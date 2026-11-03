Sterlina egiziana: banca centrale alza i suoi tassi

La Banca Centrale d’Egitto sta aumentando i suoi tassi di 100 punti base contro i rischi inflazionistici. Il tasso di deposito è del 20%. I dati ufficiali mettono in luce le tensioni sopra la libbra, il rallentamento del prezzo annuale e la volatilità del capitale, senza garantire una stabilizzazione duratura del tasso di cambio egiziano.

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La Banca Centrale d’Egitto ha deciso il 29 ottobre 2026 di aumentare i suoi tassi chiave di un certo punto. Risponde ai rischi inflazionistici legati alle tensioni regionali, alle materie prime e al rafforzamento finanziario globale. Il tasso di cambio flessibile colpisce i movimenti di capitali nella sterlina egiziana, con effetti sul costo delle importazioni.

Secondo il suo comunicato del 29 ottobre, il comitato per la politica monetaria aumenta il tasso di deposito notturno al 20% e il tasso di prestito al 21%. Il tasso di transazione principale e il tasso di sconto aumentano al 20,5 per cento. La banca centrale presenta questo aumento di 100 punti base come misura preventiva per ancorare le aspettative di inflazione.

La sterlina egiziana di fronte all’aumento esterno

La decisione viene in un contesto di tensioni di scambio straniere. Nei tassi bancari centrali datati 29 ottobre 2026, il dollaro si trovava a £ 55.9866 per l’acquisto e £56.1234 in vendita. Questa osservazione datata non costituisce un corso del 3 novembre.

Nel suo comunicato stampa del 29 ottobre, la CPE mira all’inflazione del 7%, con un margine di due punti, in media nel quarto trimestre del 2027. Questo obiettivo dipende in particolare dall’evoluzione del conflitto regionale e dei prezzi internazionali.

Il meccanismo monetario distingue questi due soggetti. Il corridoio di tasso copre il costo giornaliero di denaro tra le banche. Esso trasmette l’orientamento della politica monetaria al mercato. Lo scambio valutario risponde all’offerta e alla domanda di valute.

Inflazione annuale inferiore, ma un mese più teso

Il comunicato della Banca Centrale dell’11 ottobre 2026 mostra un’inflazione più bassa di un anno, ma un’accelerazione dell’aumento mensile dei prezzi. Nel mese di settembre, l’inflazione urbana generale ha raggiunto il 13,9% anno su anno, rispetto al 14,5% in agosto. L’inflazione è diminuita anche dal 14,9% al 14,1%.

Oltre un mese, i prezzi urbani sono aumentati dell’1,3% a settembre, dopo lo 0,1% in agosto. L’inflazione mensile è passata dallo 0,3% allo 0,8%. I confronti annuali e mensili descrivono quindi diversi movimenti.

Inflazione in Egitto: due orizzonti di confronto Indicatore Agosto 2026 Settembre 2026 Inflazione urbana annuale 14,5% 13.9% Inflazione urbana mensile 0,1 % 1,3 % Inflazione annuale 14,9% 14,1% Inflazione di fondo mensile 0,3 % 0,8 %

Lo scambio assorbe uno shock senza impedire uscite

In un comunicato del 9 febbraio 2026 sulla conferenza AlUla, la banca centrale ha riferito le spiegazioni del suo governatore Hassan Abdalla. Ha presentato la flessibilità dei tassi di cambio, adottata dal marzo 2024, come un quadro basato sull’offerta e sulla domanda. Il governatore ha sottolineato l’adeguamento del mercato piuttosto che un livello predefinito di moneta.

Un episodio documentato dal Fondo Monetario Internazionale illustra questa operazione. Nel suo supplemento del 27 luglio 2026, il FMI ha descritto un libro che era passato da circa 48.81 per un dollaro all’inizio di luglio a 50.7. Lo ha associato al ritorno delle tensioni regionali e all’aumento del petrolio.

Il Fondo ha poi riportato modesti deflussi di capitale, assorbiti dall’adeguamento dello scambio. Il prezzo della moneta così assorbito parte dello shock. Il Fondo ha inoltre preso atto delle ulteriori pressioni inflazionistiche associate alle tensioni regionali.

Il FMI ha stimato che i titoli nazionali di governo detenuti da non residenti a 37,2 miliardi di dollari alla fine di giugno. Questo stock era vicino al picco di 39.1 miliardi osservati il 18 febbraio. Questi importi descrivono gli investimenti in titoli pubblici detenuti in tali date.

Prenotazioni importanti, ma misure separate

Il 7 ottobre 2026, la banca centrale ha annunciato 57,35 miliardi di dollari in riserve internazionali nette alla fine di settembre, secondo un risultato provvisorio.

Il suo comunicato stampa del 12 ottobre 2026 sull’equilibrio dei pagamenti fornisce ulteriori informazioni. L’attuale disavanzo del conto per il periodo dal luglio 2025 al giugno 2026 era di 22,5 miliardi di dollari. Il capitale e il conto finanziario hanno registrato 23,2 miliardi di deflussi netti.

I flussi di conto finanziario sono costituiti da diverse forme di finanziamento nel corso dell’esercizio, oltre gli investimenti di portafoglio da soli.

Il finanziamento lungo rimane un obiettivo separato

In una dichiarazione rilasciata dal Ministero delle Finanze il 1o novembre 2026 sul Cairo Forum, Ahmed Kouchouk difende una diversificazione del finanziamento. Si vuole attirare più investitori a obbligazioni lunghe e sviluppare il finanziamento valutario locale con istituzioni internazionali. Il ministro presenta finanziamenti in moneta locale come mezzo per ridurre i rischi di cambio.

I dettagli di questi finanziamenti restano da specificare. La prossima inflazione e l’equilibrio dei dati dei pagamenti informeranno l’evoluzione dei prezzi e dei flussi finanziari a seguito dell’aumento dei tassi.

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