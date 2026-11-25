Washington ha pubblicato un progetto tariffario che mira a 14 economie. Esso prevede un tasso del 15 % per l’Unione europea, i dazi e i dazi ordinari esistenti ai sensi dell’articolo 301 dedotti e i prelievi fino al 20 % per taluni prodotti cinesi. Le misure non sono ancora in vigore.

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Washington ha pubblicato un progetto tariffario che mira a 14 economie. Esso prevede un tasso del 15 % per l’Unione europea, i dazi e i dazi ordinari esistenti ai sensi dell’articolo 301 dedotti e i prelievi fino al 20 % per taluni prodotti cinesi. Le misure non sono ancora in vigore.

L’Ufficio del Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti (USTR) ha pubblicato mercoledì 25 novembre i risultati di 14 indagini sulla sovracapacità industriale e ha presentato progetti di tariffazione per la consultazione. Le osservazioni scritte e le richieste di partecipazione alle audizioni sono attesi il 5 gennaio 2027. Le audizioni inizieranno il 25 gennaio. Non è stata fissata alcuna data effettiva delle tasse proposte.

Cina e Unione europea: due diversi calcoli

Per la Cina, il progetto prevede fino al 20% per i prodotti non annessi, dopo aver dedotto i dazi relativi all’indagine statunitense sul lavoro forzato. Un secondo elenco di prodotti è soggetto ad un tasso fino al 10%, mentre un altro allegato prevede esenzioni. Pertanto, il tasso del 20 % non si applica indiscriminatamente a tutte le importazioni cinesi.

Per l’Unione europea, il progetto adotta un tasso del 15%, da cui vengono dedotti i dazi ordinari e i dazi già applicati ai sensi della sezione 301, con esenzioni. Questo non è un aumento complessivo di 15 punti. Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Svizzera sono coperti da proposte simili fino al 15%.

Fino al 35% per il Vietnam

I tassi proposti variano dal 35% per il Vietnam, 25% per l’India, 20% per Singapore e 18% per il Bangladesh, Cambogia, Indonesia, Malesia e Thailandia. Per il Vietnam, l’India e Singapore, Washington si riferisce a tassi più bassi in caso di accordi che rispondono ai risultati delle indagini. Tali massimali non hanno luogo alle tariffe applicabili a ciascun prodotto: le comunicazioni di risparmio specificano le deduzioni e le esenzioni previste.

L’USTR ha aperto le sue indagini l’11 marzo contro 16 risparmi nell’ambito della sezione 301 della US Commercial Act 1974. L’amministrazione ritiene che le sovvenzioni, i crediti preferenziali e altre misure di sostegno possano spingere la produzione oltre la domanda e svantaggiare l’industria statunitense. Il Messico e la Norvegia sono stati all’interno del campo d’applicazione originale, ma non sono stati colpiti dalle quattordici proposte pubblicate mercoledì.

Brasile: una consultazione su aerei e zucchero · Voci globali

In una procedura separata, l’ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti propone di ritirare l’esenzione degli aerei finiti importati dal Brasile e di applicare un dazio del 10 per cento. La misura potrebbe influenzare la consegna di Embraer agli Stati Uniti. L’opinione prevede anche ulteriori doveri di $0,44 per chilo per alcuni zuccheri di canna grezza e $0,60 per alcuni zuccheri di barbabietola crudi e zuccheri raffinati. Questa componente riguarda le importazioni nella tariffa senza quote, indipendentemente dalla loro origine.

La consultazione brasiliana ha aperto il 27 novembre. Le richieste scritte sono previste fino al 30 dicembre, e l’udienza pubblica è prevista per il 14 gennaio 2027. Sulla scia della sfida dell’Organizzazione Mondiale del Commercio alle imposte USA esistenti sui prodotti brasiliani. Washington si opponeva alla prima richiesta di un pannello di Brasília. La controversia riguarda i diritti precedenti, non il progetto pubblicato mercoledì.

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