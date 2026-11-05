COP31: Il costo del clima della guerra nel dibattito

Il Libano sta preparando le sue richieste di COP31 d’Antalya. Tamara El-Zein vuole riconoscere le emissioni ambientali e i danni associati alle guerre e alla ricostruzione. Sostiene sovvenzioni, procedure adattate ai paesi fragili e ai criteri che tengono conto delle capacità nazionali. Il Ministro chiede anche una valutazione ambientale completa della tecnologia digitale. Queste proposte guideranno i negoziatori libanesi, senza costituire decisioni già adottate dalla conferenza internazionale.

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Il Libano vuole includere il costo climatico delle guerre nelle decisioni del COP31. In una relazione pubblicata il 4 novembre, Tamara El-Zein presenta questa priorità alla delegazione negoziale nazionale. Il Ministro dell’Ambiente chiede che i paesi distrutti non sopportino le emissioni associate alla loro ricostruzione. Lei sostiene anche donazioni piuttosto che nuovi debiti. Queste posizioni saranno difese in Antalya, Turchia, dove la conferenza si terrà dal 9 al 20 novembre 2026.

Il costo del clima delle guerre oltre i combattimenti

La domanda libanese copre l’intero ciclo di guerra. Tamara El-Zein vuole integrare la produzione, lo sviluppo e il trasporto di armi. Il loro uso, distruzione e danni ambientali rientrano anche nel campo di applicazione proposto. Infine, ha chiesto di tener conto delle esigenze di ricostruzione. L’approccio supera quindi le uniche emissioni prodotte durante le operazioni militari.

Il ministro sostiene la considerazione delle cause di queste spese aggiuntive e questioni. A suo avviso, la ricostruzione delle infrastrutture distrutte non può essere trattata senza esaminare le circostanze che hanno imposto questo lavoro. I paesi interessati devono ripristinare i loro servizi durante la riunione dei loro impegni climatici. Beirut vuole che le norme internazionali riconoscano questo vincolo nei meccanismi di aiuto e di finanziamento.

La posizione comprende anche una richiesta di responsabilità. Tamara El-Zein vuole meccanismi di sostegno e di compensazione che tengano conto degli attori responsabili del danno. Ha chiesto disposizioni esplicite nelle decisioni e raccomandazioni della conferenza. Questo è un obiettivo di negoziazione. Nessun accordo internazionale su questa proposta è stato annunciato nel verbale della riunione.

Donazioni per evitare un nuovo carico di debito

La natura del finanziamento è la seconda componente centrale del processo. Il ministro chiede un aumento delle risorse per i paesi in via di sviluppo. Esso difende una priorità per le sovvenzioni contro i prestiti. Per gli Stati indeboliti dalla guerra e dalle crisi finanziarie, l’accesso ai fondi non dovrebbe creare nuovi debiti.

Questa richiesta riguarda anche le condizioni di accesso. Tamara El-Zein vuole procedure più semplici e veloci. Esso chiede meccanismi urgenti e flessibili per i paesi fragili. Le condizioni imposte devono, a suo avviso, tener conto delle capacità di recupero e delle esigenze di sviluppo. L’obiettivo è quello di consentire progetti reali al di là dell’annuncio di una strategia.

Tuttavia, l’incontro non è stato accompagnato da nuovi finanziamenti per il Libano. Né fornisce un elenco di progetti ora finanziati. Il ministro fornisce indicazioni ai negoziatori prima della conferenza. Il finanziamento, gli importi e le condizioni dipenderanno da decisioni separate, che non sono stabilite in questa fase.

Impegni di misura per capacità nazionale

La delegazione dovrebbe anche sostenere i cambiamenti degli indicatori utilizzati per monitorare gli impegni climatici. Tamara El-Zein ha chiesto di non limitare la valutazione a misure assolute. Esso propone di combinare indicatori relativi. Essi dovrebbero tener conto delle risorse economiche, del livello di sviluppo e delle circostanze specifiche di ciascun paese.

Questa posizione riguarda i contributi determinati a livello nazionale. Questi impegni costituiscono uno dei quadri per la partecipazione dello Stato allo sforzo climatico. Il ministro contesta l’applicazione di criteri uniformi a paesi i cui mezzi differiscono notevolmente. Il suo intervento richiede un legame tra obblighi e responsabilità e capacità disponibili.

Nessuna nuova formula di calcolo è dettagliata negli elementi pubblicati. La posizione libanese non può quindi essere presentata come indicatore già operativo. Né è un’esenzione generale dallo sforzo. La domanda cerca una valutazione più equa e mezzi adeguati per soddisfare gli impegni.

Il soggetto digitale a una revisione completa

Tamara El-Zein vuole anche fare una proposta sull’impatto ambientale delle tecnologie. In particolare, cita l’intelligenza artificiale e gli strumenti digitali. Il loro interesse non dovrebbe, a suo avviso, portare alla loro classificazione sistematica come soluzioni ecologiche. Richiede una valutazione dell’intero arco di vita.

Questo approccio include l’uso di risorse naturali, consumo energetico, emissioni e altri oneri ambientali. Il ministro propone di confrontare questi costi con le opportunità offerte dagli strumenti. Non chiede un divieto generale dell’intelligenza artificiale nelle dichiarazioni pubblicate. Il suo intervento si è concentrato sui criteri per valutare il loro utilizzo.

Non vi è alcuna stima dell’impronta della tecnologia digitale libanese che accompagna questa proposta. Non viene presentata alcuna classificazione aziendale o bilancio di attrezzature specifiche. L’argomento rimane una direzione di negoziazione, legata alla domanda più ampia di valutazioni complete. Non sostituisce il problema principale del finanziamento e le conseguenze delle guerre.

Accesso basato sui bisogni ai fondi

Infine, il Ministro insiste sull’indipendenza della finanza climatica. Esso chiede l’esclusione di considerazioni politiche, pregiudizi e discriminazioni durante la revisione dei progetti. A suo avviso, i criteri trasparenti dovrebbero basarsi su esigenze e priorità nazionali. Lo stesso requisito si applica all’accesso al supporto tecnico.

Questa posizione combina quindi due domande: il volume delle risorse disponibili e la loro distribuzione. L’aumento dei finanziamenti non è sufficiente se i paesi non possono accedervi. Il Ministro vuole anche procedure per accompagnare i vincoli delle amministrazioni fragili. Tuttavia, il record non identifica alcun individuo minore come aver violato questi principi.

Una delegazione per difendere queste posizioni ad Antalya

L’incontro ha coinvolto il gruppo tecnico libanese e giovani delegati formati nei negoziati internazionali. Esso mirava a fissare le priorità e a guidare il loro lavoro. Tamara El-Zein chiede loro di coordinare le loro posizioni con i paesi amici. Essa vuole proposte comuni, pur mantenendo gli interessi del Libano.

La delegazione è arrivata in un primo calendario. La conferenza delle Nazioni Unite si apre il 9 novembre ad Antalya e deve continuare fino al 20 novembre. Gli annunci libanesi quindi precedono le discussioni. Non pregiudicano il posto finale delle richieste di Beirut nei testi negoziati.

Il prossimo punto concreto sarà la loro traduzione nel lavoro della conferenza. Il ministro ha chiesto di andare oltre la presentazione delle difficoltà nazionali. Essa cerca regole che tengano conto delle responsabilità, delle necessità di ricostruzione e del diritto allo sviluppo. Restano negoziati accordi di finanziamento, criteri e disposizioni di guerra.

Fonti

Al Sharq, 5 novembre 2026 edizione, p. 11.

Libano Dibattito, NNA relazione, 4 novembre 2026;Icon News, trascrizione, 4 novembre 2026.

UNFCCC: COP 31 date e sede ufficiale.

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