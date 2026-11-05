Insegnanti contrattuali: soggiorno richiesto in Libano

La commissione parlamentare per l’istruzione raccomanda di rinviare la decisione 1513 e di mantenere i contratti degli insegnanti. Il suo intervento del 4 novembre cerca anche una ripresa dei corsi della scuola secondaria pubblica. Dietro le soglie di 32 studenti per classe e 125 studenti per supervisore, il conflitto si riferisce alle ore di lavoro, numeri e tempistiche. I dati disponibili hanno fatto luce sul peso degli appaltatori, ma non hanno consentito di quantificare i posti di lavoro direttamente interessati dalle misure controverse.

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Gli insegnanti del contratto in Libano hanno trovato sostegno al Parlamento nelle loro braccia con il Ministero dell’Istruzione. Il conflitto riguarda il mantenimento dei loro contratti, ma anche la dimensione delle classi e la supervisione degli allievi. Riunione il 4 novembre 2026 alla presenza del ministro Rima Karami, la Commissione per l’istruzione raccomanda di rinviare la decisione 1513 il 28 ottobre. Allo stesso tempo, ha invitato la Lega degli Insegnanti Secondari Pubblici a tornare al suo sciopero. Tale appello rimane da tradurre in decisioni: la raccomandazione parlamentare non invalida la misura ministeriale e resta da confermare la ripresa dei corsi.

Insegnanti contrattuali in Libano: mantenimento di contratti e ore

Presieduto da Hassan Mourad, il comitato ha adottato la sua raccomandazione a maggioranza dei suoi membri. Ha chiesto la conservazione dei contratti per insegnanti di contratto e personale ausiliario, noto come « moustaane bihom ». Lo studio del file relativo non è completato. Gli eurodeputati vogliono anche consentire agli insegnanti che sono stati impedito di dare lezioni per aderire ai programmi di insegnamento, con un servizio oraria assicurato. Questa richiesta si applica a coloro che continuano a rispettare la loro presenza amministrativa nelle istituzioni.

Per gli insegnanti pagati all’ora, mantenere un contratto non è sufficiente: abbiamo ancora bisogno di corsi da dare. Il loro reddito dipende dal servizio che ricevono. Una classe raggruppata, un’assegnazione modificata o una nuova distribuzione dei materiali possono ridurre questo servizio senza che il contratto sia formalmente rotto. È questa fragilità che la raccomandazione parlamentare cerca di tener conto combinando il mantenimento dei contratti con la garanzia dell’orario di insegnamento.

L’anno scolastico è già iniziato e i deputati stanno cercando di evitare una rottura nelle scuole. La loro raccomandazione si basa su contratti e servizi educativi, senza annunciare il tenore generale o una nuova scala salariale. Il pagamento delle somme dovute, un’altra rivendicazione centrale degli appaltatori, resta da trattare.

Uno sciopero sostenuto da 3.229 partecipanti al voto

La mediazione si svolge all’inizio del movimento annunciato mercoledì 4 novembre. Il giorno prima, la Public Secondary League aveva confermato il suo impegno a rispettare il voto delle assemblee generali. Su 4.253 partecipanti, 3.229 avevano scelto lo sciopero, o circa il 75,9%. Gli avversari erano 591 e gli astensioni 433.

L’equilibrio interno del potere è chiaro: i voti a favore superano quelli degli avversari e degli astensioni riuniti. Tuttavia, la misura effettiva di mobilitazione rimane più difficile da misurare: non sono disponibili conteggi nazionali verificati di scuole superiori chiuse o insegnanti di sciopero.

La Lega si avvicinò così alle discussioni con un mandato di maggioranza delle sue assemblee generali. Per ottenere la ripresa, la commissione gli ha chiesto di riconsiderare una decisione presa dagli stessi insegnanti. Le garanzie dell’organizzazione scolastica saranno quindi decisive. Spetterà al rappresentante sindacale decidere, e poi alle istituzioni di organizzare il ritorno alla classe.

I contratti e gli ausiliari rappresentano quasi il 58%

L’ultimo bollettino statistico, dedicato all’anno 2024-2025, mostra quanto la scuola pubblica dipende da questo personale. Nell’istruzione pubblica, il censimento distingue 17,996 appaltatori, 2.030 assistenti e 13,762 titolari. Il totale, insieme alle altre categorie, è di 34.608 dipendenti. Così, gli appaltatori da soli rappresentano circa il 52 per cento. Con gli ausiliari, la loro quota è salita al 57,9%.

Nel 2023-2024, il loro peso era inferiore. Il precedente bollettino aveva 18.108 appaltatori e 2.113 assistenti pubblici su un totale di 37.841. Le due categorie rappresentavano circa il 53,4 per cento. Il loro peso relativo aumenta nel censimento successivo nonostante una leggera diminuzione del loro numero. Questo aumento della loro quota è quindi dovuto all’evoluzione del numero totale di personale, piuttosto che ad un aumento del loro numero.

Il fascicolo del contratto influisce quindi sulla maggior parte del personale indicato nel pubblico. Tuttavia, queste statistiche coprono l’intero settore, oltre le uniche scuole superiori coinvolte. Prima delle misure dell’autunno 2026, essi non consentono il conteggio del numero di persone direttamente interessate da esse.

Lo stesso bollettino contiene 294,726 studenti nel settore pubblico, 50,171 dei quali sono a livello secondario. Ancora una volta, questo è il numero di studenti in un anno precedente, non il numero di studenti che non erano a scuola il 4 novembre. Tuttavia, essi danno la misura della rete scolastica in cui il conflitto è coinvolto. Il luogo dei non titolari collega strettamente le condizioni di impiego degli insegnanti alla continuità dei corsi.

La soglia di 32 studenti al centro del disaccordo

In particolare, la controversia riguarda la duplicazione delle classi. Nella sua spiegazione del 30 ottobre, il Ministero presenta una soglia di 32 studenti, contro un riferimento di 40 nelle regole di procedura. Egli ha dichiarato di aver preso in considerazione le proposte dei rappresentanti del liceo e delle direzioni. La differenza è di otto alunni, una soglia inferiore del 20% rispetto a questo riferimento.

La Lega contesta questa presentazione. Il suo capo dei media, Hassan Khodr, ha ricordato che la sua proposta era di 30 studenti. Egli sostiene inoltre che il massimale regolamentare di 40 non proibiva la duplicazione prima di raggiungerlo. È tanto la soglia scelta come il modo in cui è presentata che si oppone a entrambe le parti.

Il ministero evidenzia il rilassamento dei 40 studenti nelle normative. La Lega, invece, giudica i 32 studenti sulla sua candidatura di 30 anni e rifiuta di vedere la traduzione delle sue proposte. Dietro l’apparente prossimità delle figure, quindi, le due parti non parlano dello stesso punto di partenza.

Nelle istituzioni, l’applicazione di questa soglia va anche contro le realtà delle camere: le loro dimensioni, il numero di personale presente e la necessità di accompagnamento variano. Le direzioni chiedono che siano prese in considerazione le capacità materiali che hanno trasmesso al dipartimento. La scelta di mantenere o consolidare una divisione determina quindi il numero di corsi da fornire e le ore da distribuire tra gli insegnanti.

Monitoraggio, un altro punto di attrito

La stessa divergenza appare nel quadro amministrativo ed educativo delle scuole superiori. Il ministero presenta un supervisore per 125 studenti invece di 150. Ha anche riferito alla possibilità di aggiungere 15 ore di sorveglianza come necessario e necessario. Esso presenta tali disposizioni come un adattamento del quadro normativo alle esigenze delle istituzioni.

Hassan Khodr si oppone ad un altro riferimento: la decisione 1065, datata 29 agosto 2026, che ha riferito mantenuto un supervisore per ogni 100 studenti. La Lega invoca quindi un’organizzazione più recente, che considera ancora applicabile e più protettiva. Questo ritardo spiega la sfida a una misura che il dipartimento presenta come favorevole.

Con un supervisore per 125 studenti piuttosto che 150, l’onere teorico è ridotto da 25 studenti. Ma aumenta tanto se conserviamo il riferimento sindacale di 100. Al fine di misurare l’impatto sui posti e le ore di supervisione, sarebbe richiesto il numero di studenti in ogni scuola, le regole di arrotondamento, i servizi già distribuiti e le eccezioni concesse.

La negoziazione deve quindi chiarire la regola di riferimento e le condizioni per la sua applicazione. In assenza di un bilancio di stabilizzazione, non è possibile quantificare né i risparmi previsti né un possibile calo nazionale dell’occupazione.

Le direzioni chiedono di considerare gli edifici

In un approccio a Rima Karami, i direttori delle scuole superiori pubbliche hanno chiesto che i dati vengano utilizzati come base per le decisioni. Il loro memorandum, pubblicato il 3 novembre, si riferisce al numero di personale, al numero di camere, alla loro dimensione e alla loro capacità di ospitare. Sostiene gli obiettivi di razionalizzazione, mentre chiede un rinvio dei cambiamenti che interrompono gruppi già costituiti.

I direttori sottolineano inoltre che i compiti dei supervisori sono simultanei. Essi riguardano corridoi, corsi, movimenti tra sessioni e situazioni impreviste. La distribuzione degli spazi conta tanto quanto il numero totale degli allievi. Due edifici con lo stesso personale possono avere diverse esigenze se i loro pavimenti, accessi o attrezzature sono dispersi.

Il calendario rafforza la difficoltà. Le scuole superiori hanno già distribuito gli studenti, hanno interrotto gli orari e avviato le valutazioni. Cambiare le divisioni in questa fase richiede la ripresa di molte di queste operazioni insieme. Questo è anche il motivo per cui gli eurodeputati insistono sul fatto che l’anno scolastico è entrato nel suo secondo mese. Ristabilire questa organizzazione mobilita manager e insegnanti, con un costo di tempo di lavoro che non è necessariamente incluso in una linea di bilancio.

Derogazioni per piccole classi

Il Ministero menziona anche le eccezioni per le classi i cui numeri rimangono al di sotto dei minimi statutari. Cita 10 alunni per l’asilo, il terzo ciclo di istruzione di base e l’istruzione secondaria. Il minimo annunciato per i primi due cicli è di 15 studenti. Le situazioni geografiche, di sicurezza e sociali possono giustificare l’adattamento, come può l’esistenza o meno di uno stabilimento confinante.

Il terzo ciclo corrisponde agli anni di scuola elementare, prima del liceo. Vi è un’altra disposizione per la sua presenza in alcune scuole secondarie. Il Ministero afferma che non consente ulteriori aperture di questo ciclo nelle scuole superiori che lo richiedono per 2026-2027. Egli ha sottolineato, tuttavia, che le precedenti situazioni sono rimaste invariate per quell’anno.

La Lega aveva proposto un minimo di sette studenti. Per le piccole divisioni, l’ottenimento di una deroga può decidere di mantenere una stretta istruzione, soprattutto quando il raggruppamento degli alunni è difficile. Le conseguenze dipendono quindi dalle autorizzazioni concesse localmente. I minimi nazionali non condannano tutte queste classi alla chiusura, ma non garantiscono la loro ritenzione.

Strike pone un problema particolare per gli appaltatori

Hamza Mansour, coordinatore del movimento degli insegnanti contrattuali, ha sollevato un’altra difficoltà il 4 novembre: giorni senza corso possono causare una perdita di retribuzione per questi personale. Esso chiede che la mobilitazione indichi esplicitamente l’aumento del tasso orario, i pagamenti mensili e la risoluzione delle ore di settembre e ottobre.

Nella sua dichiarazione, ha chiesto l’applicazione della legge n. 44 relativa all’aumento del tempo contrattuale. Egli descrive gli insegnanti che continuano a finanziare il loro viaggio nonostante l’attesa dei pagamenti. Il suo movimento denuncia questa aspettativa senza fornire un resoconto completo dei debiti dello Stato alle varie categorie.

I contraenti devono difendere le loro ore future in attesa del pagamento per il lavoro già svolto. Per le famiglie interessate, la difficoltà è immediata. Sostenere la sfida dei raggruppamenti può significare rinunciare a nuove ore retribuite, mentre i pagamenti precedenti sono in attesa. A questo punto, i titolari e i non titolari non si rivolgono allo sciopero alle stesse condizioni.

Persino l’accordo sulla decisione 1513 lascerebbe quindi aperta la questione degli arretrati. Il mantenimento dei contratti e l’organizzazione dei corsi, al centro della raccomandazione parlamentare, dovranno essere accompagnati da decisioni e scadenze di pagamento per soddisfare tutte le richieste.

Promessi di revisione, le decisioni ancora aspettate

Il relatore della commissione, Edgard Traboulsi, ha indicato dopo la riunione che aveva chiesto la sospensione delle decisioni impugnate. Ha riferito che il ministro ha promesso di rivederli e tener conto delle eccezioni. Il deputato si riferisce a una promessa di revisione, senza annunciare una decisione ministeriale di deferire.

Al fine di valutare le conseguenze delle misure controverse, il numero di contraenti dovrà essere riconciliato con il servizio settimanale fornito a ciascuno. Le esigenze differiscono secondo le discipline e le istituzioni: uno staff nazionale non consente di sapere quali ore possono essere riassegnate o a quali insegnanti.

Il numero esatto di contratti coinvolti, le ore che possono cambiare e il costo di bilancio di mantenerli rimangono da specificare. La maggior parte delle strutture sono in attesa di istruzioni sulle regole da mantenere, le situazioni da rivedere e i servizi basati sul tempo da garantire. La risposta della Lega all’appello parlamentare deciderà, da parte sua, le condizioni per una ripresa dei corsi.

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