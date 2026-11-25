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Un piccolo pacchetto ordinato al di fuori dell’Unione Europea può generare 5 o 10 euro di prelievi europei, anche se il valore degli acquisti è lo stesso. Prima del Venerdì Nero, la differenza sta nella dichiarazione di contenuto, non il numero di cartoni. Questi importi da soli non dicono quanto il cliente pagherà alla consegna.

Piccoli pacchetti al di fuori dell’UE: due campioni da distinguere

Dal 1° luglio 2026, l’Unione europea ha abolito il sistema duty-free applicato alle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Come misura transitoria, il regolamento europeo prevede un dazio di EUR 3 per articolo doganale per le spedizioni coperte dal pacchetto, comprese quelle tramite il banco di importazione IOSS e le spedizioni postali ai sensi del testo. Termine per questo pacchetto: 1 luglio 2028. Al di là della soglia di 150 euro, i diritti ordinari di legge, quando sono dovuti, entrano in gioco.

Dal 1° novembre è stata aggiunta una tassa di elaborazione europea di 2 euro per voce doganale per le vendite a distanza di merci importate. Non ha un controsoffitto di valore, quindi può anche applicarsi ad un ordine di oltre 150 euro. I due campioni devono essere combinati quando la spedizione soddisfa le condizioni di ciascuno. I 2 euro europei non sono l’ex imposta francese dello stesso importo, applicata da marzo a giugno 2026 e abolita il 1° luglio.

Il valore intrinseco è apprezzato per l’invio. In generale, i trasporti e le assicurazioni non entrano se appaiono separatamente sulla fattura; Ciò non pregiudica il loro trattamento nel calcolo dell’IVA. La tassa è destinata a coprire la libera circolazione dei prodotti venduti da remoto. Un semplice passaggio di transito non costituisce tale sdoganamento. Per una vendita dopo lo sdoganamento di uno stock già in libera circolazione nell’UE, il cliente non riceve una nuova fattura di importazione per questo acquisto. L’indirizzo del sito di trading o l’indirizzo di un magazzino non è sufficiente per stabilire questo stato.

Due cesti di 40 euro, due diversi calcoli

Ecco due simulazioni per una spedizione commerciale di 40 euro di merci, da un paese terzo alla Francia metropolitana. La piattaforma utilizza il contatore IOSS. Entrambe le merci sono spedite insieme, e nessuno di loro cade sotto un regime particolare. La tabella non include l’IVA, la consegna o i costi privati del vettore. Non si presume che il venditore passerà questi importi al cliente.

Contenuto ipotetico Linee doganali Dazio fisso Fee Totale IVA esclusa e spese private Due magliette identiche a 20 € ciascuna 1, se entrambi i pezzi sono sulla stessa linea 3 € 2 € 5 € A 20 € t-shirt e un giocattolo da 20 € 2, se le merci sono mostrate su linee separate 6 € 4 € 10 €

La classe dipende dalla classificazione tariffaria e dalla descrizione delle merci, nonché dalla loro origine ove richiesto dalla dichiarazione. I campioni sono calcolati dalla linea di segnalazione, indipendentemente dal numero di pezzi su questa linea. Due riferimenti commerciali non sempre corrispondono a due linee doganali.

Che cosa il prezzo visualizzato realmente copre

Per i prelievi europei, le dogane si occupano del declarante o del debitore, che può essere la piattaforma, il venditore o il vettore a seconda dell’assemblea. Ciò non impedisce un impatto sul prezzo. L’IVA può essere raccolta dal venditore o dalla piattaforma su ordine. Il dazio doganale e la tassa possono anche essere contati nel prezzo o in una linea separata, ma l’unica indicazione « TTC » non dice che tutte le spese di importazione sono incluse. Se il commerciante rinasce i due prelievi al momento di una vendita sotto IOSS, entrano nella base IVA di tale vendita. Ad esempio, con un’IVA del 20%, i 5 o 10 euro sopra aggiungerebbero 6 o 12 euro al prezzo dell’IVA rispetto allo stesso cesto senza questo ribilling, tutte le altre cose sono uguali. Non e’ una tariffa di consegna.

Se i dazi o le tasse rimangono dovuti al ricevimento, il vettore può anticiparli e fatturare separatamente il proprio sdoganamento. La Poste distingue così i suoi costi di gestione dalle somme pagate alle dogane. Essa afferma che non addebita queste tasse se tutti i dazi e le tasse sono stati pagati sull’acquisto. Un dono tra individui cade sotto un altro regime; Un acquisto su una piattaforma, anche se destinato ad essere offerto, non avviene.

Il 30 ottobre la Commissione europea ha pubblicato un primo bilancio per il trimestre successivo alla fine del franchising: il volume seguito da merci a basso valore importate è sceso direttamente di oltre il 60% rispetto alla tendenza pre-luglio. Questi sono dati doganali preliminari, non una misura di acquisti o prezzi pagati. Si fermano a settembre, prima della tassa di novembre. Al momento dell’ordine, quindi, il controllo più utile rimane per confrontare il totale consegnato, controllando il luogo di spedizione e le eventuali tasse restanti da pagare dopo il check-in.

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