Tarek Bitar ha intervistato un Chief Warrant Officer per ispezionare Hangar 12 prima dell’esplosione nel porto di Beirut. Questa udienza seguì i quattro ufficiali il 4 novembre. Le risposte del membro e il follow-up non sono pubbliche. Un rispondente non significa che il suo senso di colpa è stabilito.

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Il giudice Tarek Bitar interrogò un nuovo rispondente nell’indagine sul bombardamento del porto di Beirut, secondo una spedizione dell’agenzia ufficiale libanese pubblicata venerdì 13 novembre 2026. Fu un Chief Warrant Officer dell’esercito, identificato con il suo nome e il suo primo nome, Roudy F., che era stato incaricato dall’istituzione militare di ispezionare l’hangar numero 12 prima dell’esplosione del 4 agosto 2020.

L’interrogatorio ha avuto luogo alla presenza di Mohammad Saab, Consigliere Generale presso la Corte di Cassazione, così come avvocati che rappresentano le parti civili. L’invio non riporta le risposte del membro o una decisione sulla possibile detenzione. Né specifica il tempo dell’udito.

Un’ispezione le cui circostanze devono ancora essere stabilite

La funzione assegnata a Roudy F. pone questa udienza nella sezione dell’istruzione sugli interventi pre-disaster in Hangar 12. Era in questo magazzino che il nitrato di ammonio coinvolto nell’esplosione è stato immagazzinato.

Le informazioni rese pubbliche non danno tuttavia la data di tale ispezione, il contenuto della missione affidata al membro, i risultati o gli indirizzi di qualsiasi relazione. Pertanto, essi non ci permettono di determinare ciò che avrebbe saputo personalmente sui materiali immagazzinati, o le misure che avrebbe proposto o preso. Il suo status di rispondente non è una convinzione.

Dopo l’udienza di quattro ufficiali il 4 novembre

Questa nuova fase viene dopo l’interrogatorio il 4 novembre dell’ex Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Walid Salman e generali in pensione George Moussa, Mounir Abu Zeid e Manuel Kirjian. Secondo le informazioni riportate dall’agenzia ufficiale, queste audizioni e gli imputati hanno seguito una richiesta di Mohammad Saab relativa alla loro presunta conoscenza della presenza di nitrato di ammonio.

Questi sospetti sono soggetti a indagini e non costituiscono un risultato giudiziario definitivo. Né ci sono prove a disposizione per presentare l’udienza di Roudy F. a seguito della confessione o delle dichiarazioni di questi quattro ufficiali.

Un’istruzione riavviata dopo una lunga interruzione

L’indagine riprese all’inizio del febbraio 2025 dopo due anni di blocco. Nel marzo dello stesso anno, il procuratore generale di intermediazione Jamal Hajjar aveva sollevato il divieto dei servizi di sicurezza e del servizio di accusa di cooperare con il giudice Bitar, consentendo nuovamente l’esecuzione di convocazioni e mandati.

L’udienza annunciata il 13 novembre segna un nuovo passo procedurale in un caso ancora in corso di indagine. Nessun contenuto di interrogatori, di accusa finale o di nuovo giudizio è reso pubblico nelle informazioni consultate su questa udienza.

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