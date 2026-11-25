In Libano, segnalare la violenza domestica non innesca automaticamente un ordine di protezione. All’apertura della campagna dell’ONU contro la violenza contro le donne, questo è il modo di distinguere l’urgenza, la denuncia e la domanda di protezione, e perché questi approcci rimangono ancora più difficili per le persone sfollate.

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La campagna lanciata il 25 novembre dalle Nazioni Unite in Libano ricorda che un rapporto non mette automaticamente in riparo una donna. L’intervento delle forze di sicurezza, la denuncia e l’ordine di protezione sono passi separati. La legge libanese sulla violenza domestica prevede questo.

In caso di pericolo, l’intervento passa prima del file

Le Forze di Sicurezza Interna (ISF) stanno pubblicando112emergenza e1745per denunciare la violenza domestica. Una persona in pericolo immediato non deve aspettare di raccogliere documenti per chiedere aiuto. Se il presunto colpevole ha accesso al suo telefono, chiamare da un dispositivo sicuro o tramite una persona di fiducia può evitare un’ulteriore esposizione.

Fare un reclamo e cercare protezione non tornare allo stesso

Un reclamo consente alle autorità di essere sequestrato dei fatti e può essere indagato sotto la direzione del Pubblico Procuratore. La richiesta di protezione è intesa a fermare o prevenire un pericolo. La legge 293 del 2014, così modificata nel 2020, prevede la possibilità di portare la questione dinanzi al giudice competente, compreso il giudice per le misure provvisorie. La domanda di ordine di protezione è esente da spese legali e può essere fatta senza un avvocato. Questo non impedisce di cercare consigli o accompagnamenti.

Il giudice può, tra l’altro, vietare il contatto con la persona protetta o ordinare la rimozione temporanea del presunto colpevole dalla casa in cui il pericolo lo garantisce. Queste misure variano a seconda della situazione. Un ordine non viene effettuato automaticamente a seguito di un ricorso, e una misura protettiva non è una convinzione. Se una misura viene violata o il pericolo riappare, deve essere segnalato alle autorità; in caso di pericolo immediato, chiamare 112.

Perché lo spostamento complica l’accesso alla giustizia

Le Nazioni Unite in Libano nota che le persone sfollate possono aver perso i loro documenti, possono essere al di fuori dei servizi che conoscevano o potrebbero non avere i soldi e i trasporti necessari per effettuare le procedure. Alloggio di gruppo può anche rendere più difficile una chiamata confidenziale. Il lancio della campagna invita pertanto le autorità a rafforzare i servizi di assistenza legale e di protezione, oltre a indagare sulla violenza.

Il numero delle relazioni non dovrebbe essere confuso con l’effettiva portata della violenza. Un aumento dei ricorsi può anche significare che l’uso degli aiuti è diventato più accessibile, mentre l’assenza di un reclamo da solo non dice nulla sulla sicurezza personale.

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