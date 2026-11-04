Midterms: Inondazioni ostacolano il voto Rock Point

A Rock Point, nella nazione Navajo, l’alluvione complica l’accesso alle stazioni di inquinamento durante i midterms. Un funzionario locale descrive residenti isolati che stanno ancora cercando di raggiungere i sondaggi il martedì pomeriggio. Arizona ricorda che gli elettori registrati nella contea di Apache possono utilizzare un altro centro di voto della contea, ma le strade rimangono un ostacolo. Un’offerta di trasporto comunitario è trasmessa dalle autorità. Nessuna valutazione definitiva delle persone impedite dal voto è fatta nelle informazioni disponibili.

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Voce 4 novembre 2026 al 0032 UTC, cioè 0232 a Beirut e 1732 martedì in Arizona.Le inondazioni complicano l’accesso al voto a Rock Point nella nazione Navajo, mentre i midterms continuano nell’ovest degli Stati Uniti. Strade danneggiate e case isolate impediscono ai residenti di raggiungere facilmente gli uffici, secondo testimonianze raccolte martedì pomeriggio. Nessuna valutazione finale di coloro che non sono stati in grado di votare è ancora fatta nelle informazioni disponibili.

La gente sta cercando modi per raggiungere i sondaggi

Valinda Shirley, vice-presidente del capitolo locale di Rock Point, ha detto alla Associated Press circa centinaia di elettori che affrontano le inondazioni. Martedì pomeriggio ha ricevuto messaggi dai locali chiedendo aiuto per uscire dal loro settore e votare.

Quando interrogata dalla radio KNAU, ha spiegato che le strade a ovest di Rock Point sono rimaste in gran parte insuperabili. Alcuni residenti stavano progettando di raggiungere la sede di voto a piedi. Il funzionario locale ha espresso la sua rabbia all’idea che i residenti potrebbero essere privati di questa possibilità.

Altri centri di contea rimangono un’opzione

In un avviso di emergenza rilasciato martedì, il Segretariato di Stato dell’Arizona ricorda che gli elettori registrati nella contea di Apache non sono obbligati a votare a Rock Point: possono andare a qualsiasi centro di polling in quella contea. Tuttavia, l’amministrazione avverte che l’alluvione può influenzare le strade e l’accesso ai siti.

Il Segretario di Stato Adrian Fontes ha consigliato ai residenti di cercare un centro più accessibile. Ma Shirley rispose a KNAU che questa soluzione rimase difficile per le persone isolate. La disponibilità di un altro ufficio non risolve di per sé il problema del trasporto.

La pagina ufficiale dell’Arizona relè anche un’offerta di corsa gratuita offerta da Arizona Native Vote nelle zone colpite. Essa afferma che questo programma comunitario non è né organizzato né fornito dal segretariato di Stato.

La votazione continua in Occidente

Per le elezioni degli Stati Uniti nella contea di Apache, il normale orario di chiusura è fissato alle ore 19 in Arizona, cioè 2 UTC e 4 a Beirut il mercoledì. Le difficoltà riportate a Rock Point riguardano l’accesso alle schede elettorali; non costituiscono un risultato elettorale o un conteggio consolidato di schede perse.

Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.

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