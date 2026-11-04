Midterms: Jon Ossoff rieletto in Georgia, secondo AP

Il democratico Jon Ossoff viene rieletto al Senato degli Stati Uniti in Georgia, secondo la Associated Press. L’agenzia ha annunciato il suo incarico il 4 novembre 2026 a 0055 UTC, il 3 novembre a 755 in Georgia e il 4 novembre a 0255 a Beirut.
Il senatore uscente vinse un secondo mandato contro il repubblicano Mike Collins, membro della Camera dei Rappresentanti. AP conferma la sua vittoria nel suo follow-up serale elettorale nazionale. Questo annuncio giornalistico rimane separato dalla certificazione ufficiale dei risultati.
Una sede mantenuta dai Democratici
La rielezione di Ossoff permette ai Democratici di mantenere questa sede, che i repubblicani speravano di prendere da loro. Quindi non è un guadagno democratico dalla composizione del Senato prima dell’elezione.
Questo risultato conta nella battaglia per la maggioranza, ma non è sufficiente per determinare il risultato. Altre razze senate continuano e gli elettori votano ancora in diversi stati americani.
Il conteggio continua
I primi conti georgiano pubblicati prima di sera erano incompleti. L’assegnazione da parte di AP è una nuova informazione, distinta dal semplice anticipo di un candidato nelle schede già registrate.
Nessun margine finale o voto totale è annunciato qui. Sono in corso conteggio, verifica e convalida formale.
Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.
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