Yoplait promemoria: un sacco di yogurt da controllare

Yoplait ricorda un sacco di yogurt venduto in Francia fino al 12 novembre. Le opinioni non richiedono più consumo. I codici a barre, la lettera M e le scadenze sono utilizzate per identificare i prodotti interessati. Il produttore si riferisce ai lieviti che alterano la loro qualità, senza alcun rischio di salute identificato nei due record ufficiali attuali.

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Yoplait ricorda in Francia un sacco di yogurt Yoplait cesto commercializzato fino al 12 novembre 2026. Le comunicazioni emesse quel giorno stesso richiedono che non vengano più consumate e distrutte. Il produttore segnala un deterioramento del gusto e dell’imballaggio dei lieviti, che descrive come non presenta un rischio di salute.

Il richiamo non riguarda l’intero marchio. Per determinare se un pacchetto è mirato, confrontare il suo codice a barre, il lotto e il termine di consumo. Una fotografia della confezione o il nome del profumo non basta.

Reminder Yoplait: quali lotti controllano?

File 2026-11-0084 copre diversi riferimenti Cesto Yoplait: frutti gialli, frutti rossi, frutta variegata, albicocca-nectarina e fragola-raschia. Cita 125 grammi di pentole, vendute da quattro, otto, dodici o sedici. I codici a barre e le coppie indicate sono:

3329770086159: lotti 03/12 M e 07/12 M;

3329770086241 e 3329770086180: Lotto 03/12 M;

3329770086166 e 3329770086197: Lotto 04/12 M;

3329770086234 e 3329770086104: Lotto 07/12 M;

3329770086098: Lotto 08/12 M.

Le scadenze corrispondenti sono 3, 4, 7 o 8 dicembre 2026. La lettera M è uno degli elementi di identificazione da controllare. Il record elenca le vendite tra il 30 ottobre e il 12 novembre, in tutta la Francia.

I segni citati sono Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour, Francap, Intermarché, E.Leclerc e Système U. Questa lista descrive la distribuzione dei riferimenti rilevanti, non un richiamo di tutti gli yogurt venduti in questi negozi.

0 % di riferimento è anche soggetto a preavviso

Una seconda recensione, riportata 2026-11-0085, è circa Yoplait’s Basket 0% frutti gialli « offre découverte », in confezione da otto pentole da 125 grammi. Esso copre il codice a barre 3329770086357, lot 08/12 M e una scadenza di consumo dell’8 dicembre 2026.

Questo riferimento è stato commercializzato dal 6 al 12 novembre 2026 a Carrefour e Intermarché, anche in tutta la Francia. Il parere specifica il marchio sanitario FR-38-544-004-EC. Questo è un richiamo volontario, senza arresto prefettivo.

Non consumare più prodotti identificati

Entrambi i fogli descrivono un gusto piccante e un opercolo gonfio o mal sigillato. Essi attribuiscono questi difetti ad una flora di deterioramento composta da lieviti. L’indicazione di un’assenza di rischio sanitario non toglie la dichiarazione: i prodotti delle spedizioni in questione non devono più essere consumati.

Il compenso annunciato assume la forma di un buono sconto per i lotti interessati. Entrambe le comunicazioni correnti indicano 0800 00 61 99. Essi non presentano questa compensazione come un rimborso automatico in contanti.

I consumatori dovrebbero riferirsi ai riferimenti specifici delle comunicazioni del 12 novembre, piuttosto che ad un avviso generale del marchio. Per il pacchetto 0% « discovery offer », il codice 3329770086357 e la lettera M permettono di distinguere il lotto richiamato da altri prodotti con una presentazione ravvicinata.

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