In Ain al-Beida, nella regione di Tannourine, un lupo grigio intrappolato in un bacino agricolo è riuscito a uscire aiutando con il rivestimento in plastica, secondo la storia riportata il 13 novembre. I residenti l’avevano notato. Le forze di sicurezza, la polizia municipale e gli attivisti ambientali hanno visitato la zona durante la notte. La durata della sua detenzione e la sua condizione veterinaria non sono specificate. La presenza del lupo è già documentata nella zona, senza permettere un conteggio corrente.

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Un lupo grigio, bloccato in un bacino agricolo in Ain al-Beida nella regione di Tannourine, è riuscito a uscire. L’episodio è stato segnalato venerdì 13 novembre 2026 da un’agenzia di stampa libanese. L’animale era stato avvistato dai residenti locali.

Secondo questo conto, ha usato il rivestimento di plastica sul bordo del bacino per salire. L’ha afferrato con i denti, e poi è stato servito per vincere l’uscita. Le fotografie diffuse con le informazioni mostrano l’animale a contatto con l’acqua e la tela cerata che copre l’azienda agricola.

Un lupo grigio macchiato a Tannourine

I membri delle forze di sicurezza, della polizia comunale e degli attivisti ambientali hanno visitato la zona durante la notte. La loro presenza era intesa a garantire che l’animale fosse in grado di lasciare il bacino. L’account disponibile descrive quindi un output ottenuto dal lupo stesso, non un’estrazione effettuata da un team di soccorso.

Il tempo esatto della sua caduta e la durata del tempo trascorso in attesa non sono specificati. Nessun esame veterinario è menzionato. L’uscita del bacino è segnalato, ma da solo non porta alla conclusione che non vi è alcuna lesione.

Una presenza già documentata nella regione

Wolf non è un animale straniero ai monti Tannourine. In una scheda di fatto pubblicata nel febbraio 2013, la Società per la Protezione della Natura in Libano ha già menzionato la sua presenza tra i mammiferi nella riserva di cedro. Il documento descriveva una foresta che mescolava cedro, pennello, canyon roccioso e ruscelli.

Questo antico punto di riferimento porta un contesto locale, non un conteggio attuale. Non permette di stimare i numeri nel 2026 o di stabilire che l’animale di Ain al-Beida proveniva dalla riserva. L’incidente è avvenuto in un bacino agricolo; non è stata annunciata alcuna posizione all’interno dell’area protetta.

Le circostanze dell’entrata del lupo nella tenuta rimangono sconosciute. Il rapporto disponibile inoltre non specifica dove è andato dopo che è stato rilasciato.

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