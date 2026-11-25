Mzaar Ski Resort presenterà la sua stagione invernale 2026-2027 venerdì 27 novembre alle ore 11 presso InterContinental Mzaar a Kfardebian. La cerimonia annuale è organizzata sotto il patrocinio del Ministro del Turismo, Laura Khazen Lahoud, indica il comunicato stampa.
La cerimonia non vale la pena aprire le tracce
Il lancio deve riunire rappresentanti delle autorità, del comune e del mondo dello sci. L’annuncio riguarda la cerimonia in hotel: non specifica la data in cui i brani saranno praticabili, né la data in cui saranno messi in servizio gli ascensori. Per preparare un’uscita, fare riferimento al bollettino di apertura della stazione.
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