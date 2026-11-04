Egitto: l’appello di Mada Masr in programma per il 25 novembre

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L’appello di Lina Attallah contro la multa di tre milioni di sterline egiziane e l’ordine di chiusura di Mada Masr deve essere esaminato il 25 novembre 2026. L’Associazione per la libertà di pensiero e di espressione, che partecipa alla sua difesa, ha confermato questa scadenza il 2 novembre. L’editor-in-chief dei media indipendenti, rilasciato dopo il giudizio del 27 ottobre, è previsto anche davanti al tribunale l’11 novembre in una procedura separata.

Un appello contro la multa e la chiusura

La sentenza del 27 ottobre emana dalla nuova Corte Penitenziale di Caire. Essa punisce la gestione di un sito senza licenza e ordina anche la confisca delle sue attrezzature. Nel suo aggiornamento del 28 ottobre, Human Rights Watch afferma che Lina Attallah è stata trattenuta dopo l’udienza e rilasciata alcune ore dopo il pagamento dell’ammenda.

L’appello è stato annunciato il 2 novembre dall’avvocato della stampa egiziana Hassan al-Azhari. Essa conferma che la difesa ha sfidato il giudizio, al di là dell’unica intenzione di impugnare immediatamente dopo la sua pronuncia.

La difesa e la magistratura si oppongono all’udienza

Secondo il rapporto pubblicato dall’Associazione per la libertà di pensiero e di espressione il 2 novembre, gli avvocati hanno chiesto, tra l’altro, di consultare il fascicolo, di ottenere documenti relativi alla licenza e di aver sentito testimoni. L’associazione sostiene che il tribunale ha respinto le loro domande e nominato un altro avvocato nonostante l’opposizione di Lina Attala e il suo consiglio. Queste rimostranze sono quelle della difesa, non le conclusioni di una decisione che annulla il processo.

Il Consiglio Supremo della magistratura sfida questa presentazione. In una dichiarazione di posizione rilasciata il 2 novembre, il Consiglio ha dichiarato di aver rispettato le garanzie di difesa e ha permesso agli avvocati di consultare le esposizioni. Il Consiglio aveva anche dichiarato il 31 ottobre che la giornalista aveva rinunciato al suo appello per iscritto. I suoi avvocati hanno negato questa dichiarazione il giorno dopo. La registrazione del ricorso e l’annuncio di un’udienza sono l’ultima fase nota di questa controversia procedurale.

Applicazioni di Licenza al centro del file

Nella sua dichiarazione del 27 ottobre, Amnesty International ricorda che Mada Masr aveva chiesto una licenza nel 2018 e poi nel 2020 al Supreme Council for Media Regulation. Secondo l’organizzazione, i media non avevano ricevuto risposta e hanno appreso nel 2022 che una domanda era stata respinta. Ha contestato questo rifiuto davanti ai tribunali, senza vincere il caso.

Amnesty riferisce anche su un nuovo processo di regolarizzazione che non è stato risposto e chiede la cancellazione dell’ordine di chiusura. L’organizzazione ritiene che le regole di licenza siano utilizzate per limitare il giornalismo indipendente. Questa valutazione appartiene a lui. Le domande presentate da Mada Masr non si qualificano per una licenza.

11 novembre riguarda un’altra decisione

Una seconda scadenza deve essere distinta dall’invito annunciato il 25 novembre. In un comunicato collettivo rilasciato il 28 ottobre dall’Iniziativa egiziana per i diritti personali, i firmatari spiegano che Lina Attallah ha imparato, durante le formalità del suo rilascio, l’esistenza di un giudizio di default tramandato nel 2024. Questa decisione prevede un anno di carcere per la diffusione di false informazioni e lo sfruttamento di un sito senza licenza.

La stessa notizia afferma che i suoi avvocati hanno presentato un’obiezione e che un’udienza era prevista per l’11 novembre. Le due riunioni del tribunale si occupano quindi di decisioni diverse: la vecchia condanna di default, da un lato, e la sentenza emette la multa e chiude la sentenza, dall’altro. A decorrere dal 3 novembre 2026, l’annuncio di queste audizioni non pregiudica l’esito o l’annullamento delle sanzioni contestate.

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