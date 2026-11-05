Super Tucano: ritiro negli Stati Uniti, partecipazioni in Libano

Il ritiro dei tre aerei Super Tucano dalla US Air Force pone domande per il Libano, che ha ricevuto sei aerei nel 2017 e 2018. La decisione americana riguarda un test della scuola pilota. Non dimostra l’abbandono del programma libanese. Il supporto a terra, le armi guidate, la formazione, la manutenzione e il supporto degli Stati Uniti annunciato nel 2025: i documenti disponibili forniscono una chiara indicazione delle capacità acquisite, dei limiti dell’aereo e delle informazioni ancora necessarie per valutare la sua reale disponibilità.

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Il ritiro dei tre A-29 Super Tucano dalla US Air Force, confermato all’inizio di novembre 2026, solleva una domanda in Libano: che cosa diventa di un programma fornito e supportato da Washington quando l’esercito americano rinuncia al proprio aereo? I documenti disponibili descrivono due traiettorie distinte. La scelta americana riguarda un test scolastico pilota. Il Libano ricevette sei aerei di sostegno e ricognizione, il cui sostegno venne ulteriormente notificato nel luglio 2025.

Tre Super Tucano rimosso da una scuola di prova

L’annuncio americano non riguarda una grande flotta di combattimento. Copre tre aerei assegnati alla Air Force Test Pilot School, con sede a Edwards, California. Il 3 novembre 2026, un portavoce della base ha spiegato alla stampa specializzata americana che la valutazione non aveva confermato la loro idoneità per gli usi previsti dalla scuola.

Un avviso di contratto rilasciato il 29 ottobre prevede il loro sostegno di base. Descrive tre aerei memorizzati, senza tornare al volo previsto per la US Air Force. I vantaggi includono perdite di liquidi, pneumatici e traino. Non sono un programma di ri-servizio.

Questi velivoli erano entrati per la prima volta nel US Special Operations Command. Dopo un cambiamento di necessità, furono trasferiti a Edwards nel 2024. Nel luglio 2025, la scuola annunciò la loro integrazione per insegnare drop-out, spin e valutazione dei sistemi di missione. Il ritiro è quindi effettuato dopo un tentativo di conversione educativa.

Le informative pubbliche non specificano i criteri tecnici dettagliati che hanno portato a questa decisione. Essi non stabiliscono un divieto generale di furto del modello o una sospensione del supporto per gli utenti stranieri.

In Libano, sei aerei consegnati nel 2017 e 2018

Il programma libanese risponde ad un’altra logica. Washington fornì sei Super Tucano per rafforzare le capacità dell’esercito libanese. I primi due sono arrivati a Hamat il 9 ottobre 2017. I seguenti quattro sono stati ricevuti il 28 maggio 2018, prima di una cerimonia il 12 giugno.

Progettato dal gruppo brasiliano Embraer, gli aerei libanesi seguirono una catena industriale americana. Le sei copie sono state prodotte a Jacksonville, Florida, e poi modificate da Sierra Nevada Corporation, ora SNC, in Centennial, Colorado. Il pacchetto comprendeva anche formazione, pezzi di ricambio, attrezzature di supporto e logistica.

Questa cronologia evita una frequente confusione: il Super Tucano libanese non ha partecipato alla battaglia di Fajr al-Jouroud dell’agosto 2017. Il loro arrivo è posteriore. Le capacità aeree impiegate durante questa battaglia includono Cessna, droni e coordinazione artiglieria.

Sei dispositivi consegnati non significano però sei dispositivi immediatamente disponibili. I documenti consultati non sono sufficientemente precisi per quantificare la disponibilità, l’orario di volo o il numero di equipaggi operativi.

Una capacità di sciopero, non una difesa aerea completa

Il Super Tucano appartiene alla categoria di velivoli turboelica leggeri. Le sue missioni includono supporto aereo ravvicinato, ricognizione armata, sorveglianza e formazione. Fornisce forze di terra con un mezzo per osservare un’area e, dove le condizioni lo permettono, ricevendo un supporto preciso.

Nel caso libanese, la capacità dichiarata supera le attrezzature teoriche di un catalogo. L’esercito ha confermato nel 2024 la presenza di razzi APKWS e bombe guidate laser sulla sua A-29B. Gli APKWS sono razzi con un sistema di guida, non missili di difesa aerea.

Il valore di questa precisione dipende da un’intera catena: identificazione oggettiva, designazione, comunicazione e coordinamento con unità terrestri. L’esercito libanese ha sviluppato dal 2019 un sistema di integrazione aria-terra, il LAGI, specificamente progettato per organizzare questo lavoro congiunto.

Queste capacità non permettono che il Super Tucano venga presentato come risposta completa alle violazioni dello spazio aereo libanese. L’attrezzatura documentata non dimostra la capacità di affrontare i moderni aerei da combattimento o di raggiungere la superiorità aerea. Sostenere l’unità di terra e sostenere il cielo nazionale richiede diversi mezzi.

La documentazione pubblica conferma anche la formazione. Il 23 giugno 2020, Super Tucano ha partecipato con Gazelle in un esercizio di vita reale ad Akoura. Questo episodio attesta un lavoro di manovra; non costituisce un record di missioni di combattimento.

Il sostegno americano del 2025, elemento essenziale

Il documento più rilevante per il futuro libanese risale all’11 luglio 2025. Washington ha poi approvato una possibile vendita di A-29 supporto per un stimato $100 milioni. Il caso precedente riguardava 43.7 milioni. I $100 milioni rappresentano la nuova stima totale, non un importo da aggiungere automaticamente all’importo precedente.

Il perimetro copre componenti motore, parti, materiali di consumo, riparazioni, attrezzature di terra, software e servizi tecnici. Questa lista mostra che la capacità militare si basa sulla manutenzione continua. La consegna iniziale degli aerei non è sufficiente per garantire il loro utilizzo per anni.

La notifica collega esplicitamente il supporto al supporto aereo e alle missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Lo attacca anche al ruolo dell’esercito libanese nell’attuazione della cessazione delle ostilità del novembre 2024. Questo quadro politico non dimostra che gli scioperi precisi sono stati effettuati nel Sud.

C’è anche la necessità di distinguere tra l’autorizzazione e l’applicazione. Una possibile notifica di vendita non attesta la firma di tutti i contratti, il pagamento completo dei fondi, o la consegna di ogni servizio. Tuttavia, è un elemento documentato di continuità del programma libanese, distinto dal ritiro deciso a Edwards.

Manutenzione e formazione: condizioni reali di durata

Il programma di formazione lanciato a Moody, Stati Uniti, inizialmente comprendeva 12 piloti libanesi e 22 tecnici libanesi. Un primo rilascio con uno studente libanese al comando è avvenuto il 22 marzo 2017. Una seconda promozione pilota aveva completato il suo corso poco prima della consegna finale nel 2018.

Queste figure descrivono la costruzione del programma. Essi non forniscono informazioni sul personale qualificato nel novembre 2026. Mantenerli richiede capacità di trattenere, rinnovare le qualifiche e garantire una formazione sufficiente.

Per valutare le possibili conseguenze del ritiro degli Stati Uniti, sarebbe necessario conoscere i contratti di manutenzione in vigore in Libano. Orari per la riparazione, l’inventario delle parti e l’accesso al conto di assistenza tecnica per più della sola presenza del modello nell’inventario US Air Force.

La scomparsa della piccola flotta statunitense può giustificare la vigilanza sull’organizzazione del sostegno industriale. Solo non prova una rottura di approvvigionamento. Embraer continua a produrre il Super Tucano per altri clienti: il suo primo trimestre 2026 bilancio riporta quattro consegne, in particolare per il Portogallo e l’Uruguay.

Costi e tendenze da non confondere

La valutazione finanziaria richiede la stessa cautela. L’importo di 462 milioni di dollari, annunciato nel giugno 2015, era una stima di una possibile vendita. Il perimetro comprendeva aerei, motori aggiuntivi, armamenti, sistemi di protezione, formazione e supporto. Questo importo non può essere presentato come fattura finale per i sei aerei.

Dividere una busta complessiva di sei per ottenere il prezzo di un aereo sarebbe quindi fuorviante. Una valutazione del programma richiede spese reali, finanziamenti e benefici. Le prove pubbliche esaminate non consentono questa valutazione globale.

Le nuove missioni proposte dal fabbricante restano separate dalle capacità libanesi confermate. Nel novembre del 2025, Embraer presentò un’evoluzione contro i droni, basata su sensori, collegamenti dati e armamenti adattati. Questa offerta industriale non dimostra che il Libano ha acquisito o qualificato questa configurazione.

A partire dal 5 novembre 2026, nessuna decisione trovata nei documenti consultati collegava il ritiro dei tre aerei americani ad una fermata libanese A-29. I punti da stabilire rimangono concreti: l’esecuzione del sostegno annunciato nel 2025, la reale disponibilità di aeromobili, la manutenzione di equipaggi e fondi per i prossimi anni.

Referenze

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