Nel Monte Libano, la camera d’accusa continuò l’accusa di tentato omicidio intenzionale, estinguendoli per una violazione della legge sulle armi. Questa decisione di rimozione chiarisce la portata dell’amnistia generale del 2026 e la differenza tra l’abbandono dell’accusa e una riduzione della pena.

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La camera d’accusa del Monte Libano scoprì che l’amnistia generale del 2026 non pose fine all’accusa per tentato omicidio intenzionale. Nello stesso caso, estinse l’accusa per un reato ai sensi della legge sulle armi. Questa distinzione ci permette di capire che cosa la legge cancella, che cosa lascia al giudice e perché un rinvio a un tribunale penale non è una condanna.

L’atto n. 70, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 4 settembre 2026, prevede l’amnistia per i reati commessi prima del 1o marzo, con eccezioni. Tra questi, l’articolo 2 si occupa di omicidi intenzionali o premeditati. La difficoltà prima della camera d’accusa del Monte Libano era se questa eccezione fosse valida anche quando la vittima sopravvisse.

Perché il tentativo continua

Nella decisione del 5 novembre a Baabda, la Camera ha respinto la richiesta della difesa su questo punto. Ha letto l’eccezione della legge di amnistia con gli articoli 201 e 547 del codice penale, relativi rispettivamente a tentato crimine e omicidio intenzionale. Per i giudici, l’assenza di morte non è sufficiente a portare i fatti presunti nelle amnesie quando la qualifica è quella di un tentato omicidio intenzionale.

La distinzione non consiste nell’eguagliare qualsiasi ferita con un tentato omicidio. La qualifica presuppone in particolare che l’intenzione di uccidere sia stabilita e che l’atto sia andato oltre la fase di preparazione, senza produrre il risultato desiderato per una ragione al di là della volontà dell’autore. La Camera ha stabilito nella fase di rimozione: non ha dichiarato l’accusato colpevole.

In una cartella, due diversi incantesimi

D’altra parte, la Camera ha rilevato che l’azione pubblica per la violazione della sezione 72 della legge sulle armi era stata terminata. I fatti contemplati da questa tassa sono stati prima del 1° marzo e i giudici non hanno visto una delle eccezioni previste all’articolo 2. Il dossier illustra un punto concreto: l’amnistia viene valutata per reato. Essa può sospendere la procedura per un capo senza interrompere l’esame di un altro.

Amnesty non è una riduzione della pena

La legge distingue la cessazione dei procedimenti pubblici e l’eccezionale riduzione di alcune sanzioni. L’articolo 3 disciplina il secondo meccanismo. Il Consiglio costituzionale, nella sua decisione n. 12 del 12 ottobre, ha annullato talune disposizioni e chiarito la lettura di altre, comprese quelle relative agli omicidi intenzionali. La decisione di Baabda riguarda la continua accusa del tentato omicidio in questo caso. Non imposta alcuna penalità e non pregiudica il verdetto.

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