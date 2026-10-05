Tampa: le « zone sperimentali », il nuovo cuore della battaglia per il Libano meridionale

L’incontro Tampa dovrebbe chiarire il meccanismo delle « zone sperimentali » nel sud del Libano. Il ritiro israeliano, la distribuzione dell’esercito libanese, la verifica internazionale e le armi di Hezbollah saranno al centro delle discussioni. Dietro questo approccio graduale si pone una questione decisiva: ristabilire la sovranità o imporre nuove condizioni di sicurezza?

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un incontro militare, ma questioni che superano di gran lunga i militari

Il prossimo incontro a Tampa, in Florida, non dovrebbe essere letto come una semplice ripresa delle discussioni tra Libano e Israele. La nomina, prevista tra il 20 e il 22 ottobre presso la sede del Comando Centrale degli Stati Uniti, dovrebbe essere data priorità alle questioni militari e tecniche. Tuttavia, le questioni al centro delle discussioni sono direttamente legate alla sovranità libanese, la presenza israeliana nel sud, il ruolo dell’esercito e il file armi Hezbollah. Il punto più sensibile è una formula ancora poco compresa: « zone sperimentali ».

Il meccanismo previsto si basa sulla logica progressiva. Invece di aspettare un accordo completo per risolvere l’intera controversia contemporaneamente, un’area limitata sarebbe utilizzata come campo di prova. Israele si sarebbe ritirato. L’esercito libanese avrebbe preso posizione. Un meccanismo di verifica monitorerebbe quindi l’esercizio dell’autorità di Stato e la questione delle armi. Se questo primo esperimento è stato considerato conclusivo, lo stesso modello potrebbe essere applicato altrove. L’obiettivo sarebbe quindi quello di trasformare una formula generale in sequenze territoriali concrete.

Questo è esattamente ciò che rende il caso pericoloso come è promettente. Tutto dipende da come verrà definito il primo esperimento. Se organizza chiaramente il passaggio di un’area occupata dall’esercito israeliano sotto l’unico controllo dell’esercito libanese, può diventare l’inizio di un graduale ritiro. Se, al contrario, impone una serie di obblighi sul Libano in territori in cui Israele non è fisicamente presente, mentre posta il ritiro delle aree occupate, cambia completamente la sua natura. Diventa poi un meccanismo di condizionalità di sicurezza applicato all’interno del territorio libanese.

La delegazione libanese potrebbe essere guidata da Simon Karam, con la partecipazione dell’ambasciatore Nada Hamada Moawad. Ma anche questa composizione non è completamente scollegata dalla natura dell’appuntamento. Beirut voleva ampliare le discussioni e dare loro una dimensione diplomatica. In questa fase, Israele preferisce mantenere l’incontro in un ambiente militare. Se la delegazione israeliana è strettamente militare e le discussioni non permettono alcun progresso politico, la partecipazione al più alto livello diplomatico libanese perde alcuni dei suoi interessi.

Cos’è una « zona sperimentale »?

L’espressione può dare l’impressione di un concetto astratto sviluppato dai diplomatici. Infatti, si riferisce a qualcosa di molto concreto: un territorio limitato in cui i diversi obblighi del processo verrebbero applicati simultaneamente per verificare se il modello funziona.

Nella sua versione più semplice, il meccanismo consiste di quattro passi. Il primo è il ritiro israeliano. Il secondo è il dispiegamento dell’esercito libanese nello spazio evacuato. La terza è la verifica dell’assenza di una presenza armata al di fuori dello Stato. Il quarto è confermare che l’autorità militare e di sicurezza è effettivamente passata allo Stato libanese. Una volta completata questa sequenza, un’altra area potrebbe seguire.

Il progetto non è stato quindi progettato, in linea di principio, per creare enclave separate. Al contrario, deve testare un metodo che può essere gradualmente esteso. Ecco perché il successo o il fallimento del primo esperimento è decisivo. Una formula considerata efficace può diventare il modello di tutti i passaggi seguenti.

Il problema sorge quando si definisce che cosa esattamente « controlla » significa. È da vedere che l’esercito libanese controlla le strade e le posizioni militari? Dovremmo ispezionare le strutture sospettate di appartenere a Hezbollah? Le case possono essere ricercate? Chi decide che un settore sia conforme agli impegni? Israele può chiedere un’ispezione dalla propria intelligenza? E soprattutto, chi arbitro quando una parte sostiene che una violazione esiste e le altre sfide?

I documenti preparatori pongono appunto la questione dellaricerca di abitazionitra gli argomenti che potrebbero essere discussi a Tampa. Questo dettaglio è sufficiente per mostrare che l’incontro non è semplicemente sulle linee tracciate su una mappa. Essa può entrare direttamente nelle procedure per esercitare l’autorità all’interno dei villaggi libanesi.

Tallet Ali Al-Taher, il caso che mostra perché il dispositivo è complicato

Il settoreTallet Ali Al-Taherillustra perfettamente le difficoltà. Questa zona è stata indicata come uno dei territori che potrebbero entrare in un nuovo esperimento. Ma le condizioni militari sono cambiate. Israele è ora presentata come riluttante a restituire la collina e il suo ambiente, in particolare perché la sua posizione può servire come punto di appoggio per un dispositivo orientato al Rihane.

Questo sviluppo è cruciale. Un’area che alla fine metterebbe alla prova un ritiro può diventare un elemento che Israele desidera conservare per motivi operativi. Appare quindi un’altra ipotesi: invece di aprire una seconda zona sperimentale intorno a Tallet Ali Al-Taher, la prima zona potrebbe essere ampliata aggiungendo nuovi settori.

La geografia diventa così il vero linguaggio di negoziazione. Una collina, una strada o un villaggio non è solo una zona. La loro altitudine, visibilità, accesso e prossimità ad altre posizioni determinano il loro valore militare. Cedere una posizione elevata non ha lo stesso significato di lasciare un’area senza profondità strategica. Allo stesso modo, permettere all’esercito libanese di prendere il controllo di un villaggio non risolve necessariamente il problema se le altezze circostanti rimangono sotto controllo israeliano.

La scelta di ogni area quindi contiene già parte del risultato finale. Ecco perché il Libano non può considerare i territori sperimentali come semplici dettagli tecnici lasciati ai militari. Essi determinano l’ordine in cui la sovranità può essere ripristinata e, soprattutto, dove questa ripresa può essere ritardata.

Nabatiyah Al-Fawqa e Iqlim Al-Tuffah: un altro concetto israeliano

Un altro sviluppo appare nelle condizioni attribuite a Israele. Non sarebbe più giusto utilizzare i territori attualmente occupati come aree sperimentali. Le zone non occupate ma soggette al fuoco israeliano potrebbero anche essere colpite.Nabatiyah Al-Fawqae posizioni inIqlim Al-Tuffahsono citati in questa logica.

La differenza è grande. In una zona occupata, il meccanismo inizia logicamente con un ritiro israeliano. In un’area in cui l’esercito israeliano non è schierato, il processo può iniziare direttamente con gli obblighi imposti all’esercito libanese: entrare nelle posizioni di Hezbollah, ispezionare le infrastrutture, impedire ai combattenti di rimanere in o tornare a determinate località.

Questo disegno praticamente invertisce l’ordine iniziale. Il ritiro israeliano non sarebbe più necessariamente il primo movimento. L’azione libanese contro l’infrastruttura militare di Hezbollah potrebbe diventare la condizione per i progressi successivi sul ritiro.

Questo è uno dei punti più sensibili per Beirut. Lo Stato afferma il suo obiettivo di monopolio delle armi. Ma si rifiuta di permettere all’esercizio di questa sovranità di diventare un meccanismo in cui Israele avrebbe dettato, località per località, le operazioni che l’esercito libanese deve svolgere. Il controllo esclusivo dello Stato nel suo territorio implica anche che lo Stato stesso decida come vengono organizzate e utilizzate le sue forze.

L’esercito rifiuta così qualsiasi interferenza nella composizione delle sue unità e nei suoi metodi operativi. Il coordinamento per evitare il confronto accidentale non è equivalente al coordinamento per consentire a Israele di dirigere le missioni dell’esercito libanese.

Il vero nodo: chi controllerà?

Anche se fosse stato raggiunto un accordo sulla mappa, il problema del controllo sarebbe rimasto. Il Libano rifiuta di consentire la verifica esclusivamente israeliana. Accettare tale sistema sarebbe di dare a una delle parti il potere di decidere autonomamente se l’altra soddisfi o meno i propri impegni.

Prendiamo uno scenario concreto. Israele sostiene di avere informazioni su una cache di armi in un’abitazione. L’esercito libanese ispeziona la zona e non trova nulla. Chi taglia? Israele può considerare che l’ispezione è insufficiente? Può richiedere una nuova operazione? Una terza parte deve partecipare alla ricerca? E se questa terza parte esiste, quale mandato deve intervenire all’interno di una proprietà privata in Libano?

La ricerca di un componente internazionale affronta questo problema. Un terzo potrebbe vedere le operazioni e ridurre il rischio che un disaccordo tecnico diventi immediatamente una giustificazione per un nuovo sciopero. Ma trovare questo attore è molto semplice.

L’Italia è stata menzionata tra i paesi che potrebbero partecipare a un meccanismo. Tuttavia, sembra molto prudente. Un funzionario dei suoi servizi di intelligence di ritorno dal Libano non ha ottenuto le garanzie necessarie per quanto riguarda la sicurezza del personale o le condizioni per l’esecuzione delle missioni richieste. Inviare osservatori in un’area in cui gli scioperi rimangono possibili richiede regole di impegno, garanzie di protezione e una definizione estremamente precisa del loro ruolo.

A questa difficoltà si aggiunge una contraddizione politica. Israele è presentata come sfavorevole a una presenza internazionale che limiti la sua libertà di azione nel Sud. Hezbollah, da parte sua, rifiuta una presenza internazionale al di fuori del quadro delle Nazioni Unite e un mandato chiaramente allegato alla risoluzione 1701. Tra queste due posizioni, lo spazio disponibile per inventare un nuovo meccanismo diventa molto stretto.

Il Finul, l’assente che rimane al centro di tutto

La questione della verifica non può quindi essere separata dal futuro delFinitura. Per decenni, la presenza internazionale nel Sud ha fornito un quadro ben noto. Anche se contestato o ritenuto insufficiente, ha un mandato, una catena di comando, contingenti identificati e legittimità del Consiglio di Sicurezza.

La sua partenza creerebbe un vuoto nel momento in cui il futuro meccanismo di prelievo avrebbe bisogno di un terzo capace di osservare ciò che stava accadendo. È questo paradosso che spiega gli sforzi politici per mantenere Finul o per immaginare una formula alternativa internazionale.

Quattro scenari devono essere distinti. Il primo sarebbe il mantenimento di Finul in una forma vicina al presente. La seconda sarebbe una nuova forza internazionale sotto il mandato delle Nazioni Unite. La terza sarebbe una missione di assistenza militare europea o multinazionale. Il quarto sarebbe quello di rafforzare direttamente l’esercito libanese senza schierare una forza internazionale paragonabile.

Queste opzioni non sono intercambiabili. Una missione di assistenza può formare, dotare e finanziare l’esercito senza avere il diritto di trovare una violazione a terra. Una forza internazionale può avere un mandato di osservazione, ma non necessariamente poteri di controllo. Una struttura europea può essere politicamente accettabile per alcuni attori e respinta da altri se non è sotto l’autorità delle Nazioni Unite.

La battaglia intorno al Finul è quindi direttamente legata a Tampa. Il giorno in cui una zona deve essere spostata dal controllo israeliano al controllo libanese, qualcuno dovrà vedere che il ritiro è avvenuto, che l’esercito ha schierato e che gli impegni previsti sono stati implementati. Senza un terzo accettato da entrambe le parti, ogni incidente può produrre due narrazioni incompatibili.

L’ordine del giorno del 27 ottobre pesa sulle discussioni

A tutte queste difficoltà si aggiunge il calendario politico israeliano. Le elezioni del Knesset sono annunciate per il27 ottobrepochi giorni dopo la riunione Tampa proposta. Benjamin Netanyahu entra quindi nella fase finale della sua campagna in un momento in cui il suo governo dovrebbe finalmente accettare il ritiro di determinate posizioni.

Questo programma riduce notevolmente la possibilità di una concessione spettacolare. Un ritiro può essere presentato dagli avversari di Netanyahu come una battuta d’arresto. Al contrario, il primo ministro israeliano cerca di mantenere un’immagine di fermezza e controllo sul problema della sicurezza. Le considerazioni elettorali non determinano meccanicamente tutte le decisioni militari, ma fissano un massimale politico sui possibili compromessi prima dell’elezione.

Washington sembra tenerlo in considerazione. L’obiettivo americano non sarebbe necessariamente quello di raggiungere un importante accordo prima del 27 ottobre. Piuttosto, impedirebbe al canale di negoziazione di scomparire durante il periodo elettorale e la successiva formazione del potere. Un incontro militare con risultati limitati manterrebbe vivo il meccanismo.

Questa logica spiega anche perché le richieste libanesi di estendere l’incontro a una componente diplomatica sono soddisfatte con resistenza. Una discussione militare su una mappa e procedure è politicamente meno costosa di una trattativa postata su ritiro e sovranità.

Per il Libano, questa temporalità è pericolosa. In attesa della fine delle elezioni israeliane può sembrare razionale se non sono possibili importanti concessioni prima. Ma ogni settimana aggiuntiva permette anche a Israele di rafforzare le sue posizioni sul terreno. Il tempo diplomatico e militare non necessariamente lavorano nella stessa direzione.

Hezbollah al centro delle richieste americane e israeliane

L’incontro dovrebbe anche rivolgersi a Beirut con richieste direttamente legate alle armi Hezbollah. Theorari precisi e impegni operativiper il loro ritiro sono menzionati. La sfida non sarebbe quindi più semplicemente quella di riaffermare il principio del monopolio di Stato delle armi, ma di mostrare come dovrebbe essere applicato in pratica.

Questa pressione è accompagnata da rapporti israeliani che Hizbullah sta trasferendo alcune capacità nelle aree più profonde, tra cui Iqlim Al-Tuffah, Jabal Al-Rihan e Jabal Safi. Queste affermazioni provengono dalla parte israeliana e non costituiscono solo prove indipendenti. Tuttavia, hanno un’evidente funzione politica: giustificare l’idea che un ritiro israeliano limitato al settore delle frontiere non sarebbe sufficiente per eliminare ciò che Israele presenta come una minaccia.

Il rischio per il Libano è che la portata dei negoziati si espanderà gradualmente. Se ogni presunto reinserimento di Hezbollah sposta l’area di verifica più a nord, il meccanismo originariamente destinato ad organizzare il ritiro potrebbe diventare un mezzo per imporre condizioni di sicurezza su una crescente profondità del territorio.

È proprio per questo che la definizione geografica delle aree deve essere legata ad un calendario. L’esperienza può avere senso solo se le sue conseguenze sono note in anticipo. Se la prima area è dichiarata conforme, la seconda area segue una procedura specificata. Senza questo, ogni passo può diventare un’opportunità per riaprire pienamente i negoziati.

Case di ricerca: la domanda che può dotare il meccanismo

Tra tutti i soggetti tecnici, la ricerca di abitazioni è probabilmente la più esplosiva. Colpisce sia la sicurezza, la proprietà privata, la fiducia locale e la legittimità dell’esercito.

Nei villaggi meridionali, chiedere all’esercito di controllare le case sulla base di informazioni straniere non è un’operazione neutrale. Il livello di prova necessario, l’autorità che ordina l’ispezione e le procedure legali applicabili devono essere definite. Senza regole precise, il sistema può creare tensioni dirette tra l’esercito e le popolazioni è specificamente responsabile della protezione.

C’è anche un rischio operativo. Se Israele afferma che una casa contiene armi e l’esercito libanese non conferma queste informazioni, un successivo sciopero israeliano potrebbe essere giustificato dal fatto che il meccanismo ha fallito. Al contrario, se ogni intelligenza israeliana avvia automaticamente una ricerca, Israele avrebbe indirettamente un mezzo per dirigere le operazioni di sicurezza all’interno del Libano.

La presenza di un osservatore internazionale non risolve automaticamente questa contraddizione. Può fornire solo un ulteriore testimone. La vera domanda rimane quella dell’autorità: chi prende la decisione finale sul territorio libanese?

Tampa è valida solo se ogni passo porta al prossimo

Il principale pericolo delle zone sperimentali sarebbe infine che cesserebbero di essere sperimentali. Un’area potrebbe essere evacuata e stabilizzata senza quella successiva. Il meccanismo sarebbe poi diventato un mosaico di territori soggetti a diversi statuti, con aree controllate dall’esercito libanese, altre occupate da Israele e altre sotto sorveglianza permanente.

Per evitare questo scenario, tre elementi sono essenziali in qualsiasi mappa stradale: un ordine territoriale, scadenze e una procedura per risolvere i disaccordi. È importante sapere quale zona segue il primo, quanto tempo i passi sono separati e cosa succede se una delle parti afferma che gli impegni non sono stati soddisfatti.

Senza tali garanzie, il Libano potrebbe adempiere ai suoi obblighi in un’area senza ottenere automaticamente il ritiro israeliano dall’altra. In ogni fase, possono emergere nuove richieste. I negoziati sarebbero poi trasformati in un processo indefinito.

Al contrario, rifiutare un approccio graduale comporta anche un costo. Finché non esiste alcun meccanismo di ritiro, le posizioni israeliane possono essere consolidate. Le installazioni militari diventano più sostenibili, le strade di accesso sono migliorate e una presenza inizialmente presentata come provvisoria acquisisce gradualmente le caratteristiche di un insediamento a lungo termine.

Tampa si trova quindi tra due rischi. Il primo è quello di accettare un meccanismo che indefinitamente condiziona il ritiro israeliano. Il secondo è lasciare che la mancanza di accordo trasformi un’occupazione temporanea in una realtà duratura.

La vera domanda non sarà se i partecipanti abbiano accettato il principio « zone sperimentali ». Sarà conoscere i dettagli che accompagnano queste due parole: dove inizia la prima zona, che la controlla dopo il ritiro, che controlla, con quali poteri, secondo quali regole, per quanto tempo e quale zona viene subito dopo. È in queste risposte, molto più che in un comunicato finale, che il vero scopo di Tampa sarà giocato.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews