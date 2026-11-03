Drones: Sudan annuncia la denuncia contro l’Etiopia

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Il governo sudanese annuncia di aver presentato una denuncia contro l’Etiopia con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il Consiglio di Pace e Sicurezza dell’Unione Africana. Egli accusa il suo vicino di aver permesso attacchi di droni dal suo territorio. Addis Abeba respinse accuse simili il 16 ottobre. L’origine dell’aereo rimane contestata.

Khartoum porta le sue accuse davanti agli organismi internazionali

In una dichiarazione rilasciata il 2 novembre 2026 dall’agenzia ufficiale sudanese SUNA, il governo sostiene di aver presentato una denuncia contro le autorità etiopi. Egli li ha sfidati sugli attacchi alle installazioni civili e alle centrali elettriche in diversi stati del Sudan.

Secondo la dichiarazione, le Rapid Support Forces avrebbero usato il territorio etiopico per lanciare i droni esplosivi e aerei equipaggiati con missili. Khartoum afferma che ha allegato documenti alla sua denuncia e chiede che queste operazioni siano interrotte. Queste dichiarazioni provengono da un partito al conflitto: non costituiscono un’attribuzione indipendente degli attacchi.

Deniego etiope prima della denuncia

La controversia era già stata sollevata alla riunione del Consiglio di sicurezza il 16 ottobre 2026. Secondo la trascrizione delle Nazioni Unite, la delegazione sudanese ha accusato l’Etiopia di essere il punto di partenza per attacchi di droni. La sua delegazione aveva respinto categoricamente queste accuse, trovandole infondate.

Allo stesso tempo, il rappresentante etiope aveva denunciato minacce alla sicurezza del suo paese da parte di attori di guerra sudanesi e annunciò futuri elementi di un commercio di armi. Questa posizione precede l’annuncio del reclamo di novembre: non può essere presentata come risposta a questa nuova presentazione.

Sostegno egiziano, senza annuncio di intervento

Il comunicato congiunto emesso dal Ministero degli Affari Esteri egiziano dopo le consultazioni tenute il 2 novembre a Cairo condanna gli attacchi alle infrastrutture sudanesi, tra cui elettricità e idraulica. Le attribuiva alle milizie lanciando droni da un paese vicino, senza nominare quel paese in quel passaggio.

L’Egitto riafferma il suo sostegno all’unità del Sudan e delle sue istituzioni. Esso esprime la sua disponibilità a prendere le misure consentite dal diritto internazionale e dall’accordo di difesa comune. Tuttavia, il testo non annuncia alcun intervento militare, dispiegamento o programma operativo. I due governi riaffermano anche la loro opposizione alla gestione unilaterale della diga etiope sul Nilo, un altro punto di attrito con Addis Abeba.

L’ONU condanna gli attacchi dei belligeranti

In una dichiarazione del 31 ottobre 2026, il portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite condanna l’intensificazione degli attacchi di droni da parte delle parti al conflitto. Si riferisce a centinaia di civili uccisi in Sudan e Abyei, comprese donne e bambini, e denuncia gli attacchi alle infrastrutture critiche, comprese le strutture sanitarie.

Questa constatazione generale non stabilisce l’origine geografica dell’aereo mirato dalle accuse sudanesi. Il Segretario Generale chiede ai belligeranti di proteggere i civili e di cessare le ostilità, il primo passo verso un risultato politico alla guerra.

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