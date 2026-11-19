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Joseph Aoun ha chiesto giovedì 19 novembre di preparare un piano sicuro per le celebrazioni in Libano. A Baabda, funzionari militari e di sicurezza sono stati istruiti per proteggere aree frequentate, traffico e accesso all’aeroporto. Il Ministero degli Interni deve ancora organizzare la loro attuazione.

Il Presidente della Repubblica ha presieduto la riunione nel pomeriggio, alla presenza dei Ministri della Difesa Michel Menassa e dei Ministri degli Interni Ahmad Hajjar. Il comandante dell’esercito, Rodolphe Haykal, e i leader dei principali servizi di sicurezza hanno partecipato. Le discussioni si sono concentrate sui rapporti di stato e sulle modalità per prepararsi alle vacanze in avvicinamento.

Un piano di vacanza sicuro per preparare

La relazione della presidenza definisce diverse priorità. Aoun chiede una maggiore presenza nei luoghi di culto, nei mercati, nei centri turistici e nelle strutture pubbliche. Chiede inoltre ai servizi di condividere meglio le informazioni e di concentrarsi sulla prevenzione, piuttosto che aspettare che gli incidenti intervengano.

Queste linee guida non sono ancora un meccanismo dettagliato annunciato agli abitanti. Il testo non fornisce una data di partenza, personale aggiuntivo o elenco di restrizioni. Né indica una specifica minaccia per un particolare luogo o evento.

Traffico, veicoli pesanti e strada aeroportuale

Il traffico occupa un posto importante negli ordini presidenziali. Aoun chiede ad un’organizzazione eccezionale di limitare gli ingorghi durante le vacanze. In particolare, richiede un calendario che definisca il calendario del traffico dei camion, una presenza sicura ai punti di congestione e disposizioni speciali sulla strada dell’aeroporto.

Tuttavia, nessuna nicchia per veicoli pesanti è pubblicata in questa relazione. Motoristi e vettori pertanto non hanno a questa fase un nuovo calendario regolamentare comunicato alla fine della riunione. Il Presidente ha chiesto la sua preparazione; il testo non annuncia l’entrata in vigore.

Prevenzione e coordinamento dei servizi

Il Capo di Stato ha anche sottolineato la lotta contro il furto, il crimine, la sparatoria disordinata e il possesso illegale di armi. Esso chiede l’applicazione della legge senza la protezione dei trasgressori. Il suo intervento riguarda le missioni dei servizi e non si riferisce alle persone coinvolte in una procedura particolare.

Infine, Aoun chiede ai responsabili di tener conto dell’impatto delle tensioni regionali sulla sicurezza interna. Ha detto che i cittadini devono sentire la presenza di istituzioni in tutte le regioni, soprattutto nel Sud. Il verbale non presenta questa richiesta come annuncio di una nuova operazione militare.

Il Ministro degli Interni deve convocare il Consiglio di Sicurezza Centrale per tradurre questi orientamenti in disposizioni concrete. Questo incontro è il prossimo passo annunciato. Le modalità di viaggio e le eventuali istruzioni al pubblico rimangono da specificare.

Illustrazione: ritratto di Joseph Aoun, banca fotografica Libnanews. Questa immagine non mostra l’incontro del 19 novembre 2026. Data di ripresa e fotografo non informato.

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