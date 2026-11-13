Spostato: $280 al mese per ospitare

Il Ministero degli Affari Sociali e dell’UNHCR stanno lanciando il sostegno all’affitto per 2.700 famiglie dislocate libanesi. Il supporto annunciato ammonta a $280 al mese per sei mesi, con una prima ondata di circa 1.800 famiglie ospitate in centri. La selezione tiene conto delle risorse, delle vulnerabilità e delle condizioni della casa. L’alloggio selezionato deve essere controllato prima della firma di un accordo e i pagamenti iniziano. Il finanziamento rimane al di sotto delle esigenze descritte dal dipartimento.

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Venerdì 13 novembre, il Ministero degli Affari Sociali e l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati hanno annunciato il lancio dell’aiuto all’affitto per 2.700 famiglie dislocate libanesi. Ogni famiglia selezionata deve ricevere $280 al mese per sei mesi. Lo schema è rivolto a famiglie che non possono ancora tornare a casa e mira a consentire loro di lasciare centri di alloggio o alloggi temporanei per una casa decente.

Una prima ondata di circa 1800 famiglie

Il lancio dovrebbe iniziare con circa 1800 famiglie che vivono attualmente in rifugi. Questo primo gruppo non rappresenta quindi tutte le 2.700 famiglie che sono coperte da fondi disponibili. Il dipartimento presenta questo numero come una capacità iniziale, non come una stima delle esigenze totali.

Le valutazioni precedenti hanno riguardato 2.195 famiglie, o 8.406 persone, in 131 centri. Di queste, 1802 famiglie sono state considerate ammissibili e interessate all’assistenza. Queste cifre descrivono il progresso della selezione: non costituiscono un bilancio delle famiglie già in una dimora o hanno ricevuto un primo pagamento.

Il ministro Hanine el-Sayed pone questo programma nel passaggio dall’alloggio di emergenza alle soluzioni più stabili. Ha sottolineato che ci sono state diverse possibilità per le famiglie: alcuni potrebbero prendere in considerazione le riparazioni per il ritorno, mentre altri ancora bisogno di alloggi temporanei o l’indennità di noleggio.

Come vengono selezionate le famiglie

Una rete di valutazione comune dovrebbe essere utilizzata per la priorità delle applicazioni. Esso tiene conto della situazione sociale, economica e residenziale di ogni famiglia, comprese le sue dimensioni, reddito e debiti. La condizione dell’abitazione originale e la possibilità effettiva di tornare ad essa sono incluse anche nell’esame.

Tra i fattori considerati sono la presenza di persone anziane, persone con disabilità o malattie croniche. Si tiene conto anche della situazione delle donne incinte e infermieri. Il programma si basa quindi su una valutazione dei bisogni, non su un pagamento uniforme a tutte le famiglie sfollate.

Dopo la conferma dell’ammissibilità, il partner di attuazione contatta la famiglia. Sceglie la sistemazione che desidera affittare. Un’ispezione deve quindi verificare che l’alloggiamento soddisfi le condizioni di alloggio decente. L’accordo tra famiglia, proprietario e partner precede l’inizio dei trasferimenti mensili.

Anche le famiglie al di fuori dei centri sono interessate

Il Ministero ha riferito che stava lavorando in parallelo con l’espansione dello schema per le persone sfollate internamente che vivono al di fuori dei rifugi. L’identificazione di queste famiglie deve basarsi sui propri dati e sulle indicazioni fornite dai comuni.

Hanine al-Sayed ricorda che circa 3.000 famiglie vivono ancora nei centri, con molte famiglie che soggiornano altrove e che non possono pagare affitti a lungo termine o tornare alle loro case. Il finanziamento iniziale non soddisfa tutta questa domanda. Il governo intende quindi cercare ulteriori risorse da donatori e partner internazionali.

Aiuto temporaneo, non sostituto per la ricostruzione

Il ministro insiste sulla funzione transitoria dell’indennità. Non sostituisce il ritorno o la ricostruzione, ma deve offrire una soluzione alle famiglie il cui ritorno rimane impossibile. La durata annunciata è di sei mesi; Nessuna estensione generale è annunciata in questo lancio.

Per Carolina Lindholm Billing, rappresentante dell’UNHCR in Libano, l’obiettivo supera il pagamento dell’affitto. Il regime deve anche ridurre il rischio di espulsione e collegare i beneficiari ai servizi di protezione sociale e alle opportunità di reddito. La partenza di un centro collettivo dovrebbe consentire alle famiglie di recuperare più privacy e stabilità, in attesa di un ritorno sicuro o una soluzione residenziale più durevole.

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