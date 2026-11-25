Le comunicazioni OFAC di agosto e settembre 2026 e la relazione CRS del 3 novembre permettono di distinguere tra la sospensione delle licenze, le eccezioni umanitarie e le condizioni di revoca delle sanzioni. Il permesso limitato non rimuove tutte le restrizioni.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un annuncio diplomatico, una nuova maggioranza nel Congresso o un’autorizzazione al commercio limitato non eliminano le sanzioni statunitensi contro l’Iran. La loro operazione si basa su diversi testi e decisioni. Per capire cosa può realmente cambiare, dobbiamo distinguere tra la legge, le misure adottate dall’esecutivo e le autorizzazioni concesse per determinate operazioni.

I documenti pubblicati dall’Ufficio per il controllo dei beni esteri, OFAC, in agosto e settembre 2026 mostrano questa differenza. Alcune autorizzazioni sono state sospese, mentre i meccanismi umanitari rimangono elencati. Questa decrittazione descrive queste disposizioni datate e il quadro presentato dal Servizio di Ricerca del Congresso il 3 novembre. Non annuncia alcun ulteriore sollievo o permesso generale per il commercio.

Diversi fondamenti per la stessa restrizione

Il sistema degli Stati Uniti combina leggi approvate nel Congresso, decreti presidenziali e regolamenti amministrativi. La SRC distingue le sanzioni direttamente contro alcune persone o attività di sanzioni secondarie, progettate per scoraggiare i terzi dal trattare i principali obiettivi.

Una persona o una società possono avere diverse basi legali. La rimozione di una designazione non significa necessariamente che tutte le altre restrizioni scompaiono. L’effetto di una pubblicità deve essere valutato sulla base del testo modificato, degli attori coinvolti e delle operazioni effettivamente autorizzate.

Non tutte le sospensioni 2026 sono identiche

Nella sua comunicazione aggiornata dell’8 settembre, l’OFS dettaglia una prima serie di sospensioni entrate in vigore il 24 agosto. Esso copre, in particolare, alcune attività educative, alcuni trasferimenti personali non commerciali, servizi di conferenze, nonché scambi sportivi e universitari coperti da licenze generali F e G.

Una licenza generale permette, nel suo ambito, un’attività altrimenti vietata senza richiedere un’autorizzazione individuale. La sua sospensione rimuove questa possibilità; Non descrive necessariamente tutte le attività dello stesso settore.

L’avviso distingue un secondo set, sospeso l’8 settembre: alcune autorizzazioni o politiche relative a sorvolazioni, sicurezza aerea, rifornimento e riparazioni di emergenza, nonché la licenza J-1 per determinati soggiorni temporanei di aerei civili. Le disposizioni transitorie BB e DD prevedono un periodo di cessazione ordinata fino all’8 e 23 settembre, rispettivamente, a condizione che le condizioni siano rispettate. Tali scadenze non sono autorizzazioni permanenti.

L’applicazione individuale non è una garanzia

La dichiarazione politica del 10 settembre stabilisce una presunzione di rifiuto per le domande di licenze relative alle operazioni vietate dalle norme iraniana e da altre autorità competenti. L’OFSC afferma che le licenze specifiche possono essere rilasciate solo quando richiesto dalla legge o in circostanze eccezionali e urgenti, anche quando vi è un rischio per la vita, l’integrità fisica o la sicurezza ambientale.

L’esame annunciato è individuale, in consultazione con il Dipartimento di Stato. Questa procedura non deve essere confusa con un’apertura commerciale: il deposito di una domanda non costituisce un’autorizzazione.

Gli accordi umanitari hanno anche i loro limiti

La Licenza Generale 8A, datata 26 ottobre 2020 e ancora elencata nella pagina del programma iraniano consultata, si occupa di alcune operazioni umanitarie che coinvolgono la banca centrale iraniana, la compagnia petrolifera nazionale o entità di proprietà di quest’ultima almeno il 50%. Si riferisce a specifiche disposizioni relative alle operazioni e ai pagamenti autorizzati.

Il testo conserva esclusioni e non consente transazioni vietate da altre regole applicabili. L’etichetta « umanitaria » quindi non sostituisce la revisione di proprietà, pagamento e stakeholders. Questa distinzione descrive la legge citata; Non misura l’accesso effettivo delle popolazioni a farmaci o cibo.

Quale Congresso può cambiare

Il CRS ricorda che alcune disposizioni legislative disciplinano la revoca o la deroga alle condizioni e alle certificazioni presidenziali. La sua relazione di stato del 3 novembre indica inoltre che la legge P.L.119-111 ha prorogato la scadenza della legge sulle sanzioni iraniana dal 2026 al 2031.

Un possibile accordo nucleare deve essere distinto dalla sua esecuzione legale. Secondo il CRS, la legge INARA prevede un periodo di revisione parlamentare di trenta giorni durante il quale il presidente non può concedere il sollievo dalle sanzioni legislative previste dal presente regime. Una negoziazione può preparare i cambiamenti; non dimostra che sono già applicabili.

Per seguire un annuncio sull’Iran, tre domande sono quindi essenziali: quale autorità prende la decisione, quali cambiamenti di testo e quando? È a questo livello che si verifica il rilassamento o l’indurimento, piuttosto che da un unico segnale politico.

Illustrazione istituzionale generica: Campidoglio americano a Washington nel 1997. Architetto del Campidoglio, un dominio pubblico negli Stati Uniti, tramite gli archivi Wikimedia Commons e Libnanews. Questa fotografia non è una decisione sulle sanzioni del 2026.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews