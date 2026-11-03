Abdel Fattah al-Burhan offre siti minerari in Russia. Non è specificato alcun investimento o concessione concessa. Allo stesso tempo, la banca centrale sta esaminando le difficoltà di rimpatrio dei guadagni delle esportazioni d’oro. Queste questioni separate sollevano la questione dei ricavi pubblici e le condizioni per la cooperazione annunciata con Mosca.

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Abdel Fattah al-Burhan offrì alla Russia luoghi di estrazione di oro, rame e altri minerali durante il suo incontro con Vladimir Putin il 30 ottobre 2026. L’annuncio non specifica alcuna concessione concessa o investimento pagato. Allo stesso tempo, la banca centrale sudanese sta cercando di migliorare il rimpatrio dei guadagni delle esportazioni d’oro.

Un’offerta di cooperazione mineraria

Secondo la relazione ufficiale sudanese pubblicata dalla SUNA il 30 ottobre, il presidente del Consiglio di sovranità ha presentato questa offerta al Cremlino, ai margini del vertice Russia-Africa. Esso chiede l’attuazione di progetti di cooperazione economica e la firma di documenti pertinenti ad una data appropriata a Mosca.

Lo stesso rapporto attribuiva a Vladimir Putin il desiderio di rimuovere gli ostacoli alla cooperazione e di sviluppare partnership tra le aziende. Tuttavia, queste dichiarazioni non precisano i siti proposti, gli operatori o le condizioni finanziarie di una holding. L’offerta pubblica non misura quindi in questa fase le entrate che potrebbero tornare in Sudan.

Retribuzioni all’esportazione al centro di una riunione

Un altro caso riguarda le vendite d’oro già fatte. Secondo la relazione pubblicata dalla SUNA il 2 novembre 2026, il governatore della Banca centrale convocò a Khartoum il ministro delle miniere, degli esportatori privati e degli organismi di vigilanza competenti. I partecipanti hanno discusso le difficoltà connesse al pagamento dei proventi di esportazione.

In particolare, le discussioni hanno riguardato i prezzi tenendo conto dei prezzi globali, dei limiti e delle restrizioni sui trasferimenti e delle procedure migliorate. Anche la diversificazione dei mercati delle esportazioni era all’ordine del giorno. Le autorità dicono di voler facilitare l’arrivo delle monete attraverso canali ufficiali, pur riconciliando gli interessi dello Stato, dei produttori ed esportatori.

Questa relazione descrive le discussioni e le indicazioni. Non porta alla conclusione che un nuovo regolamento è già entrato in vigore. Né collega le difficoltà esaminate dalla banca centrale ai progetti proposti alla Russia.

Il contesto dell’economia di guerra

In un intervento pubblicato dalle Nazioni Unite il 3 luglio 2026, l’Alto Commissario per i Diritti Umani Volker Türk ha denunciato gli interessi economici alimentati dalla guerra sudanese. Ha nominato oro e bestiame tra le risorse importanti, accanto alla gomma arabica.

Questo allarme generale precede l’offerta fatta a Mosca. Non dimostra che i progetti annunciati nelle ostilità dei fondi di ottobre. Per valutare i suoi effetti economici, le condizioni operative, i beneficiari e i pagamenti effettivi restano da determinare.

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