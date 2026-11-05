Sicurezza alimentare: Aoun chiede prevenzione

Joseph Aoun ha chiesto una maggiore sicurezza alimentare prima che i prodotti pericolosi raggiungessero i consumatori. A Baabda, il 4 novembre, ha chiesto controlli regolari dell’intera industria, dall’importazione ai ristoranti. La carne e gli stabilimenti non autorizzati sono tra le priorità. Il Presidente desidera anche fornire all’Autorità di sicurezza alimentare libanese risorse. Il presidente ha sottolineato l’indipendenza delle ispezioni e la lotta contro l’intervento. Restano da specificare i risultati delle indagini e le risorse effettivamente assegnate.

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La sicurezza alimentare deve essere basata su controlli regolari prima che i prodotti pericolosi raggiungano i consumatori. Joseph Aoun ha difeso questa priorità a Baabda il 4 novembre prima dell’Autorità per la sicurezza alimentare libanese. Dopo gli incidenti che hanno coinvolto famiglie a Beirut e Akkar, ha chiesto la sorveglianza dell’intero settore. Richiede inoltre risorse per l’Autorità e informazioni pubbliche dettagliate sui risultati delle ispezioni.

Secondo la relazione dell’incontro della stampa libanese, il presidente della Repubblica ha ricevuto il presidente dell’Autorità, Elijah Naji Awad, e i membri dell’organizzazione. Questa è stata la loro prima visita dall’emissione dei decreti che istituisce l’Autorità. L’intervista si è concentrata sulle responsabilità dei professionisti, ma anche sulle condizioni di controllo pubblico. I locali, il personale, il budget e i laboratori sono tra le esigenze esplicitamente menzionate.

Aoun presenta l’accesso al cibo sano come diritto e la sua protezione come responsabilità dello Stato. Ha descritto la recente frode come « un crimine che non soffre indulgenza ». Questa dichiarazione esprime la posizione del Capo di Stato. Essa non costituisce un giudizio contro una specifica istituzione o un controllo giudiziario dei casi.

Sicurezza alimentare oltre le chiusure

Il Presidente ritiene necessario chiudere magazzini, ristoranti o negozi in violazione. Ma queste misure vengono dopo il danno. Esso chiede quindi un meccanismo di controllo periodico in grado di coprire ogni fase della rotta alimentare.

Importazione, macelli, magazzini, trasporti e catering sono all’interno del perimetro descritto. La carne è la priorità annunciata. Anche gli stabilimenti non autorizzati devono essere controllati. Il passaggio di diversi operatori non deve lasciare alcun collegamento fuori dalla sorveglianza.

Questa richiesta estende la mobilitazione delle autorità in risposta alle recenti avvertenze sanitarie. All’inizio di novembre, il governo ha avviato controlli sui canali di carne. Il Ministro dell’Economia, Amer Bissat, ha chiesto un censimento dei magazzini, autorizzati o no. Le informazioni richieste riguardano la fornitura, lo stoccaggio e il trasporto. A Baabda, Aoun ora chiede un’organizzazione regolare di questa sorveglianza.

La distinzione è concreta. Chiudere un punto di vendita si occupa della situazione di uno stabilimento. I fornitori, lo stoccaggio e il trasporto consentono la verifica di altri passaggi nella sua fornitura. Il Presidente ha chiesto questa continuità nei controlli, senza annunciare una nuova valutazione delle ispezioni effettuate.

I verbali della riunione non specificano la frequenza delle visite previste. Inoltre non fornisce un programma nazionale di distribuzione. L’orientamento presidenziale si concentra quindi sul metodo da mettere in atto. Le disposizioni pratiche devono ancora essere documentate dalle amministrazioni competenti.

Responsabilità ricercate in tutta la catena

Aoun spera che il follow-up giudiziario riguarda tutti gli attori il cui coinvolgimento sarebbe stabilito. Si riferisce al fornitore, magazzino e persone che presumibilmente hanno coperto un reato. La sua applicazione esclude eccezioni relative alla protezione o all’intervento esterno.

Questa posizione amplia lo sguardo al di là dell’ultimo stabilimento che ha servito o venduto un cibo. Chiede una ricerca di responsabilità durante il suo viaggio. Tuttavia, ogni file richiede i propri risultati. La riunione non ha fornito una lista di persone perseguitate o nuove convinzioni.

Elijah Naji Awad ha anche sottolineato i possibili difetti del sistema. Secondo lui, la lotta contro i rischi alimentari non può essere separata dalla lotta contro la corruzione. Ha menzionato una serie di pratiche che potrebbero indebolire la supervisione: proteggere le istituzioni, ignorare i reati, o mettere pressione sugli ispettori.

Il Presidente dell’Autorità cita anche la gestione di analisi di laboratorio o certificati di conformità. Cita l’introduzione di prodotti di origine sconosciuta e circuiti senza autorizzazione. Le licenze accordate senza rispetto delle condizioni di salute e l’applicazione selettiva delle regole completano le sue osservazioni.

Awad presenta queste situazioni come rischi per combattere. Il suo intervento non identifica particolari funzionari e non dimostra ogni pratica nei casi recenti. In particolare, essa specifica le garanzie che ritiene necessarie per garantire l’indipendenza delle decisioni di controllo.

Potenziamento dell’Autorità

Il ruolo dell’Autorità nel commercio di Baabda va oltre l’ispezione del ristorante. Aoun lo descrive come riferimento nazionale per il coordinamento dei ministeri, dei comuni e dei dipartimenti competenti. Ha chiesto di poter svolgere i compiti previsti dalla legge.

Awad si riferisce alla Food Security Act 35 del 2015. Vuole unificare e coordinare i controlli tra diverse amministrazioni. Esso sottolinea anche l’autonomia delle decisioni scientifiche e sanitarie nell’ambito giuridico. L’obiettivo dichiarato è di proteggerli da interessi e interventi privati.

I mezzi menzionati da Aoun corrispondono alle esigenze materiali di questa missione. Un posto deve ospitare le squadre. Il personale deve svolgere le attività. I laboratori devono consentire le analisi necessarie. Un bilancio deve sostenere il funzionamento del tutto. Il Presidente ha promesso il suo sostegno all’Autorità di assumere pienamente le sue responsabilità.

Tuttavia, questa promessa non consente il costo delle risorse disponibili. Nessun bilancio, personale aggiuntivo o attrezzatura consegnata appare nella relazione. Le richieste di risorse devono pertanto rimanere distinte da una ripartizione effettiva. L’incontro delinea le necessità e il sostegno politico, senza stabilire che tutte le capacità sono già operative.

Informare senza mantenere voci

Infine, Aoun chiede ai cittadini di conoscere i risultati dei controlli e le misure adottate. Vuole informazioni accurate da un unico riferimento. Questo requisito accompagna le ispezioni: il pubblico deve essere in grado di capire gli avvisi senza dipendere dalle voci.

Il Presidente collega questa trasparenza con la reputazione di cucina libanese, ristoranti e turismo. Ha anche fatto riferimento alla fiducia nelle esportazioni alimentari. A suo avviso, una seria supervisione protegge anche le società conformi dalla concorrenza sleale.

Awad collega la prevenzione con fiducia nello Stato e nei prodotti libanesi. Cita avvisi recenti relativi alla trichinellosi tra gli eventi che rivelano le difficoltà di controllo. Il suo intervento richiede la prevenzione dei rischi di raggiungere il consumatore, piuttosto che trattare solo le loro conseguenze.

Le informazioni disponibili non forniscono un record di salute consolidato degli incidenti di Beirut e Akkar. Né possono attribuire la stessa origine ad ogni caso. I successivi chiarimenti previsti riguardano i risultati delle ispezioni, i risultati delle indagini e i mezzi effettivamente aperti all’Autorità.

Fonti

Al Hadeel: Rapporto dell’incontro di Joseph Aoun con l’Autorità per la sicurezza alimentare libanese, 4 novembre 2026. Interventi presidenziali assunti e quelli del Presidente dell’Autorità.

Al Sharq, 5 novembre 2026, p. 3: » هي Report degli interventi di Joseph Aoun ed Elijah Naji Awad.

Ad Diyar, 5 novembre 2026, p. 2: Atti delle udienze di Joseph Aoun, sull’Autorità per la sicurezza alimentare libanese.

Libnanews, 4 novembre 2026: « Trichinellosi: i controlli tornano all’industria ». Sfondo dei controlli richiesti sui circuiti di carne.Vedere riferimento.

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