Due membri delle forze navali nella Libia orientale sono morti martedì dopo l’attacco del 22 novembre al porto di Bengasi. Kyiv dice di aver preso di mira due navi russe. Tripoli condanna l’operazione e sostiene che non ha autorizzato alcuna azione militare straniera nelle sue acque. Il destino preciso delle navi rimane contestato.

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Due membri delle forze navali nella Libia orientale sono morti martedì 24 novembre a causa delle ferite subite durante l’attacco al porto di Bengasi, secondo il loro comando. L’Ucraina ha rivendicato la responsabilità dell’operazione, svolta domenica contro le navi che presenta come legate allo sforzo di guerra russo. Il governo di Tripoli sostiene che non ha autorizzato alcun intervento militare straniero nel territorio o nelle acque libiche.

Due morti annunciati due giorni dopo l’attacco

Entrambi gli uomini erano attaccati allo staff della Marina Orientale. Il comando li ha identificati come Al-Taher Abdullah al-Sadeq e il Tenente Ali Mohammed al-Sayd. Nella sua dichiarazione, afferma che sono stati feriti nell’attacco domenica 22 novembre, all’alba e alle successive esplosioni. Saddam Haftar, Vice Comandante delle Forze Orientali, ha reso omaggio a loro. Il comunicato stampa non presenta i due uomini come membri di un equipaggio russo.

Questa valutazione riguarda le due vittime identificate dal comando libico. Non consente la valutazione completa dei feriti o degli equipaggi delle navi interessate.

Kyiv dice di aver preso di mira una corvetta e una nave da carico

Lunedi 23 novembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato la responsabilità di un’operazione al largo della costa della Libia. Ha dichiarato che gli obiettivi erano una corvetta marina russa e una nave cargo che Kyiv ha accusato di portare armi. Le dichiarazioni ucraine hanno stabilito la giustificazione di Kyiv. Non costituiscono una conferma indipendente del carico e della condizione finale delle due navi.

L’annuncio di due lati libici morti porta un elemento separato al file. Il comando di Bengasi ha riferito perdite all’interno delle proprie forze, mentre la presidenza ucraina ha descritto le navi che ha affermato di aver mirato. Queste due dichiarazioni non rispondono alla stessa domanda.

Tripoli contesta qualsiasi autorizzazione libica

Il Ministero degli Affari Esteri del governo dell’unità nazionale, con sede a Tripoli, ha condannato l’operazione e ha chiesto a Kiev spiegazioni. Rifiuta l’idea che la continuazione della guerra tra Russia e Ucraina dà a entrambi i paesi il diritto di condurre azioni militari sul territorio libico o nelle sue acque.

Tripoli non controlla Bengasi, dove si basano le forze del maresciallo Khalifa Haftar. Fu quindi il comando orientale che annunciò le morti, mentre il governo di Tripoli prese posizione diplomatica. In questa fase, nessuna delle dichiarazioni pubbliche può stabilire che l’operazione era stata concordata da un’autorità libica.

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