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Midterms: Jon Ossoff rieletto in Georgia, secondo AP

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Jon Ossoff è stato rieletto al Senato in Georgia, secondo la Associated Press. Il democratico ottiene un secondo mandato contro il repubblicano Mike Collins. L’agenzia ha annunciato il suo incarico il 4 novembre alle 0055 UTC il 3 novembre alle 7,5 in Georgia. Questa vittoria mantiene un posto nel campo democratico, senza determinare di per sé la maggioranza nel Senato. I conti e le verifiche continuano.

Le Capitole fédéral à Washington, photographie d’archives de 1997, avec le titre Jon Ossoff réélu au Sénat selon AP.
Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. © Architect of the Capitol, 1997. Domaine public américain. Source : Wikimedia Commons, United States Capitol - west front.
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Il democratico Jon Ossoff viene rieletto al Senato degli Stati Uniti in Georgia, secondo la Associated Press. L’agenzia ha annunciato il suo incarico il 4 novembre 2026 a 0055 UTC, il 3 novembre a 755 in Georgia e il 4 novembre a 0255 a Beirut.

Il senatore uscente vinse un secondo mandato contro il repubblicano Mike Collins, membro della Camera dei Rappresentanti. AP conferma la sua vittoria nel suo follow-up serale elettorale nazionale. Questo annuncio giornalistico rimane separato dalla certificazione ufficiale dei risultati.

Una sede mantenuta dai Democratici

La rielezione di Ossoff permette ai Democratici di mantenere questa sede, che i repubblicani speravano di prendere da loro. Quindi non è un guadagno democratico dalla composizione del Senato prima dell’elezione.

Questo risultato conta nella battaglia per la maggioranza, ma non è sufficiente per determinare il risultato. Altre razze senate continuano e gli elettori votano ancora in diversi stati americani.

Il conteggio continua

I primi conti georgiano pubblicati prima di sera erano incompleti. L’assegnazione da parte di AP è una nuova informazione, distinta dal semplice anticipo di un candidato nelle schede già registrate.

Nessun margine finale o voto totale è annunciato qui. Sono in corso conteggio, verifica e convalida formale.

Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.

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