodo annunciato per il torneo arabo. L’AFC ha stabilito questo incontro continentale dal 18 al 28 novembre in Thailandia.

L’estrazione effettuata il 10 settembre a Kuala Lumpur pone il Libano con Iran, Vietnam e Afghanistan. L’Iran si avvicina alla competizione come titolare del titolo.

Questa dodicesima edizione della Coppa Asiatica riunirà dodici squadre, divise in tre gruppi di quattro.

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