Sud Libano: I preparati israeliani per l’inverno disegnano un’occupazione a lungo termine?

Nel sud del Libano, l’esercito israeliano equipaggia le sue posizioni per affrontare l’inverno: generatori, edifici, strutture sanitarie, strade migliorate e rotazioni di unità. Questi preparativi non dimostrano un’occupazione permanente, ma dimostrano una capacità di estendere la presenza militare, mentre i negoziati, la distruzione e il ritorno degli abitanti rimangono profondamente incerti.

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Edifici attrezzati per trascorrere l’inverno

Il cambiamento più rivelatore non è in una dichiarazione diplomatica, ma in logistica. L’informazione disponibile descrive i soldati israeliani che trascorreranno l’inverno in gruppi protetti all’interno dei villaggi del sud del Libano. Gli edifici sono stati preparati durante l’estate con generatori elettrici, sistemi di climatizzazione, impianti sanitari e strade di accesso pre-sviluppato. Preso separatamente, ciascuno di questi elementi può essere all’interno della normale protezione di una forza schierata. Insieme, tuttavia, descrivono un’organizzazione progettata per durare oltre pochi giorni o settimane.

Il dispositivo non assomiglia più a quello delle unità che entrano in un’area su una base ad hoc per condurre un’operazione. Una forza che prepara l’elettricità, i servizi igienici, l’accesso stradale e le condizioni di vita dei suoi soldati per l’inverno anticipa una presenza continua. Questo non rende possibile determinare la sua durata esatta o dichiarare che diventerà permanente. D’altra parte, questo dimostra che l’assunzione di un rapido ritiro non è quella su cui si basa tutta la pianificazione militare israeliana.

Questo sviluppo viene come discussioni su un ritiro israeliano e la distribuzione dell’esercito libanese rimane aperta. A livello diplomatico, i negoziati includono meccanismi di ritiro e un graduale trasferimento di controllo allo Stato libanese. A terra, le informazioni disponibili descrivono un esercito che migliora le sue posizioni, organizza le sue rotazioni e si prepara materialmente per la stagione successiva. Entrambe le dinamiche non necessariamente escludono, ma questa preparazione dà a Israele la capacità di rimanere se i negoziati falliscono.

Brigata 55 foglie, ma le posizioni rimangono

La rotazione delle unità fornisce un secondo indice importante. La Reserve Parachute Brigade numero 55 ha completato un periodo di circa 100 giorni di mobilitazione, tra cui quasi ottanta giorni di operazioni in Libano. La sua partenza non corrisponde all’abbandono delle posizioni occupate. Questi devono essere consegnati a forze alternative. Gli elementi della B Islamach Brigade e del Gefen Battalion, attaccati alla formazione degli ufficiali, sono menzionati tra le unità che prendono il controllo.

Questa distinzione è essenziale. Quando le posizioni sono trasferite ad un altro allenamento, è una rotazione, non un’evacuazione. Il dispositivo cambia senza sparire. Le nuove forze guidano gli allenamenti e migliorano le posizioni per l’osservazione del fuoco e il controllo del fuoco in aree più profonde.

La durata della mobilitazione della Brigata 55 ci permette anche di misurare la trasformazione del teatro. Diciotto giorni di operazioni in Libano non corrispondono più ad una breve incursione. I soldati hanno lavorato in uno spazio presentato dall’esercito israeliano estendendosi dal confine a quello che chiama la « linea gialla », con una profondità fino a 12 chilometri in alcune aree. Questo nome israeliano non costituisce un confine riconosciuto dal Libano.

Dodici chilometri: una profondità al di là della striscia di confine

La cifra di circa 12 chilometri è una delle più sensibili del file. Non significa che l’esercito israeliano occupa uniformemente una striscia continua di questa profondità in tutto il Sud. Invece, l’informazione disponibile descrive un’area di funzionamento e di controllo la cui profondità varia per settore. È quindi necessario evitare di trasformare questa cifra in una nuova linea geografica continua. Ma la sua esistenza dimostra che la logica militare non è più necessariamente limitata alle poche posizioni direttamente adiacenti al confine.

Questa profondità permette di osservare le vie del traffico, monitorare le località e esercitare il controllo del fuoco sulle aree in cui i soldati non sono sempre fisicamente presenti. Un esercito non può tenere ogni casa o strada impedendo agli abitanti di tornare o colpire rapidamente qualsiasi attività che considera una minaccia.

Per un residente impedito di tornare al suo villaggio, la distinzione tra la presenza permanente di soldati e l’area controllata dal fuoco ha una portata militare e legale, ma molto meno effetto sulla sua vita quotidiana. La ricostruzione non può normalmente iniziare in una località in cui le attrezzature di costruzione, i residenti o le squadre municipali rimangono esposti.

Strade, posizioni fortificate e controllo del fuoco

Le opere stradali sono meno spettacolari degli scioperi, ma sono strategicamente decisive. Migliorare una corsia di accesso consente un rifornimento più rapido, evacuando una persona ferita, spostando veicoli pesanti e mantenendo un collegamento logistico con il posteriore quando le condizioni atmosferiche si deteriorano. Combinata con edifici attrezzati e siti fortificati, una strada militare riduce il costo giornaliero di una presenza prolungata.

Le forze alternative sono anche descritte come posizioni di miglioramento che forniscono capacità di osservazione e controllo del fuoco nelle aree in profondità. Il valore di un luogo non è quindi solo difensivo. Alcuni punti ben scelti possono aiutare a monitorare diverse strade, valli o località e spiegare perché alcune altezze diventano così sensibili nei negoziati.

Più lavoro richiede un sito, più il suo futuro smantellamento diventa una decisione visibile. Una posizione sommaria può essere evacuata rapidamente. Una combinazione di protezione, elettricità, servizi igienici e logistica è un investimento più ampio. Questo investimento non rende il prelievo impossibile, ma indica che la ritenzione è seriamente considerata.

Villaggi sotto pressione come posizioni consolidate

Il consolidamento avviene in parallelo con un’estensione di aree soggette a bombardamenti, incendi di artiglieria, distruzione e restrizioni di movimento. All’inizio di ottobre, un’esplosione significativa è stata effettuata ad Al-Mansouri, con detonazioni udite lontano. Un altro ebbe luogo vicino a Baraachit. Le case furono incendiate a Zawtar Al-Sharqiya. Colpi e scioperi hanno coinvolto Kafartibnit, Wadi Al-Hujair, Mifdoun, Wadi Al-Saluki, Al-Ghandouriya, Al-Qantara e altre aree.

I bombardamenti si diffusero anche a Wadi Hassan, alla periferia di Majdal Zoun, mentre le zone colpite dal fuoco intorno a Hadatha e Haris. Altri rapporti includono operazioni a Houla e distruzione di edifici, comprese le scuole. L’immagine che esce non è quindi quella di una linea frontale perfettamente fissa. La pressione militare colpisce le comunità a diverse profondità e aiuta a tenere parte della popolazione lontano dai suoi villaggi.

Fonti locali descrivono questa evoluzione come estensione degli spazi vuoti dei loro abitanti. Questa interpretazione deve essere distinta dai fatti materiali stessi. Ma l’effetto territoriale è visibile: le aree più esposte si espandono, tanto più il ritorno dei civili, la riparazione delle reti e la ripresa dell’attività economica diventano difficili.

Majdal Zun e Al-Mansuri nella storia militare israeliana

Le operazioni di Brigata 55 includono Majdal Zoun e Al-Mansouri. Nel conto israeliano, Hizbullah ha riferito usato il periodo post-ceasefire per preparare o riutilizzare le infrastrutture in questi settori. L’esercito israeliano sostiene di aver distrutto più di seicento siti e infrastrutture di Hezbollah, tra cui otto aperture di tunnel, così come dispositivi esplosivi, dispositivi di lancio e depositi di armi.

I funzionari israeliani hanno anche affermato di aver scoperto grandi quantità di armi in case ricercate, alcune contenenti, secondo i loro conti, tra venti e trenta armi, oltre a granate, giubbotti e caschi. Queste figure e descrizioni provengono dal lato israeliano. Non possono quindi essere presentati come risultato di un audit indipendente. La loro importanza risiede nella loro funzione: sono l’argomento di sicurezza utilizzato per giustificare la continuazione delle operazioni e la profondità del dispositivo.

L’esercito israeliano sostiene anche di aver ucciso circa dieci membri di Hezbollah nel tentativo di attraversare la linea che controlla, compreso l’utilizzo di carri armati e droni. Ancora una volta, questo è un bilancio sostenuto dall’esercito israeliano. In un ambiente in cui l’accesso indipendente a determinate aree è limitato, è necessario prestare attenzione a mantenere questa allocazione.

Se Israele ritiene che l’infrastruttura di Hezbollah può essere ricostruita non appena un’area è evacuata, cercherà di ritardare il suo ritiro o di imporre un meccanismo di controllo molto intrusivo dopo di essa. Per Beirut, la domanda è l’opposto: una preoccupazione di sicurezza israeliana può giustificare una presenza militare senza una chiara scadenza entro il territorio libanese?

Un’occupazione che può cambiare forma

L’occupazione a lungo termine non assomiglia necessariamente alle caratteristiche del passato. Può essere basato su un numero limitato di posizioni fortificate, collegate da strade, protette dalla sorveglianza e in grado di controllare da fuoco aree molto più grandi. I droni riducono anche la necessità di una presenza umana densa. Una forza può monitorare una valle, identificare i movimenti e innescare uno sciopero senza tenere fisicamente ogni località.

Questa evoluzione rende il controllo territoriale più complesso. Il numero di soldati o posti fissi non è più sufficiente per misurare il diritto militare di strada. Percorsi di accesso, altezze, capacità di monitoraggio, gamma di armi e restrizioni ai civili devono essere esaminati. Un villaggio evacuato dai soldati, ma dove gli abitanti ancora non possono tornare liberamente non è tornato ad una situazione normale.

Tuttavia, sarebbe eccessivo concludere, sulla base di questi elementi, che Israele ha già deciso su un’occupazione permanente. L’informazione disponibile stabilisce preparati a lungo termine e un meccanismo in grado di attraversare l’inverno. Non forniscono un calendario ufficiale che definisce diversi anni di presenza. La preparazione di uno scenario non è la prova di una decisione irreversibile. Ma in un caso territoriale, le infrastrutture stanno gradualmente creando la propria inerzia.

L’inverno diventa un fattore di contrattazione

Il calendario fornisce questi preparativi immediata portata. Le discussioni militari a Tampa dovrebbero affrontare il ritiro, la distribuzione dell’esercito libanese, le aree sperimentali e i meccanismi di verifica. Allo stesso tempo, le elezioni israeliane del 27 ottobre riducono il margine politico disponibile per un significativo ritiro prima delle elezioni. L’esercito sta preparando la stagione invernale mentre la diplomazia sta ancora cercando di determinare le condizioni per l’evacuazione.

Questa simultaneità pone il Libano prima di una difficoltà. I negoziati più lunghi si svolgono, più le posizioni israeliane si adattano a una presenza sostenibile. Ma accettare un accordo troppo veloce e sbilanciato potrebbe trasformare il ritiro in una successione di condizioni di sicurezza infinite. Beirut deve quindi ottenere un calendario sufficientemente preciso per garantire che le misure temporanee non diventino una nuova normalità.

Una presenza che dura fino alla primavera non è più misurata in giorni. Colpisce un’intera stagione agricola, un anno scolastico, lavori di ricostruzione e il ritorno degli abitanti. Ogni mese di ulteriore divieto o insicurezza può aumentare i danni a case, terreni e infrastrutture. I progetti riguardanti le scuole, gli ospedali, l’acqua e l’elettricità sono poi affrontati con una realtà semplice: un territorio che rimane sotto il fuoco non viene normalmente ricostruito.

L’esercito libanese, parte indispensabile di un possibile ritiro

Qualsiasi scenario di uscita si basa sulla capacità dell’esercito libanese di prendere il sopravvento immediatamente. Una posizione israeliana evacuata deve essere in grado di passare sotto l’autorità effettiva dello Stato. Ma il trasferimento non riguarda solo soldati e bandiere. Presuppone che l’esercito controlli le strade, assicura i villaggi, tratta qualsiasi infrastruttura militare e ha i mezzi umani e materiali necessari per rimanere su una base sostenibile.

La scomparsa o la trasformazione del Finul complica questa prospettiva. Per decenni, la presenza internazionale ha fornito un meccanismo di collegamento, osservazione e riduzione degli incidenti. Se questa architettura scompare in un momento in cui le Forze Armate libanesi devono riprendere più territorio, sarà necessario determinare chi accompagnerà il processo e come verranno trattate le accuse di violazioni.

La posta è doppia. Il ritiro israeliano deve essere sufficientemente chiaro per garantire che le posizioni evacuate non rimangano sotto controllo permanente indiretto. Allo stesso tempo, il dispiegamento libanese deve essere abbastanza robusto da impedire a Israele di giustificare una rioccupazione dall’emergere di nuove attività militari. Senza queste due garanzie, il meccanismo può circolare.

Dalla presenza temporanea a fait accompli

Una presenza militare temporanea può diventare sostenibile senza un giorno specifico che segna il passaggio. Il cambiamento avviene per accumulo: una strada migliorata, un edificio fortificato, una rotazione delle unità, una zona proibita prolungata, e poi una nuova stagione trascorsa in loco. Nessuno di questi atti da solo è sufficiente per creare un nuovo confine. Insieme, possono rendere un fait accompli molto più difficile da invertire.

È questo accumulo che deve essere osservato nel Sud. Generatori e impianti sanitari indicano una preparazione per la vita quotidiana. Le strade migliorano la logistica. Le rotazioni mantengono posizioni senza esaurire la stessa unità. I mezzi di sorveglianza e di fuoco estendono l’effetto militare oltre i luoghi fisicamente occupati. Allo stesso tempo, la distruzione e le restrizioni rallentano il ritorno dei civili. Il set produce un’architettura più stabile di una semplice incursione.

Quindi la domanda non è solo quanti soldati israeliani sono ora nel sud. È per sapere quale infrastruttura si costruisce intorno alla loro presenza e quanto territorio può essere controllato da questi punti. Una presenza ridotta in numero può mantenere un effetto territoriale significativo se ha strade, posizioni dominanti, droni e libertà di sciopero.

L’indicatore reale sarà il passaggio invernale. Se gli impianti rimangono occupati, se le rotazioni continuano e se le aree proibite non diminuiscono nonostante i negoziati, la tesi di una presenza provvisoria diventerà sempre più difficile da sostenere. D’altra parte, un calendario per i prelievi verificabili dimostrerebbe che tali preparativi erano una questione di precauzione militare e non di costruire un nuovo status quo.

Cosa dicono i preparativi

Non ci sono prove che sia stata presa una decisione formale sull’occupazione permanente. D’altra parte, permettono di vedere qualcosa di più preciso: l’esercito israeliano si prepara materialmente a rimanere nel sud del Libano durante l’inverno. Sostituisce unità che hanno raggiunto la fine della loro mobilitazione, migliora le posizioni, prepara edifici, mantiene l’accesso e mantiene il controllo su aree più profonde.

Questa preparazione altera l’equilibrio del potere dei negoziati. Chi può rimanere per molto tempo può meglio sopportare il fallimento o il ritardo delle discussioni. Per il Libano, ogni settimana aggiuntiva aumenta quindi l’importanza di ottenere non solo un accordo di principio sul ritiro, ma un calendario, una successione di zone e un meccanismo in grado di verificare che le posizioni evacuate siano effettivamente così.

Il file non riguarda più solo le parole usate in Tampa o nelle capitali. Viene anche giocato in generatori installati in edifici, impianti sanitari preparati per i soldati, strade e unità migliorate che prendono il sopravvento. Questi dettagli logistici sono meno visibili di uno sciopero o di una dichiarazione politica. Eppure sono quelli che permettono a un esercito di trasformare una presenza di emergenza in una duratura. È proprio per questo che il prossimo inverno è ora un test politico e militare per il Libano meridionale.

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