In Libano, lo sciopero e il disarmo della banca annunciati rimangono in prima linea. Il Kuwait denuncia gli attacchi iraniani; ADNOC segnala uno scomparso e undici feriti a Ormuz. I contatti diplomatici continuano, come Amazon annuncia nuovi investimenti e la NASA si prepara alla fine di Terra.

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Mercoledì 18 novembre 2026, 12 novembre edizione a Beirut.La sfida fiscale delle banche rimane in prima linea in Libano, dove Joseph Aoun riafferma la sua linea sul disarmo e sui negoziati. Nel Golfo, la mattina porta un reclamo iraniano contro una base in Kuwait e una valutazione umana comunicata da ADNOC dopo l’attacco su una nave. I contatti diplomatici continuano, senza ulteriore accordo annunciato. Ecco i fatti, le posizioni degli attori e i punti rimanenti da stabilire.

Libano: La richiesta di uno sciopero bancario rimane, la sua portata rimane da misurare

L’ultimo comunicato stampa disponibile dall’Associazione delle banche del Libano rimane quello del 16 novembre annunciando uno sciopero di avvertimento questo mercoledì 18 novembre, e ogni mercoledì nelle settimane successive. Nessuna sospensione è stata identificata durante la preparazione di questa edizione. Questo da solo non garantisce la chiusura di tutte le agenzie o l’assenza di distributori o trasferimenti. I clienti devono controllare i servizi accessibili con la loro istituzione prima di viaggiare.

La controversia riguarda, in particolare, il trattamento fiscale dei differenziali dei tassi di cambio e delle disposizioni sulle obbligazioni dell’euro dello Stato. Le banche sfidano la tassazione che ritengono basarsi su guadagni contabili non realizzati e richiedono correzioni fiscali o legislative. Questo è il loro argomento in una controversia, non un’interpretazione definitiva. Il consiglio di amministrazione dell’associazione conserva il diritto di sospendere, annullare o restringere il movimento.

Aoun: disarmare attraverso il dialogo, negoziare senza programma di ritiro garantito

Nella sua intervista del 17 novembre, il presidente Joseph Aoun ha invitato Hezbollah a consegnare le sue armi allo stato, escludendo la possibilità di un confronto interno come opzione. Presenta scambi diretti e indiretti con il movimento come mezzo per cercare un risultato pacifico. Questa posizione presidenziale non è né l’annuncio di un accordo di disarmo né la conferma della sua attuazione.

Sul lato esterno, il Capo di Stato difende la continuazione dei negoziati e prevede nuovi giri dopo la formazione del governo israeliano. Rifiutò il proprio controllo del disarmo in Libano e propose l’uso di una squadra delle Nazioni Unite, forse araba o europea. Nessuna nuova composizione o missione è determinata dalla presente dichiarazione. Il Presidente ha anche riconosciuto la mancanza di un calendario per il ritiro israeliano. La ricostruzione, il ritorno delle persone sfollate internamente e il rilascio dei detenuti sono stati tra gli obiettivi che ha ribadito.

Istituzioni: commissioni convocate, non ancora prese decisioni

Il calendario parlamentare di questo mercoledì comprende il Comitato delle Finanze alle ore 10.30 per esaminare gli stanziamenti di diversi organi del progetto di bilancio 2027. Allo stesso tempo, la commissione per gli affari esteri è convocata sulle relazioni libanesi-siriane alla presenza del vicepresidente del Consiglio. Queste convocazioni non dimostrano che le riunioni abbiano avuto successo o che sia stato adottato un testo.

Il comitato per la tecnologia dell’informazione, invece, è stato rinviato fino a giovedì 19 novembre alle 11. L’avviso del 16 novembre sostituisce una vecchia convocazione ancora visibile sulla stessa pagina. Per seguire l’attività istituzionale, è quindi necessario distinguere l’ordine del giorno annunciato, l’effettivo svolgimento di una seduta e le sue conclusioni: qui non viene presentato nessun risultato non confermato.

Golfo: Teheran sostiene l’attacco in Kuwait

Il quadro è stato chiarito fin dalle prime avvertenze notturne: l’esercito iraniano sostiene di aver mirato le installazioni militari statunitensi sulla base di Ali al-Salem in Kuwait. Le forze del Kuwait hanno annunciato le loro difese contro i droni ostili. Il Ministero degli Affari Esteri del Kuwait oggi ha condannato ripetuti attacchi iraniani e ha denunciato una minaccia per la sovranità del paese e la stabilità regionale.

La rivendicazione iraniana designa gli obiettivi; non dimostra che l’attrezzatura pubblicizzata è stata raggiunta o distrutta. Gli elementi consultati non consentono una valutazione umana e materiale indipendente per questo attacco. In Bahrain, le autorità hanno anche annunciato intercettazioni. Questi episodi sono distinti: i loro luoghi, gli orari e i possibili bilanci non devono essere aggiunti o confusi.

Ormuz: marinaio scomparso, 11 feriti secondo ADNOC

ADNOC Logistics & Services afferma che una delle sue navi è stata attaccata durante il suo passaggio attraverso lo Stretto di Ormuz la sera di martedì 17 novembre. Il gruppo ha segnalato un membro dell’equipaggio scomparso e una continua ricerca con le autorità competenti. Undici persone sono state ferite; altri membri dell’equipaggio sono stati evacuati e la cura è fornita come richiesto.

Il comunicato stampa consultato non fornisce il nome della nave e non attribuisce l’attacco. Una persona scomparsa non deve essere considerata morta senza conferma. Questo bilancio è quello della società in questa fase, che è probabile evolversi. Dà una misura concreta dei rischi affrontati dagli equipaggi, oltre gli annunci militari che accompagnano la crisi regionale.

Diplomazia: Oman mantiene contatti

Mercoledì, Sultan Haitham bin Tarek ha avuto un colloquio telefonico con l’Emiro del Kuwait, Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Secondo la relazione Omani, i due leader hanno fatto riferimento agli sviluppi regionali e hanno sottolineato l’importanza del coordinamento continuo per la sicurezza del Golfo.

Il giorno prima, Omani e i ministri degli esteri iraniani avevano discusso a Muscat come contenere tensioni e proteggere i corridoi marittimi. Questi scambi indicano che i canali di discussione rimangono aperti. Non vale la pena annunciare un nuovo cessate il fuoco, né sono garantiti un ritorno alla normalità per la navigazione.

Mondo: L’energia in India, le osservazioni di Terra finiscono

Amazon ha annunciato il 17 novembre un ulteriore 7 miliardi di dollari in investimenti rinnovabili in India entro il 2030, oltre a 4 miliardi di dollari già contratti. Quattro progetti eolici e solari per un totale di 934 megawatt fanno parte di questa busta già impegnata. Distinguerli evita di contare gli stessi annunci due volte. Queste sono capacità e spese progettate, non nuova produzione pienamente disponibile oggi.

La NASA annuncia che Terra cesserà di raccogliere dati scientifici il 1o dicembre. Lanciato nel dicembre 1999, il satellite ha documentato cambiamenti nella terra, negli oceani e nell’atmosfera ben oltre la sua missione iniziale di sei anni. L’agenzia invoca l’invecchiamento dei sistemi e la deriva dell’orbita. La disattivazione deve continuare fino al gennaio 2027; gli archivi di dati resteranno liberamente accessibili al pubblico.

Copertina: Parlamento libanese a Beirut, una fotografia di archivio la cui data di tiro non è stabilita. Illustrazione istituzionale, non correlata ad un evento fotografato questo mercoledì. © François el Bacha / Libnanews, tutti i diritti riservati.

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