Midterms: Jon Ossoff rieletto in Georgia, secondo AP

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Jon Ossoff è stato rieletto al Senato in Georgia, secondo la Associated Press. Il democratico ottiene un secondo mandato contro il repubblicano Mike Collins. L’agenzia ha annunciato il suo incarico il 4 novembre alle 0055 UTC il 3 novembre alle 7,5 in Georgia. Questa vittoria mantiene un posto nel campo democratico, senza determinare di per sé la maggioranza nel Senato. I conti e le verifiche continuano.