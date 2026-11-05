Cristiano Ronaldo annuncia il suo ritiro internazionale il 5 novembre 2026, all’età di 41 anni. Il portoghese ha 234 selezioni e 146 gol dopo 23 anni con il suo paese. La sua partenza è arrivata dopo la crisi con Jorge Gesù e ha aperto una nuova tappa per la selezione, impegnata nella Lega delle Nazioni.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Cristiano Ronaldo annuncia il suo ritiro internazionale. L’attaccante portoghese di 41 anni ha formalizzato la sua decisione giovedì 5 novembre 2026 in un video pubblicato sul suo account Instagram. Termina un corso iniziato nell’agosto 2003, dopo 23 anni sotto la maglia nazionale. Al momento di questo annuncio, ha avuto 234 selezioni e 146 gol, due record nel calcio internazionale maschile. La sua partenza apre una nuova tappa per il Portogallo, poche settimane dopo il suo conflitto con l’allevatore Jorge Jesus.

Il messaggio è rivolto prima ai portoghesi, compresi quelli che vivono all’estero. Ronaldo presenta la sua partenza come una decisione personale difficile. Torna al link costruito con i sostenitori, i suoi partner e le squadre che lo accompagnano. La pubblicazione ha una formula semplice: « Portogallo sarà sempre in me ».

Questo annuncio riguarda la selezione nazionale. Non è un annuncio di partenza immediato da Al-Nassr, il suo club in Arabia Saudita. Le due scadenze devono rimanere distinte: il capitano portoghese lascia il calcio internazionale, mentre la continuazione della sua carriera di club è un altro calendario.

Ronaldo annuncia il pensionamento dopo 23 anni di selezione

Nel suo video, il giocatore utilizza la maglia numero 7 per evocare la trasmissione alle generazioni successive. Ha ringraziato allenatori, manager, personale medico, personale di selezione e la sua famiglia. Riconosce anche le sconfitte e i tempi in cui non ha soddisfatto le aspettative del pubblico.

Il tono del messaggio contrasta con quello del suo comunicato di ottobre, dedicato ai suoi disaccordi con Jorge Jesus. Questa volta, Ronaldo torna al suo viaggio collettivo. Insiste sulle persone incontrate e sull’inno nazionale rappresentato prima degli incontri.

Il suo annuncio viene prima dei prossimi due incontri del Portogallo nella Lega delle Nazioni. La selezione è quella di ricevere la Danimarca il 14 novembre a Braga e poi recarsi in Galles il 17 novembre a Cardiff. Nessuna di queste partite può essere presentata, esclusivamente sulla base del calendario, come incontro d’addio del giocatore.

Una decisione preceduta dalla crisi di settembre

La questione del suo futuro internazionale aveva assunto un’altra dimensione il 30 settembre. Ronaldo aveva lasciato la manifestazione portoghese a Copenaghen alla vigilia di una partita contro la Danimarca. Tre giorni prima, era rimasto in panchina durante la vittoria contro la Norvegia ad Oslo, nonostante il suo riscaldamento.

Il 6 ottobre, il giocatore ha consegnato la sua versione dei colloqui con Jorge Jesus. Si lamentò con l’allevatore che non aveva mantenuto i suoi impegni sul suo uso. Si è anche scusato con i sostenitori e ha riconosciuto che non avrebbe dovuto lasciare il rally.

A quel punto Ronaldo era ancora escluso un ritiro immediato. Ha detto che era disponibile per la selezione, soggetto alla sua condizione fisica e dopo una possibile sanzione. Ha anche spiegato che aveva considerato un inizio dopo il Mondo 2026. Il presidente della federazione, Pedro Proença, lo invitò a continuare.

L’annuncio del 5 novembre segna quindi un cambiamento da questa posizione. Ha concluso l’incertezza sulla sua volontà di continuare con la squadra nazionale. Tuttavia, non consente la decisione di essere attribuita a una sola causa o di ricostituire gli ultimi scambi privati tra il giocatore e i funzionari portoghesi.

234 selezioni e 146 gol al momento della partenza

La valutazione di Ronaldo mostra la misura di questa transizione. Con 234 apparizioni, tiene il record mondiale degli uomini di selezioni. Aveva superato il precedente marchio del Kuwait Bader Al-Mutawa il 23 marzo 2023, contro il Liechtenstein. Aveva accompagnato questo record con due gol.

Il suo totale di 146 successi è anche il riferimento nel calcio maschile internazionale. Ronaldo aveva preso il comando in questa classificazione da solo il 1o settembre 2021. Il suo doppio contro la Repubblica d’Irlanda gli permise di superare l’Iran Ali Daei.

La sua longevità supera queste due figure. Dopo il suo debutto senza meta nel 2003, ha segnato per il Portogallo ogni anno dal 2004 al 2026. Questa serie copre 23 anni di calendario consecutivi. Esso illustra la posizione a lungo termine dello sciopero nella selezione, al di là dei cambiamenti di coach e partner.

Tre titoli con Portogallo

Il suo corso internazionale comprende tre grandi trofei con la selezione: l’Euro 2016, poi le Leghe delle Nazioni 2019 e 2025. Questi successi hanno accompagnato la transizione del Portogallo da una squadra che corre regolarmente negli ultimi giri a una selezione in grado di vincere finali.

La prima licre rimane quella del 10 luglio 2016 presso la Stade de France. Ferito, Ronaldo aveva lasciato la finale contro i francesi nei 25 minuti. Tuttavia, i suoi partner avevano vinto l’incontro, grazie all’obiettivo di Eder in estensione. Il capitano ha poi sollevato il primo grande trofeo nella storia della squadra nazionale.

L’ultima vittoria nella Lega delle Nazioni, nel giugno del 2025 a Monaco, l’aveva nuovamente posta al centro del risultato. Ronaldo ha segnato contro la Spagna in un finale finito a 2-2 dopo l’estensione. Il Portogallo aveva vinto la sparatoria in gol, cinque vittorie su tre. All’età di 40 anni, l’attaccante rimase decisivo in una finale internazionale.

Suonò poi il Mondo 2026. I suoi due obiettivi contro l’Uzbekistan lo fecero il primo giocatore a segnare in sei edizioni della Coppa del Mondo. Tuttavia, quest’ultimo non aveva portato al Portogallo il titolo mondiale mancante.

La selezione deve organizzare la continuazione

La partenza di Ronaldo riguarda anche il funzionamento della squadra e la sua leadership. Durante la crisi di ottobre, Bruno Fernandes difese il suo posto nella storia del calcio portoghese. Il 3 ottobre la comunità ha respinto l’idea di divisioni nel gruppo e ha chiesto il rispetto per le varie parti. Questi commenti hanno preceduto l’annuncio di pensionamento.

Jorge Jesus ora ha una decisione pubblica di prepararsi per ulteriore lavoro. La selezione affronta questa transizione difendendo il suo titolo nella Lega delle Nazioni. Gli incontri di Braga e Cardiff osserveranno le sue scelte offensive e la divisione delle responsabilità dopo la partenza del suo capitano storico.

Cover Credit: foto degli archivi portoghese-Iran, 25 giugno 2018, Mahdi Zare / Fars News Agency, Fars Media Corporation.Fotografia sorgentearticololicenza CC BY 4.0. IA-assisted editoriale inquadratura e vestizione: Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews