Midterms: Elettorato insoddisfatto secondo l’indagine AP

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Le prime figure della Voter Poll de l’Associated Press descrivono un elettorato insoddisfatto: circa tre quarti degli intervistati dicono che sono arrabbiati o insoddisfatti della leadership del paese. Circa sei su dieci disapprovi della presidenza di Donald Trump e quasi il 70 per cento vogliono che il Congresso eserciti più contropotere.

Questi dati, rilasciati martedì 3 novembre durante il voto, rimangono provvisori. Essi misurano le opinioni dichiarate, non le votazioni e non consentono di concedere alla maggioranza parlamentare.

Un’indagine condotta prima e durante l’elezione

Voter Poll è prodotto da SSRS Institute per AP e diversi canali americani. Il suo metodo prevede interviste dal 19 ottobre al 3 novembre, via internet, telefono e all’uscita di alcune stazioni di inquinamento. Lo schema copre i cinquanta stati, ma non Washington, DC.

Lo studio combina diversi metodi di reclutamento, alcuni dei quali non si basano su un disegno probabilistico. Le risposte sono ponderate per rappresentare l’elettorato stimato. Questa ponderazione deve quindi essere adattata ai risultati registrati in ciascuno Stato.

Dati ancora suscettibili di cambiare

Il programma prevede un totale di circa 100.000 interviste. Questa cifra è un obiettivo di raccolta, non la forza confermata dei primi dati rilasciati martedì. Le percentuali iniziali non dovrebbero quindi essere presentate come risposte già concordate di 100.000 elettori.

Le dimensioni del campione, la sua composizione e le regolazioni statistiche sono incluse nell’interpretazione delle cifre. I sottogruppi sono più incerti del gruppo nazionale. La formulazione delle domande e di coloro che accettano o rifiutano di rispondere può anche influenzare un’indagine.

Il conteggio delle votazioni rimane necessario per determinare la scelta degli elettori in ogni distretto elettorale e stato. L’insoddisfazione espressa in un questionario non si trasforma automaticamente in seggi vinti da una parte.

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