Sursock Museum: Il Mare Nostrum apre il 6 novembre

Il Sursock Museum ospiterà Mare Nostrum di Lily Abichahine dal 6 novembre 2026 al 21 febbraio 2027. La mostra, sotto la stazione di polizia di Yasmine Helou, si svolgerà nelle Twin Galleries. Un avvocato, ricercatore e artista, Lily Abichahine esplora il rapporto tra Mediterraneo, confini e narrazioni mitologiche. L’apertura è prevista per il 6 novembre alle 18. L’ingresso al museo è gratuito, con visite regolari da mercoledì a domenica, dalle 10:00 alle 18:00.

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Il Museo di Sursock presenteràMare Nostrum, una mostra di Lily Abichahine, dal 6 novembre 2026 al 21 febbraio 2027. Posizionata sotto la stazione di polizia di Yasmine Helou, occuperà le Gallerie gemelle al piano terra. L’apertura è stata annunciata venerdì 6 novembre alle ore 18. L’artista continua una ricerca sul Mediterraneo, confini e relazioni tra legge e miti.

Al Sursock Museum, un mare che attraversa i confini

Il progetto inizia con una domanda: come definire un mare la cui acqua scorre tra i territori? Lily Abichahine è interessata al divario tra questo movimento e le divisioni politiche che organizzano l’area mediterranea.

Nella presentazione della mostra, pone in discussione la priorità storica data alla terra nel modo di pensare legge. Esso propone di spostare lo sguardo verso l’acqua e di considerare il bacino mediterraneo nel suo insieme. Marsiglia, Izmir, Palermo e Beirut segnano questa ricerca.

Il mito è un altro strumento del suo lavoro. L’artista si avvicina come un vecchio modo di organizzare le relazioni umane e l’esercizio del potere. Questa intersezione tra narrazioni, territori e regole strutturaliMare Nostrum, non limitata a una rappresentazione del paesaggio marino.

Ricerca tra diritto e performance

Lily Abichahine è un avvocato, ricercatore e artista. Allenata in legge presso l’Università di Saint Joseph e Paris Descartes, ha poi studiato arti dello spettacolo a Parigi 8. La sua pratica comprende conferenze, performance, installazioni e video.

Il suo lavoro esamina i legami tra forme legali e narrazioni romanze. Il corpo, il patrimonio e la memoria collettiva occupano un posto importante. Questo corso spiega la presenza del vocabolario legale in una ricerca che utilizza anche testo e scena.

Il progettoMare Nostrum, iniziata nel 2021, comprende diversi successi prima della mostra di Beirut.Il nostro mare I: Coreografia per una donna e una pietraappartiene a questo primo ciclo, sviluppato a Palermo.

La seconda parte,Segreti del Mar Infinito, rivisitare il mito di Prometeo. Creato a Brema nel novembre 2022, combina testo, video e suono. L’artista riunisce l’antica divinazione e le realtà della migrazione mediterranea. Questa conferenza è stata presentata al Trinity College di Dublino nel gennaio 2025.

La mostra al Sursock Museum assume il titolo di questa ricerca a lungo termine e gli conferisce un nuovo quadro di presentazione a Beirut.

Date e accesso

Mare Nostrumsi aprirà il 6 novembre 2026 e continuerà fino al 21 febbraio 2027, secondo il calendario museale. L’ingresso al museo è gratuito. Le ore abituali sono da mercoledì a domenica, dalle 10:00 alle 18:00, separate dal programma di apertura.

Il museo si trova sull’arcidiocesi greco-ortodossa ad Ashrafieh, vicino alle scale di San Nicola. Egli afferma che le sue gallerie sono accessibili agli utenti di sedia a rotelle. I gruppi scolastici devono prenotare la loro visita in anticipo al museo.

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