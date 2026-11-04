Midterms: Roy Cooper vince un posto nel Senato, secondo AP

Roy Cooper vinse l’elezione del Senato in Carolina del Nord, secondo la Associated Press. L’ex governatore democratico batte il repubblicano Michael Whatley. Il premio è stato annunciato alle 1:23 UTC di mercoledì, o alle 20.23 di martedì nello stato. Cooper siede al repubblicano Thom Tillis, che non si rappresentava. Questo guadagno democratico da solo non permette di determinare la maggioranza nel Senato federale. La certificazione ufficiale rimane in arrivo.

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Il Democratico Roy Cooper vince l’elezione del Senato in Carolina del Nord, secondo la Associated Press. L’agenzia gli ha assegnato la vittoria il 3 novembre 2026 alle ore 20.23 ora orientale, il 4 novembre alle 1:23 UTC e 3:23 a Beirut.

L’ex governatore batte il repubblicano Michael Whatley. La sede è stata tenuta dal repubblicano Thom Tillis, che non ha chiesto un nuovo mandato. Questa assegnazione è quindi un guadagno per i democratici nella battaglia del Senato federale.

Un cambiamento del campo

Cooper era governatore e procuratore generale della Carolina del Nord. Il suo avversario, sostenuto da Donald Trump, guidò il Partito Repubblicano in questo stato e poi a livello nazionale.

Questa vittoria differisce dal mantenimento di posti già democratici, come Jon Ossoff in Georgia. Cambia l’equilibrio delle forze in questa gara precisa, ma non permette di annunciare la maggioranza solo nella camera superiore.

Un premio AP, non una certificazione

Il conteggio continua. L’annuncio dell’agenzia si basa sulla sua analisi elettorale e non sostituisce la procedura di convalida formale. Nessun margine finale o voto totale è presentato qui.

Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.

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