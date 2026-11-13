Iran: IAEA chiede il ritorno delle ispezioni

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L’Agenzia internazionale per l’energia atomica chiede all’Iran misure tecniche progressive per consentire ai suoi ispettori di tornare alle strutture nucleari alle quali non hanno più accesso. Questo approccio è contenuto in una relazione riservata agli Stati membri, di cui diverse agenzie internazionali hanno riferito venerdì 13 novembre 2026. Il testo integrale di novembre non era pubblicamente disponibile durante la preparazione di questo articolo. Gli elementi ad essa attribuiti devono quindi essere distinti dai risultati della precedente relazione pubblica, pubblicata a settembre.

Una ripresa graduale, non un accordo annunciato

Secondo i passaggi riportati, Rafael Grossi, Direttore Generale dell’AEA, propone un passo tecnico in avanti per ripristinare i controlli e promuovere un accordo più ampio. Il rapporto si riferisce ai recenti scambi con Teheran. Gli estratti disponibili non forniscono un calendario per il ritorno degli ispettori accettati dalle autorità iraniane.

La situazione non corrisponde ad una tappa uniforme di qualsiasi ispezione: una visita all’impianto di Bouchr è stata possibile a settembre. Tuttavia, l’Agenzia chiede l’accesso ad altre strutture essenziali. Riconosce le difficoltà senza precedenti create dagli attacchi militari ai siti nucleari, considerando che è urgente riprendere la verifica.

Ispahan rimane al di fuori della portata degli ispettori

La nuova relazione esprime inoltre una maggiore preoccupazione per la struttura di arricchimento IFEP di Ispahan. Secondo le informazioni riportate, l’AIEA è ancora inconsapevole della sua esatta posizione, della sua situazione di salvaguardia e della possibile presenza di materiale nucleare. Dichiarato il 12 giugno 2025, doveva essere ispezionato il giorno successivo. Gli attacchi hanno impedito questa visita. Mancano piani e accesso al controllo.

Non è quindi una struttura che sarebbe stata scoperta. Il rapporto pubblico di settembre ha già sottolineato la mancanza di accesso a IFEP. Senza una posizione verificata, non si può dire che sia confuso con una posizione precisa nei tunnel di Ispahan.

Un magazzino storico, non un inventario attuale

La relazione pubblica di settembre fornisce un punto di riferimento datato: l’AIEA stimava la quantità di uranio arricchito fino al 60% detenuto dall’Iran a 440,9 chilogrammi al 13 giugno 2025. Questa cifra non misura le scorte presenti oggi. Il documento ha spiegato che la mancanza di informazioni e di accesso ha impedito la determinazione delle dimensioni, della composizione e delle posizioni attuali.

Le salvaguardie nucleari si basano su diverse operazioni complementari: ricevere la contabilità materiale, rivedere le caratteristiche delle strutture e accedere ai siti per verificare le dichiarazioni. Un annuncio politico non sostituisce nessuno di questi passi.

L’incapacità di verificare la non-diversione dei materiali costituisce una carenza di controllo internazionale, non prova di diversione. L’Iran sostiene di perseguire obiettivi pacifici. L’attuale richiesta IAEA riguarda specificamente le informazioni e le ispezioni per verificare le sue dichiarazioni.

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