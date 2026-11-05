Dahr al-Baidar: due mandati di arresto

L’udienza del 5 novembre nel caso degli esplosivi di Dahr al-Baydar ha provocato due mandati di arresto contro Ali al-Kourdi e Haytham Amhaz. Il giudice Ghada Bou Alwan li ha intervistati in presenza del loro avvocato. Le udienze di altre persone accusate sono rinviate fino al 17 novembre, dopo il deposito delle eccezioni procedurali. L’ufficio del procuratore militare deve dare il suo parere prima che una decisione venga presa dal magistrato. Questo passo non è una convinzione e non pregiudica le responsabilità.

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Nell’indagine di Dahr al-Baydar, il primo giudice di indagine militare ha emesso due mandati di arresto giovedì 5 novembre 2026. Ghada Bou Alwan ha preso questa decisione dopo aver intervistato Ali al-Kourdi e Haytham Amhaz. Entrambi gli uomini erano già detenuti nel caso della spedizione di esplosivi sequestrati in quella zona.

Gli interrogatori hanno avuto luogo in presenza del loro avvocato, Maan Assaad. L’agenzia ufficiale libanese e diversi media hanno riferito questa fase dell’indagine. I mandati sono stati emessi in presenza delle persone interessate. Non sono una condanna.

Dahr al-Baidar: il follow-up del 17 novembre

Il magistrato ha rinviato l’interrogatorio di altre persone accusate che non sono trattenute fino al 17 novembre. Il loro avvocato ha fatto delle eccezioni procedurali. L’ufficio del procuratore militare deve esaminarli e dare la sua opinione.

Il giudice dovrà quindi decidere su queste eccezioni. Le informazioni disponibili non pregiudicano la sua decisione sulle obiezioni sollevate dalla difesa.

Questa udienza era prevista dopo il completamento delle indagini preliminari condotte dal ramo di intelligence delle Forze di Sicurezza Interna. Il file trasmesso all’accusa includeva immagini di sorveglianza e dati telefonici. La loro esistenza non è sufficiente a stabilire responsabilità individuali.

La nomina giudiziaria annunciata il 5 novembre ha quindi avuto luogo per i due uomini detenuti. Il nuovo punto è l’emissione di mandati contro di loro. Le altre udienze rimangono a venire.

Le persone perseguitate rimangono presunte innocenti. Il rapporto ufficiale dell’agenzia non pubblica le dichiarazioni complete dei due uomini o le ragioni dettagliate per i mandati. La prossima udienza è prevista per il 17 novembre.

Fonti e riferimenti

Illustrazione: sede della corte militare a Beirut, fotografia di archivi Libnanews, data di ripresa e fotografo non specificato. Abito editoriale assistito da IA da questa vera fotografia. L’immagine non rappresenta l’audizione del 5 novembre 2026.Fotografia di origine.

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