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La Fondazione Hariri chiuderà i suoi uffici, scuole e istituzioni sanitarie e sociali giovedì 26 novembre in omaggio ad Ali Eid al-Sharif, presidente dell’Associazione dei commercianti di Saida e dei suoi dintorni. Le scuole superiori Rafic Hariri e Baha’eddine Hariri sono tra le scuole interessate. La decisione riguarda le istituzioni di questa fondazione, non tutte le scuole della città.

Una chiamata per chiudere nel centro commerciale

Il comune di Saida, presieduto da Moustapha Hijazi, ha annunciato la morte improvvisa di Ali al-Sharif mercoledì. Ha chiesto ai proprietari di negozi e stabilimenti del centro commerciale di chiudere e partecipare al funerale, relaying la chiamata dell’Associazione dei commercianti. Questo appello non fissa un calendario di chiusura uniforme e non costituisce un ordine che richiede la cessazione di tutte le attività a Saida.

Funerale dopo mezzogiorno

Secondo l’associazione, la preghiera funebre deve avvenire a mezzogiorno alla Moschea di Baha’eddine Hariri. La processione passerà poi attraverso la Piazza della Stella, poi attraverserà il quartiere dello shopping per le strade dei Wakfs, Fakhreddine e Riad al-Solh, prima di entrare nel nuovo cimitero di Saida a Sirub. Questo è il percorso annunciato dagli organizzatori, non un piano formale di chiusura stradale.

Il comune ha ricordato il ruolo svolto da Ali al-Sharif nelle iniziative svolte con l’associazione per sostenere i negozi e far rivivere la presenza dei mercati della città.

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