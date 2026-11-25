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Mercoledì 25 novembre 2026, ore 18 a Beirut.Nessun accordo sul salario minimo in Libano. I vescovi cattolici richiedono un accesso sicuro ai villaggi di confine. A Gaza sono segnalati nuovi scioperi. Washington dettaglia i suoi piani tariffari. Il Libano si qualifica nella semifinale della Asian Beach Football Cup.

Libano: discussioni sul curriculum salariale minimo del 21 dicembre

La commissione indice si è separata senza accordo su un ulteriore aumento del salario minimo. La prossima riunione è prevista per il 21 dicembre. Nel frattempo, il pavimento rimane fissato a £28 milioni al mese o £ 1,3 milioni al giorno per i dipendenti pagati ogni giorno. Il ministro del lavoro ha detto che avrebbe presentato il fascicolo al governo se le parti sociali non fossero ancora in grado di concordare.

Sud Libano: un’esplosione a Kunine e una chiamata per garantire l’accesso ai villaggi

Nel pomeriggio, l’agenzia pubblica libanese ha riferito un’esplosione a Kunin, Bint Jbeil, che ha attribuito all’esercito israeliano. La spedizione non fornisce un rapporto umano o un’indicazione del danno.

A Zouk Mosbeh, la commissione del Consiglio dei Patriarchi Cattolici e dei Vescovi responsabili dei villaggi di confine si è riunita per la prima volta. Presieduta da mons. Elias Nassar, voleva identificare i bisogni degli abitanti e coordinare l’aiuto delle diocesi, delle congregazioni e della Caritas. Chiede alle autorità di lavorare per un accesso sicuro e sostenibile ai villaggi per residenti, rilievi e consegne. Nessun passaggio è stato annunciato.

Gaza: vittime riportate in Al-Shati, Al-Karama e Jabalia

Quattro persone, tra cui due ragazze, sono state uccise in uno sciopero israeliano in un appartamento nel campo Al-Shati, secondo fonti mediche in Al-Shifa. Il Ministero degli Interni di Gaza ha identificato tra loro Mohammad Majid Abu al-Uf, responsabile della sicurezza interna nel nord dell’enclave, così come sua moglie e due figlie. L’esercito israeliano sostiene di aver preso di mira un membro di Hamas.

Fonti palestinesi hanno anche riferito una morte in Al-Karama e un altro in Jabalia al-Balad, dove uno sciopero ha colpito una tenda di persone sfollate internamente. Nasser Hospital ha riferito tre feriti dal fuoco israeliano a Khan Yunes. Questi saldi locali non costituiscono un conteggio per tutta la Striscia di Gaza.

Washington pubblica progetti di diritti per quattordici economie

Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti presenta 14 economie per la consultazione sui dazi doganali a seguito delle indagini sulla sovracapacità industriale. Il progetto seleziona il 15% per l’Unione europea dopo aver preso in considerazione i dazi ordinari e quelli già applicati ai sensi della sezione 301. Per alcuni prodotti cinesi, il tasso proposto può essere alto fino al 20%. Le audizioni sono previste per iniziare il 25 gennaio. I testi non stabiliscono ancora una data di entrata in vigore.

L’Ufficio di analisi economica ha anche riferito che i prezzi misurati dall’indice PCE sono aumentati del 3,8% anno su anno in ottobre, dopo il 3,7% in settembre. In una pubblicazione separata, ha rivisto la crescita del terzo trimestre al 4,3 per cento all’anno, fino al 3,4 per cento inizialmente.

Beach football: il Libano batte il Bahrain e trova l’Iran

Il Libano ha vinto 6-4 contro il Bahrain in Tailandia e ha raggiunto le semifinali della Coppa Asiatica per la prima volta dal 2017. Dovrà affrontare l’Iran, tenendo il titolo, Venerdì 27 Novembre a mezzogiorno, Beirut tempo. Una vittoria gli darebbe una qualifica per la Coppa del Mondo 2027; una sconfitta gli lascerebbe la partita per il terzo posto.

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