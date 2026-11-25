Il Parlamento europeo ha adottato mercoledì 25 novembre a Strasburgo una risoluzione sulle relazioni dell’Unione con la Siria con 416 voti a 126 astensioni. Il testo, guidato dall’eurodeputato francese Nathalie Loiseau, invita l’Unione a sviluppare una strategia a lungo termine per sostenere la transizione siriana, collegando la riconciliazione con il progresso dei diritti e dell’inclusione politica.
Giustizia e protezione dei popoli
Il relatore ha delineato come priorità la parità di trattamento dei siriani, indipendentemente dal loro gruppo, e la possibilità di ritornare in sicurezza. La relazione difende anche i diritti delle donne, chiede un quadro giuridico che consenta alle organizzazioni della società civile di lavorare liberamente e chiede il rinnovo del mandato del Comitato d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite sulla Siria.
La votazione si è svolta quasi due anni dopo la caduta di Bashar al-Assad nel dicembre 2024. Per il relatore, l’impegno europeo deve anche sostenere la sovranità siriana e la lotta contro una rinascita dell’organizzazione dello Stato islamico. Al ritorno dei rifugiati, il Consiglio UE ha ricordato il 16 novembre che la ricostruzione e la ripresa economica devono creare le condizioni per un ritorno volontario, sicuro e sostenibile. Questo punto riguarda i paesi ospitanti della regione, compreso il Libano.
Un voto separato dall’accordo di associazione
La risoluzione è una posizione presa dal Parlamento. Non firma un accordo di associazione e non impegna stanziamenti supplementari. Il 16 novembre, i ministri degli esteri europei hanno deciso di continuare a lavorare per la firma dell’accordo negoziato nel 2008, mentre si preparava alla sua modernizzazione. Hanno chiesto impegni concreti delle autorità siriane sullo stato di diritto, sui diritti umani e sulla natura inclusiva della transizione.
Il riavvicinamento si basa già sul partenariato politico annunciato a Damasco nel gennaio 2026, durante la visita di Ursula von der Leyen e António Costa. La Commissione ha poi presentato una dotazione di circa 620 milioni di euro per il 2026 e il 2027, che riguarda gli aiuti umanitari, il recupero e il sostegno bilaterale. Il primo dialogo politico di alto livello ha avuto luogo a Bruxelles in maggio.
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