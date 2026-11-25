Kilmar Ábrego García ha lasciato gli Stati Uniti martedì per la Spagna, secondo il suo avvocato e le autorità americane. Questa partenza viene dopo venti mesi di contenzioso avviato da un espulsione errata a El Salvador. L’amministrazione e la difesa differiscono sulla possibilità di un ritorno negli Stati Uniti, dove vive la sua famiglia vicina.

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Kilmar Ábrego García ha lasciato gli Stati Uniti martedì 24 novembre per la Spagna, secondo il suo avvocato e il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Il cittadino salvadoregno era stato espulso erroneamente nel marzo 2025 e poi tornò negli Stati Uniti. Stava contestando fin dagli sforzi di Trump per allontanarlo in un altro paese.

Una partenza confermata, un ritorno contestato

Il Dipartimento di Sicurezza Interna presenta la partenza come volontaria e parte di una misura di rimozione. Dice che Ábrego García non potrà tornare negli Stati Uniti. Il suo avvocato, Simon Sandoval-Moshenberg, non condivide questa lettura: presenta la partenza come temporanea e crede che un ritorno possa essere possibile. Queste posizioni opposte non sono valide per l’autorizzazione o la decisione di ritorno delle autorità spagnole sul suo soggiorno.

Protezione ignorata nel marzo 2025

Nel 2019, un giudice dell’immigrazione lo aveva vietato di tornare a El Salvador, credendo che fosse a rischio di persecuzione. Questa protezione, limitata a quel paese, non gli ha concesso un permesso di soggiorno permanente negli Stati Uniti. Fu comunque arrestato nel Maryland e poi portato a El Salvador nel marzo 2025. L’amministrazione aveva riconosciuto un errore nella procedura.

Nell’aprile del 2025, la Corte Suprema confermò che le autorità avrebbero dovuto facilitare il suo rilascio in El Salvador e trattare il suo caso come se non fosse stato erroneamente inviato. Ábrego García tornò negli Stati Uniti nel giugno 2025. Le autorità poi considerarono di trasferirlo in un paese terzo, tra cui la Liberia, prima di partire per la Spagna.

Una procedura penale separata nel Tennessee

Al suo ritorno negli Stati Uniti, Ábrego García fu processato per il trasporto illegale di migranti in un altro caso in Tennessee. Nel maggio 2026, un giudice federale ha respinto il procedimento, constatando che il procedimento era stato istituito in rappresaglia per la sua sfida all’espulsione. Il governo ha fatto appello. La sua partenza in Spagna non è una decisione su questo appello.

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