EDL: il Parlamento vota 100 milioni per pagamenti non retribuiti

Il credito adottato il 12 novembre deve pagare una parte delle bollette pubbliche a EDL. Gli ospedali e i comuni sono prioritari, senza essere esenti.

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Il 12 novembre il Parlamento ha adottato uno stanziamento pari a 100 milioni di dollari per pagare parte degli arretrati pubblici all’elettricità del Libano. La decisione ha superato la fase di votazione in plenaria, dopo l’approvazione in commissione il 9 novembre. Risponde ai tagli commessi da EDL contro amministrazioni e istituzioni che non regolarizzano le loro fatture.

EDL: pagamento parziale delle fatture pubbliche

Il testo trasmesso dal decreto 4210 apre uno stanziamento di Pound8,950 miliardi nella riserva di bilancio generale del 2026. La sua destinazione è l’insediamento di una parte delle rivendicazioni dell’elettricista sugli enti pubblici. L’adozione è stata segnalata da diversi minuti della riunione del 12 novembre.

Questa busta non costituisce un abbattimento sulle bollette domestiche o un aiuto per l’acquisto di generatori privati. Riguarda il consumo di energia elettrica già addebitato alle amministrazioni e agli stabilimenti. Inoltre non finanzia la costruzione di nuove centrali elettriche per il suo scopo annunciato.

La votazione non dimostra ancora il pagamento a EDL. Esso autorizza una spesa di bilancio che deve poi essere attuata. Le informazioni disponibili non forniscono un calendario dettagliato dei pagamenti o la quota assegnata a ciascun ente debitore.

Ospedali e comuni tra le priorità

Durante la revisione del panel, Ibrahim Kanaan ha collegato questa decisione alle difficoltà incontrate dagli utenti dei servizi pubblici. Citò acqua, ospedali aeroportuali e governativi come attività colpite da fatture non pagate e interruzioni di corrente.

La presidenza del Comitato delle Finanze e del Bilancio aveva annunciato una priorità per gli ospedali e i comuni pubblici. Tuttavia, ha dichiarato che una priorità per l’insediamento non significa un’esenzione. Queste organizzazioni devono continuare a pagare per il loro consumo.

Il 9 novembre Kanaan aveva citato 248 milioni di dollari in crediti di pubbliche amministrazioni e istituzioni. Ha menzionato un totale di 428 milioni aggiungendo alcune esenzioni. Aveva chiesto un controllo per chiarire gli importi e per tener conto dei pagamenti già effettuati. Questi dati non costituiscono pertanto un bilancio definitivo stabilito dopo l’audit.

Una risposta alla campagna di raccolta di novembre

L’EDD ha annunciato il 2 novembre l’aggiornamento dei relativi elenchi di abbonamenti pubblici e le istruzioni necessarie per i tagli. La sua decisione era rivolta a quelle amministrazioni, stabilimenti e comuni che non avevano né pagato né contattato per risolvere la loro situazione.

L’istituzione ha chiesto che la distribuzione dei nomi delle organizzazioni interessate si basi esclusivamente sulle sue comunicazioni ufficiali. Un’interruzione in un servizio pubblico può avere diverse cause. Non è sufficiente identificare, da solo, un’amministrazione coperta dal recupero.

Nel suo comunicato stampa del 4 novembre, EDL afferma che un pagamento parziale deve essere accompagnato da un impegno scritto per sgomberare l’equilibrio. Il debitore deve anche pagare le sue nuove fatture. Questa combinazione distingue il trattamento dello stock di debito dal pagamento del consumo corrente.

Il rischio di una nuova accumulo dipende quindi anche dai bilanci delle istituzioni e dalla loro tempestività. Un credito eccezionale può ridurre gli arretrati senza garanzie sufficienti per gli anni successivi che ogni amministrazione pagherà le bollette in tempo.

Audit rimane da eseguire

Il Comitato delle Finanze ha chiesto un controllo del debito per porre il regolamento in una risposta più sostenibile. Il follow-up comprende fatturazione, ricevute e pagamenti già commessi da enti pubblici.

Questo file è separato dal credito per i prestiti solari. La prima regola del consumo pubblico passato; la seconda è il finanziamento di progetti energetici. Portarli insieme nella stessa busta perderebbe di vista i loro diversi beneficiari e usi.

Dopo la votazione del 12 novembre, i prossimi passi riguardano l’attuazione del credito e la sua allocazione. L’importo effettivo ricevuto dall’EDL e il pagamento regolare delle fatture attuali aiuteranno a misurare l’effetto di questa decisione sugli arretrati pubblici.

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