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Le autorità ucraine hanno riferito ulteriori attacchi russi a Kherson lunedì 2 novembre 2026, dopo la fine della tregua umanitaria locale a Olechky. L’ufficio del procuratore regionale ha registrato sette feriti in un certo numero di incidenti, in una relazione interrotta alle 17.30. Questa pausa limitata ha permesso l’evacuazione e la consegna degli aiuti.

Sette feriti nel rapporto dell’accusa

Secondo l’ufficio del procuratore regionale, citato da Ukrinform il 2 novembre, cinque residenti di Kherson e un residente di Oleksandrivka sono stati feriti da droni. Un altro civile ha subito una lesione flash durante la detonazione di un dispositivo esplosivo. Queste sette persone non sono quindi il risultato di un singolo sciopero. L’accusa ha annunciato delle indagini sui possibili crimini di guerra.

È stata inoltre colpita una struttura medica nel centro di Kherson. Yaroslav Chanko, capo dell’amministrazione militare comunale, ha localizzato l’attacco del drone a circa 0740 ore. Secondo le sue dichiarazioni riportate da Ukrinform il 2 novembre, diverse camere, finestre e porte interne sono state danneggiate. Nel suo primo rapporto sull’edificio non sono state segnalate lesioni.

La mattina del 3 novembre, Ukrinform ha riferito un altro rapporto del governatore Oleksandr Prokudine: sette persone erano state ferite nella zona durante le precedenti 24 ore. Questa cifra non viene aggiunta alla registrazione dell’ufficio del procuratore ha annunciato il giorno precedente.

Una tregua locale completata il 1° novembre

Il 1o novembre, l’amministrazione regionale Kherson ha annunciato la fine del cessate il fuoco temporaneo a 2259 ore. La pausa riguardava la missione umanitaria di Olechky. Non costituiva una tappa di combattimento su tutto il fronte ucraino.

Secondo la cronologia riportata da Ukrainska Pravda il 2 novembre, la tregua era iniziata il 27 ottobre alle 3:00 ora di Kiev. Olechky è sulla riva sinistra del Dnieper, sotto occupazione russa. Kherson, situato sull’altra banca, rimane sotto controllo ucraino.

Reuters ha riferito il 2 novembre che quasi 800 persone erano state evacuate da Olechky, secondo Melania Trump. I residenti si unirono all’Ucraina da Russia e Bielorussia. Tuttavia, il mediatore ucraino Dmytro Lubinets non ha specificato la distribuzione degli evacui tra i territori controllati da Kiev e Mosca. Questa cifra non dovrebbe quindi essere presentata come il numero di ritorni nel territorio ucraino.

Spese militari controverse

Secondo Reuters, il 2 novembre, il personale ucraino ha accusato l’esercito russo di rafforzare le sue posizioni durante la pausa. Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha detto di non avere informazioni accurate su questi movimenti. Egli assunse che l’Ucraina aveva anche riorganizzato le sue posizioni.

In una conferenza stampa riportata da Ucraino Pravda il 2 novembre, Dmytro Loubinets ha portato una riserva importante. Secondo lui, i veicoli russi mostrati in alcune immagini sono stati utilizzati per deminare sotto la supervisione ucraina. Ha dichiarato che gli impegni erano stati raggiunti. Queste dichiarazioni contraddittorie non permettono una valutazione indipendente dei movimenti militari durante la tregua.

Reuters ha anche riferito il 2 novembre che i mediatori ucraini e russi volevano sollecitare Melania Trump per nuove operazioni umanitarie. Questo desiderio di cooperazione non vale la pena annunciare un nuovo cessate il fuoco.

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