Scioperi notturni nel sud del Libano: diversi siti mirati

Gli scioperi israeliani hanno colpito Tallusa e i suoi dintorni, la periferia di Aïta al-Jabal e la zona tra Hadatha e Haris mercoledì sera, 4 novembre 2026. La spedizione per gli ultimi due villaggi indicava che i missili non erano esplosi. Il giovedì mattina, un drone ha lasciato cadere una granata assordante vicino alla moschea di Al-Amriyeh nella zona di Mansouri. Questi incidenti seguirono lo sciopero di una moto a Qabrikha il Mercoledì pomeriggio, il cui record ufficiale era uno morto e uno ferito.

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La notte colpisce Tallusa, la periferia di Aïta al-Jabal e la zona tra Hadatha e Haris, mercoledì sera 4 novembre 2026. Un’agenzia di stampa libanese riferisce che i missili sparati tra le ultime due sedi non sono esplosi. Giovedì mattina, un drone ha lasciato cadere una granata assordante vicino a una moschea nella zona di Mansouri. Questi eventi seguono lo sciopero mortale di mercoledì pomeriggio a Qabrikha, dove il Ministero della Salute ha annunciato una morte e una lesione.

Scioperi notturni nel sud del Libano: Tallousa e Aïta mirati

Due scioperi israeliani hanno preso di mira Tallousa e i suoi dintorni il mercoledì sera. La spedizione che li riporta menziona il villaggio e il suo perimetro, senza identificare alcun edificio specifico. Non fornisce un bilancio umano o materiale. Inoltre non specifica il tipo di aereo utilizzato per questi attacchi.

Un altro rapporto della stessa sera si riferiva ad un attacco dell’aviazione israeliana alla periferia di Ayta al-Jabal. Essa distingue questo sciopero da altri due attacchi nella zona tra Hadatha e Haris. In questa relazione non è incluso alcun bilancio.

Queste informazioni documentano diversi attacchi in diversi settori. Non danno il numero di munizioni usate in Tallusa o Aïta al-Jabal. Né possono identificare gli obiettivi militari che l’esercito israeliano ha cercato in queste località.

Missili inesplosi tra Hadatha e Haris

Il resoconto relativo a Hadatha e Haris contiene un particolare dettaglio. Secondo la spedizione libanese, i due scioperi tra questi villaggi non portarono all’esplosione di missili. Questo si riferisce solo a questi due attacchi. Non si applica agli scioperi su Tallusa o a quelli riportati nelle vicinanze di Aïta al-Jabal.

Il rapporto non descrive la causa di questa esplosione. Non fornisce fotografie autenticate dell’attrezzatura o dettagli della loro condizione. Né riferisce un intervento per neutralizzarli. I dispacci consultati non specificano il loro destino.

Le spedizioni notturne non mostrano un conteggio di alloggi danneggiati o persone evacuate. L’assenza di un record in questa fase non significa che nessuna vittima o danno sia stato trovato. Limita semplicemente le conseguenze che possono essere stabilite dalle informazioni disponibili.

In Qabrikha, il bilancio di mercoledì rimane separato

All’inizio di mercoledì, un drone israeliano ha preso di mira una moto nel distretto di Qabrikha, Marjayoun. Il centro operativo di emergenza del Ministero della Salute libanese ha riferito una morte e una lesione. Il comunicato stampa ha chiarito le informazioni iniziali, che hanno menzionato solo una persona ferita.

Questa valutazione riguarda l’attacco del 4 novembre pomeriggio. Non deve essere attribuito agli scioperi notturni su Tallusa, Aïta al-Jabal o sul settore Hadatha-Haris. Le informazioni sanitarie consultate non specificano l’identità delle vittime o lo stato di salute della persona ferita.

L’esercito israeliano sostiene di aver preso di mira due persone che accusa di osservare i suoi soldati. Questa giustificazione rimane quella dell’esercito israeliano. Non ci sono prove indipendenti disponibili per determinare l’attività di coloro che sono interessati.

Lo stesso giorno, un’altra spedizione libanese ha segnalato un attacco aereo militare israeliano a Qantara. Non ha dato un bilancio. Questo episodio, prima degli attacchi serali, aggiunge alla successione dei rapporti nel Sud senza permettere un totale di vittime.

Giovedì mattina, una granata vicino a una moschea

L’ultimo incidente riportato in questa sequenza riguarda il settore Mansouri, giovedì mattina, 5 novembre. Secondo un’agenzia di stampa libanese, un drone israeliano ha lasciato cadere una granata assordante vicino alla moschea di Al-Amriyeh vicino alla città.

Il rapporto pone il dispositivo vicino al luogo di culto. Non descrive uno sciopero diretto contro l’edificio. Non specifica se le persone erano sul posto al momento dell’incidente. Non c’è alcun record umano o materiale che accompagna questa spedizione.

Linea di credito

Fotografia del confine libanese-israeliano. Non rappresenta gli attacchi del 4 e 5 novembre 2026. © François el Bacha per Libnanews.com. Tutti i diritti riservati.

Fonti e riferimenti

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