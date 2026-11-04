4 novembre 2026
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Mezzi di lavoro: Jamie Ager siede alla Camera

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Jamie Ager vince l’undicesimo distretto della Carolina del Nord, secondo AP. Il democratico batte Jennifer Balkcom e trasforma un seggio repubblicano in casa. L’assegnazione viene il mercoledì alle 1:53 UTC. Non determina la maggioranza nazionale, mentre è prevista la certificazione ufficiale dei risultati.

Photo d’archives du Capitole fédéral et titre : Jamie Ager fait basculer un siège en Caroline du Nord, NC-11, gain démocrate selon AP.
Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. © Architect of the Capitol, 1997. Domaine public américain. Source : Wikimedia Commons, United States Capitol - west front.
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Il Democratico Jamie Ager vince l’undicesimo distretto della Carolina del Nord, secondo la Associated Press. Batte il repubblicano Jennifer Balkcom e trasforma un seggio repubblicano nella Camera dei Rappresentanti.

AP attribuita vittoriail 3 novembre 2026 al 2053 Eastern Time, al 0153 UTC il 4 novembre e 0353 Beirut.

Un posto vinto nell’ovest dello stato

Questa equitazione è stata rappresentata dal repubblicano Chuck Edwards. Aveva sospeso la sua campagna di rielezione in agosto, prima che Balkcom, eletto all’assemblea statale, diventasse il candidato repubblicano.

Ager gestisce un’azienda di carne da bestiame allevato su pascolo. Secondo AP, ha vinto in un distretto ad ovest della Carolina del Nord con una forte storia elettorale repubblicana.

La battaglia della casa continua

Questa attribuzione costituisce un guadagno democratico in questa precisa razza. Solo non permette di determinare la maggioranza nazionale. Si tratta di un posto nella Camera, distinto dalle elezioni del Senato vinte da Roy Cooper nello stesso stato.

La richiesta di AP non sostituisce la certificazione ufficiale dei risultati. Qui non vengono presentati totali finali o margini finali.

Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.

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