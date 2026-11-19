Il bollettino respiratorio dell’8 novembre 2026 descrive i pazienti monitorati in una rete di ospedali e centri medici, non l’intera popolazione libanese. Piccoli numeri e denominatori spiegano le differenze nella positività. Questa decrittazione distingue le infezioni rilevate, la composizione del vaccino raccomandato e le dosi annunciate, senza dedurre le figure di sorveglianza uno stock disponibile a novembre.

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Una percentuale di test positivi non è la percentuale di malati libanesi. Il bollettino respiratorio del Dipartimento della Salute dell’8 novembre 2026 viene utilizzato per misurare questa differenza: descrive i pazienti monitorati nelle istituzioni partecipanti, non un rappresentante dell’indagine dell’intera popolazione.

Due gruppi, due denominatori

Delle quattro settimane coperte, il componente ospedaliero ha 37 pazienti, di cui sei positivi per l’influenza, o 16,2%. Si basa su cinque ospedali pubblici e privati a Beirut, Monte Libano, Nord e Baalbeck. I pazienti ospedalizzati hanno avuto febbre e tosse che si sono verificate per meno di dieci giorni.

La seconda parte riguarda le sindromi dell’influenza in nove centri medici a Beirut, Monte Libano, Nord, Akkar, Nabatiyah e Bekaa. Tra 48 pazienti inclusi in quattro settimane, uno è stato positivo per l’influenza, 2,1%. I campioni sono analizzati da PCR presso il Centro Nazionale di Influenza dell’Ospedale di Rafic Hariri.

Questi gruppi non sono intercambiabili. La loro differenza non misura un rischio individuale di ricovero o di incidenza nazionale. I piccoli numeri richiedono anche che il numero di pazienti sia tenuto vicino alla percentuale.

Monitorare i virus, preparare i vaccini

La sorveglianza viene utilizzata in particolare per monitorare l’evoluzione dei virus e per preparare i vaccini per le stagioni successive. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato la sua raccomandazione compositiva per la stagione 2026-2027 nell’emisfero settentrionale il 27 febbraio 2026.

Questo programma non è fissato all’ultimo minuto: l’OMS spiega che le raccomandazioni abituali di febbraio e settembre per il Sud lasciano circa sei o otto mesi per la produzione, l’autorizzazione di regolamentazione e la distribuzione. I dati virologici ed epidemiologici alimentano la selezione; gli enti nazionali o regionali approvano poi le formulazioni utilizzate nella loro giurisdizione.

Questa successione di tappe da sola non fornisce informazioni su una consegna al Libano. Soprattutto, non consente un ritardo locale da attribuire a una mutazione che si è verificata in agosto o settembre.

Le dosi annunciate non sono disponibili

Il 21 settembre il ministero ha annunciato 10.000 dosi di vaccino influenzale per gruppi mirati, con un inizio programmato di amministrazione il 29 settembre. Il ministro ha poi riconosciuto una quantità insufficiente e ha menzionato uno sforzo per aumentarla. Questo annuncio deve rimanere datato: non costituisce un inventario delle dosi ancora disponibili in novembre.

Un altro componente della campagna è stato il vaccino pneumococcale CPV20 per gli anziani. Le sue dosi non devono essere aggiunte a quelle dell’influenza: sono vaccini diversi.

Per comprendere la situazione, tre parti di informazioni devono essere tenute separate: infezioni rilevate nella rete di sorveglianza, la composizione raccomandata del vaccino e la sua effettiva disponibilità. Il bollettino dell’8 novembre fa luce sul primo. Non risponde a tutte e tre le domande.

Foto di illustrazione: preparazione di un gesto medico, senza vaccino identificato o luogo in Libano. Karolina Kaboompics / Pexels.

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