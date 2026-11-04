Il Democratico Jamie Ager vince l’undicesimo distretto della Carolina del Nord, secondo la Associated Press. Batte il repubblicano Jennifer Balkcom e trasforma un seggio repubblicano nella Camera dei Rappresentanti.
AP attribuita vittoriail 3 novembre 2026 al 2053 Eastern Time, al 0153 UTC il 4 novembre e 0353 Beirut.
Un posto vinto nell’ovest dello stato
Questa equitazione è stata rappresentata dal repubblicano Chuck Edwards. Aveva sospeso la sua campagna di rielezione in agosto, prima che Balkcom, eletto all’assemblea statale, diventasse il candidato repubblicano.
Ager gestisce un’azienda di carne da bestiame allevato su pascolo. Secondo AP, ha vinto in un distretto ad ovest della Carolina del Nord con una forte storia elettorale repubblicana.
La battaglia della casa continua
Questa attribuzione costituisce un guadagno democratico in questa precisa razza. Solo non permette di determinare la maggioranza nazionale. Si tratta di un posto nella Camera, distinto dalle elezioni del Senato vinte da Roy Cooper nello stesso stato.
La richiesta di AP non sostituisce la certificazione ufficiale dei risultati. Qui non vengono presentati totali finali o margini finali.
Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.
Commenti