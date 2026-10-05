MTV integra l’intelligenza artificiale con Sar El Wa2et… la preparazione delle emissioni per la realizzazione on-line

Una piattaforma progettata e guidata da Rudy Hachach, sviluppata in collaborazione con Jud Saud, con il supporto di Michel El Murr, Presidente del Consiglio di Amministrazione di MTV.
Beirut, 5 ottobre 2026 — Le cifre e le promesse messe in onda possono ora essere verificate prima della fine della trasmissione. Dal lancio della sua nona stagione, il 17 settembre 2026, « Saar El Wa2et », presentato da Marcel Ghanem su MTV, utilizza una piattaforma di intelligenza artificiale che accompagna il suo team nella ricerca e nella preparazione, verifica le dichiarazioni degli ospiti durante il live e presenta i risultati agli spettatori, con le loro fonti.
Rudy Hachach ha progettato la piattaforma, la sua interfaccia, il suo funzionamento e la presentazione di informazioni sullo schermo. Ha definito le regole editoriali, diretto sviluppo e partecipato alla programmazione. Jud Saud ha lavorato insieme a lui per la programmazione e lo sviluppo tecnico.
Il progetto è stato sostenuto da Michel El Murr, Presidente del Consiglio di Amministrazione di MTV. Il canale ha fornito l’accesso agli archivi del programma e ha permesso la collaborazione con il suo team per sviluppare una piattaforma adatta alle esigenze della televisione dal vivo.
Quali cambiamenti per lo spettatore?
Quando un ospite presenta una figura verificabile o informazioni, la piattaforma aiuta il team a rivedere e consultare le fonti mentre il dibattito continua. Dopo la verifica e la validazione, viene visualizzato un sommario sullo schermo, specificando se la dichiarazione è vera, fuorviante o falsa, con la fonte e la data.
Lo spettatore può seguire il dibattito e capire quali sono le cifre e le informazioni presentate, senza aspettare una verifica post-stampa.
Più di 150 fonti d’informazione e 357 programmi d’archivio
La piattaforma si basa su oltre 150 fonti di informazioni per la ricerca, la preparazione del programma e la verifica delle dichiarazioni degli ospiti online.
Ti permette anche di cercare gli archivi di 357 trasmissioni di « Saar El Wa2et » dal 2018 e trovare il momento esatto di una dichiarazione. Il team può quindi rivedere i commenti fatti dagli ospiti durante le loro apparizioni precedenti, confrontare le loro posizioni nel corso degli anni e mettere le loro promesse e dichiarazioni al cuore del dibattito.
La piattaforma aiuta anche a preparare i file degli ospiti, letti da Marcel Ghanem e dalla redazione, oltre a selezionare e preparare brani per i social network, con sottotitoli in arabo, inglese o francese.
« Sar El Wa2et » accompagna anche lo spettatore sul suo telefono
Da questo spettacolo di giovedì, il programma lancia una pagina accessibile al telefono durante il live, gratuito e senza scaricare l’applicazione. Basta scansionare il codice visualizzato sullo schermo.
Gli spettatori possono votare sulla questione della trasmissione, consultare i risultati dei controlli, le cifre e i grafici con le loro fonti, e poi trovarli e condividerli dopo che sono in onda. Possono anche guardare brani selezionati dallo spettacolo e condividerli su WhatsApp. Qualsiasi contenuto ricevuto al telefono è stato precedentemente trasmesso e approvato dalla redazione.
Marcel Ghanem dice: « Non possiamo fare la televisione di domani con gli strumenti di ieri. L’intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro dei media, e vogliamo essere al centro di questa evoluzione. Usiamo queste opportunità con ĆSar El Wa2et, per fornire informazioni più accurate e portare lo spettatore più vicino alla verità. »
Rudy Hachach dice: « Ogni settimana, gli spettatori ascoltano numeri e promesse senza essere in grado di controllarli al momento. Volevo permettere allo show di esaminarli mentre l’ospite è ancora presente, con la fonte sullo schermo e la decisione finale nelle mani di un editoriale»
Sulla base della loro ricerca fino ad oggi, i creatori della piattaforma credono che « Saar El Wa2et » sia il primo programma di dibattito nel mondo arabo a trasmettere i controlli di fatto assistiti dall’intelligenza artificiale dal vivo durante la trasmissione.
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