Le ore 18 aggiornano sul Libano meridionale, le dichiarazioni Berri e Geagea, le consultazioni di Berlino dopo Shenzhen, la decisione su Rohingya e bambini esposti al conflitto. Questa edizione distingue tra i fatti confermati, le richieste politiche e i risultati diplomatici che rimangono da verificare questo giovedì.

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Demolizioni documentate a Zawtar al-Sharqiyah, nuove posizioni prese da Nabih Berri e Samir Geagea, e poi le consultazioni di Berlino dopo il vertice di Shenzhen: questi sono i fatti principali di questo giovedì 19 novembre. A livello internazionale, la sentenza della Corte internazionale di giustizia sulla Rohingya e una relazione sui bambini esposti al conflitto segnano anche il giorno.

Libano meridionale: case demolite a Zawtar

I bulldozer dell’esercito israeliano hanno demolito almeno un edificio a Zawtar al-Sharqiyah, distretto di Nabatiyah, il Giovedi. Rapporti di campo e fotografie documentano queste operazioni. Essi attestano la continuazione delle demolizioni già riportate i giorni precedenti in quella località.

Il numero totale di edifici interessati, il tempo preciso delle operazioni e una possibile valutazione umana non sono stabiliti. Queste distruzioni devono essere distinte dagli scioperi di mattina a Qantara e nella zona di Ain al-Samahiyah, tra Zawtar al-Sharqiyah e Mayfadoun.

A Kfarchouba, il dispaccio del mattino ha segnalato il fuoco di artiglieria e poi un attacco aereo alla periferia nord del villaggio. Scrap ha raggiunto la vicinanza di case e danni di proprietà è stato segnalato. La spedizione non ha menzionato alcun infortunio a questa fase. Questi dettagli riguardano gli eventi del mattino, non un altro attacco al momento di questo bollettino.

Berri difende l’esercito e rifiuta una zona cuscinetto

Nel suo messaggio che precede l’83 ° anniversario dell’indipendenza, Nabih Berri afferma che il Sud deve rimanere libanese e appartiene ai suoi abitanti. L’oratore della Camera rifiuta la sua trasformazione in una zona cuscinetto. Ha chiesto il ritiro israeliano, il ritorno dignitoso degli abitanti, la ricostruzione e il rilascio dei prigionieri.

Berri chiede anche all’esercito di fornire le risorse necessarie per le sue missioni. Denuncia le campagne che coinvolgono le sue azioni e i suoi sacrifici. Il suo testo presenta l’indipendenza come responsabilità quotidiana, al di là della commemorazione del 22 novembre. Non annuncia alcun budget militare aggiuntivo o una nuova distribuzione.

Geagea chiede un’espansione dell’indagine settentrionale

Samir Geagea chiede l’udienza dei funzionari militari e di sicurezza di Hezbollah dopo l’accusa di cinque persone arrestate tra Bcharré, Kura e Batrun. Il capo delle forze libanesi ritiene che l’indagine debba andare oltre l’unico gruppo interrogato.

Egli sostiene che i cinque individui hanno riconosciuto la loro appartenenza a Hezbollah e che i funzionari del partito hanno richiesto il loro rilascio. Queste affermazioni rimangono attribuite a Geagea. La sua dichiarazione non costituisce una convocazione giudiziaria e non pregiudica la colpevolezza delle persone accusate, che hanno diritto alla presunzione dell’innocenza.

Risoluzione 1701: una riunione in camera alle Nazioni Unite

Il programma del Consiglio di sicurezza comprende oggi consultazioni chiuse sulla relazione sulla risoluzione 1701 alle ore 17. Questo non è un voto annunciato. In questa edizione non sono inclusi risultati pubblici verificati di queste consultazioni. L’iscrizione al programma non consente di prendere una nuova decisione dal Consiglio.

Berlino assume il ruolo diplomatico di Shenzhen

A Berlino, le consultazioni hanno cominciato con un incontro di Volodymyr Zelensky con Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Andy Burnham, i leader dei tre paesi E3. Il cancelliere tedesco aveva precedentemente ricevuto gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff. Questa riunione è un passo efficace, diverso dall’annuncio del loro viaggio.

Il supporto per l’Ucraina e le garanzie di sicurezza sono al centro della coalizione volontaria. Nessun accordo collettivo verificato è presentato in questa edizione. Una conferenza stampa è stata annunciata alle 18.15, l’ora di Beirut, dopo il programma di questo bollettino.

Prima, Pechino ha rilasciato la dichiarazione di vertice tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin. I tre leader pianificano un dialogo sui rischi nucleari e un aumento della fornitura di prodotti petroliferi raffinati. Il testo non quantifica questo aumento e non annuncia un cessate il fuoco in Ucraina o in Iran.

Rohingyas: ICJ riconosce il genocidio in Myanmar

Giovedì, la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che il Myanmar aveva commesso genocidio contro la Rohingya. Il procedimento Gambia riguarda gli obblighi del Myanmar ai sensi della Convenzione del genocidio.

La decisione riguarda la responsabilità di uno Stato. Non costituisce una condanna penale individuale, che è soggetta ad un’altra procedura e ad altri tribunali. Qui non vengono aggiunti dettagli non verificati di voti, riparazioni o le loro modalità.

589 milioni di bambini in conflitto

Save the Children ha pubblicato un’analisi di 589 milioni di bambini che vivono nel 2025 a meno di 50 chilometri da un evento di conflitto mortale. Ciò rappresenta il 23,4% della popolazione infantile del mondo. Questa cifra misura una vicinanza geografica alla violenza, non una serie di vittime.

La relazione sottolinea anche gli ostacoli all’assistenza. Le Nazioni Unite hanno verificato 8.322 incidenti di negazione dell’accesso umanitario ai bambini entro il 2025. Un incidente può coinvolgere diversi bambini; Questi due indicatori non possono quindi essere aggiunti insieme.

Groenlandia: il Parlamento danese approva l’accordo di difesa

Il Folketing ha approvato l’accordo di difesa della Groenlandia con 109 voti, senza obiezioni o astensioni. Il Parlamento della Groenlandia ha approvato il 3 novembre. Il testo integra il quadro di difesa del 1951 con gli Stati Uniti.

La votazione danese non è sufficiente a dimostrare un’entrata in vigore già efficace. Il comunicato parlamentare presenta ancora la notifica ufficiale a Washington come tappa per completare la ratifica; non annuncia la sua spedizione.

Archivio Foto: Nabih Berri, Libnanews image bank. Illustrazione dell’aspetto politico libanese; Questa fotografia non rappresenta gli eventi sul campo del 19 novembre.

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