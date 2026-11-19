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Negli Stati Uniti, il tradizionale cesto del Ringraziamento per dieci persone ha raggiunto $58.63 nel 2026, secondo il sondaggio pubblicato il 18 novembre dalla American Farm Bureau Federation. Aumenta di circa il 6% anno su anno, rimanendo al di sotto del picco di $64.05 nel 2022.

Ringraziamento: una lista precisa delle gare

Il tacchino congelato da 16 chili costa una media di 23,68 dollari. Il cesto comprende ripieno, patate dolci, panini, verdure e torta di zucca. Aggiungendo prosciutto, patate e fagiolini porta il totale a $ 81,72.

I sondaggi sono stati condotti nella prima settimana di novembre, sia nei negozi che online, nei cinquanta stati e in Porto Rico. I volontari sono alla ricerca dei migliori prezzi, senza speciali coupon promozionali o offerte condizionate su acquisti in bundle.

Questa indagine informale confronta una lista costante di alimenti. Non misura quindi il bilancio completo di una ricezione o di un’inflazione generale. Le promozioni offerte più vicino al partito possono anche cambiare il disegno di legge effettivamente pagato.

Illustrazione: tacchino arrosto, 25 novembre 2021. Mark Miller / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Tutta la foto, Libnanews vestire sotto la stessa licenza.

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