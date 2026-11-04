Il biglietto rappresenta solo una parte del budget per una partita di calcio. Ahmad e Karim, che sostengono Tripoli, si riferiscono al costo di carburante, pasti e spese extra per una gita in famiglia. Samer, sostenitore dell’Hikma, spiega di avere a che fare con le esigenze della famiglia e le spese mensili. Questi vincoli influenzano il loro movimento verso gli stadi. In Jouaya, tuttavia, la partita contro Nejmeh il 1o novembre 2026 ha attirato un grande pubblico, prima di terminare su un pareggio vuoto.

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Per alcuni sostenitori libanesi, andare allo stadio richiede arbitrato anche prima che il biglietto è acquistato. Il carburante, il trasporto e i pasti aggiungono alle spese familiari. A Jounieh, fedeli di Tripoli e Hikma spiegano che devono scegliere le loro sortie secondo queste accuse. A Jouaya, tuttavia, la stessa giornata di campionato ha attirato un grande pubblico.

Sostenitori libanesi: una spesa oltre il biglietto

Ahmad, sostenitore di Tripoli, spiega ad un quotidiano libanese che il combustibile di ritorno è ora importante nella sua decisione. Si era unito a Jounieh per vedere la sua squadra affrontare l’Hikma. Le spese associate richiedono più pensiero prima di partire. Il suo attaccamento al club rimane, ma altri obblighi della casa limitano le uscite.

Karim, un altro sostenitore tripolitano, insiste sull’aggiunta dei costi. Al prezzo di entrata, trasporto e cibo sono aggiunti per lui. Venendo come una famiglia aggiunge al bilancio. A volte dice che preferisce seguire l’incontro da casa sua, nonostante il desiderio di trovare gli stand.

Il posto della partita conta anche

Samer, sostenitore dell’Hikma, intervistato anche da questo quotidiano, discute le esigenze della famiglia, il lavoro e le spese mensili. Il calcio ha un posto importante nella sua vita, ma non sempre ha la precedenza su queste spese.

Secondo lui, i sostenitori del suo club arrivano più a Jounieh che ad altri oratori. La scelta della fase cambia quindi anche il percorso da finanziare.

In Jouaya, un contrappunto negli stand

A Jouaya, nel sud, l’incontro contro Nejmeh ha attirato un grande pubblico al Mohammad Said Saad Stadium, secondo la stampa locale.

Il poster si oppose a entrambe le squadre domenica 1 novembre 2026, il quinto giorno del campionato. Entrambe le squadre si sono divise su un punteggio zero e vuoto.

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