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Una famiglia che ignora il destino di una persona amata scomparsa in Libano può cogliere la Commissione nazionale per le persone scomparse e le vittime della scomparsa forzata senza avere un dossier completo. La Commissione può segnalare una scomparsa o richiedere notizie di un dossier già aperto. Questa distinzione è importante: archiviare un avviso ci permette di avviare o nutrire una ricerca, non per ottenere una risposta immediata sul destino di una persona.

Aprire una cartella o chiedere di esso

La Commissione afferma che le famiglie possono attraversare il suo centro di applicazione online, accessibile dal suo sito ufficiale. Riceve anche richieste a +961 71 104 819 e +961 76 176 040, via e-mail a info@ncmfd.org.lb e presso i suoi uffici nell’edificio Saab a Sodeco, quartiere Ashrafieh di Beirut. Le informazioni di contatto sono sulla pagina ufficiale della famiglia.

Il nome della persona ricercata, il luogo e l’ora visti, così come i documenti o le fotografie disponibili, può aiutare a distinguere le persone con nomi stretti. La Commissione afferma che non è necessario raccogliere tutti questi elementi prima di contattarla: il dossier può essere completato in seguito. Per qualcuno che ha già segnalato una scomparsa, il punto è quello di collegare alla domanda esistente piuttosto che iniziare da zero.

Ciò che la legge garantisce, e ciò che l’indagine deve ancora stabilire

La legge libanese n. 105 del 2018 riconosce il diritto delle famiglie di conoscere il destino dei propri cari e, in caso di morte, di sapere dove sono i loro resti. Stabilisce una commissione per condurre la ricerca. Il diritto di sapere non dipende quindi dalla capacità della famiglia di ricostruire le circostanze della scomparsa stessa. Tuttavia, per dare una risposta, è necessario controllare gli archivi, le testimonianze e, dove la traccia lo giustifica, gli elementi che permettono l’identificazione.

Una persona che detiene informazioni senza un membro della famiglia può anche contattare la Commissione. Questo canale è distinto da una pubblicazione sui social network. Consente la trasmissione di elementi che possono identificare persone o luoghi senza esponerli pubblicamente. La Commissione pubblica le norme sulla riservatezza e presenta separatamente il trattamento dei dati e dei campioni biologici. Inviare la testimonianza, fornire un campione e formalmente identificare resti sono tre diversi approcci.

Una ricerca che rimane da condurre, file per file

Nell’ottobre del 2026 la Commissione ha annunciato il lancio di una strategia nazionale. Per le famiglie, la sfida è di essere in grado di monitorare la ricerca oltre gli annunci: se un file è stato ricevuto, come completarlo, e come ricevere informazioni senza rivelare dati sensibili. Una nuova traccia può portare avanti l’indagine senza essere sufficiente a decidere. La risposta prevista riguarda il destino di una persona, non solo la registrazione del suo nome.

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