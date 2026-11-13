Yoplait promemoria: un sacco di yogurt da controllare

Yoplait ricorda in Francia un sacco di yogurt Yoplait cesto commercializzato fino al 12 novembre 2026. Le comunicazioni emesse quel giorno stesso richiedono che non vengano più consumate e distrutte. Il produttore segnala un deterioramento del gusto e dell’imballaggio dei lieviti, che descrive come non presenta un rischio di salute.
Il richiamo non riguarda l’intero marchio. Per determinare se un pacchetto è mirato, confrontare il suo codice a barre, il lotto e il termine di consumo. Una fotografia della confezione o il nome del profumo non basta.
Reminder Yoplait: quali lotti controllano?
File 2026-11-0084 copre diversi riferimenti Cesto Yoplait: frutti gialli, frutti rossi, frutta variegata, albicocca-nectarina e fragola-raschia. Cita 125 grammi di pentole, vendute da quattro, otto, dodici o sedici. I codici a barre e le coppie indicate sono:
- 3329770086159: lotti 03/12 M e 07/12 M;
- 3329770086241 e 3329770086180: Lotto 03/12 M;
- 3329770086166 e 3329770086197: Lotto 04/12 M;
- 3329770086234 e 3329770086104: Lotto 07/12 M;
- 3329770086098: Lotto 08/12 M.
Le scadenze corrispondenti sono 3, 4, 7 o 8 dicembre 2026. La lettera M è uno degli elementi di identificazione da controllare. Il record elenca le vendite tra il 30 ottobre e il 12 novembre, in tutta la Francia.
I segni citati sono Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour, Francap, Intermarché, E.Leclerc e Système U. Questa lista descrive la distribuzione dei riferimenti rilevanti, non un richiamo di tutti gli yogurt venduti in questi negozi.
0 % di riferimento è anche soggetto a preavviso
Una seconda recensione, riportata 2026-11-0085, è circa Yoplait’s Basket 0% frutti gialli « offre découverte », in confezione da otto pentole da 125 grammi. Esso copre il codice a barre 3329770086357, lot 08/12 M e una scadenza di consumo dell’8 dicembre 2026.
Questo riferimento è stato commercializzato dal 6 al 12 novembre 2026 a Carrefour e Intermarché, anche in tutta la Francia. Il parere specifica il marchio sanitario FR-38-544-004-EC. Questo è un richiamo volontario, senza arresto prefettivo.
Non consumare più prodotti identificati
Entrambi i fogli descrivono un gusto piccante e un opercolo gonfio o mal sigillato. Essi attribuiscono questi difetti ad una flora di deterioramento composta da lieviti. L’indicazione di un’assenza di rischio sanitario non toglie la dichiarazione: i prodotti delle spedizioni in questione non devono più essere consumati.
Il compenso annunciato assume la forma di un buono sconto per i lotti interessati. Entrambe le comunicazioni correnti indicano 0800 00 61 99. Essi non presentano questa compensazione come un rimborso automatico in contanti.
I consumatori dovrebbero riferirsi ai riferimenti specifici delle comunicazioni del 12 novembre, piuttosto che ad un avviso generale del marchio. Per il pacchetto 0% « discovery offer », il codice 3329770086357 e la lettera M permettono di distinguere il lotto richiamato da altri prodotti con una presentazione ravvicinata.
Commenti