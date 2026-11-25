A 12 mezzogiorno a Beirut, il punto sul traffico dopo la mobilitazione del vettore, la sparatoria segnalata nel sud, l’insicurezza alimentare in Libano e lo sciopero rivendicato a Hodeida. Anche in questa edizione: i risultati di Amnesty sulla cura a Gaza e anche il quarto finale Libano-Bahrain.

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Mercoledì 25 novembre 2026, 12 mezzogiorno a Beirut.Il traffico riprese a Tripoli dopo la mobilitazione dei piloti, mentre i manifestanti si riunirono al centro di Beirut la mattina. Nel sud sono stati segnalati nuovi colpi. In Yemen, la coalizione guidata da Riyadh ha detto che aveva colpito il porto di Hodeida, senza alcun record verificato.

Trasporti: strade riaperte a Tripoli

A circa 0936 ore, il servizio di gestione del traffico libanese ha riferito la riapertura delle strade colpite a Tripoli. I tagli sono stati osservati prima al raccordo Roxy e sulla pista Miatayn. Nella capitale, i piloti hanno riunito Piazza dei Martiri e hanno chiesto al Ministro degli Interni Ahmad al-Hajjar di venire a sentire le loro richieste. A Dora e a diverse intersezioni del Bekaa, le riunioni sono state segnalate senza chiudere la strada.

Le federazioni dei trasporti su strada avevano annunciato una mobilitazione dalle 6 alle 12:00 per chiedere l’attuazione degli impegni dello Stato nel settore. Nella sezione, il progetto di assistenza temporanea per i conducenti autorizzati è stato sottoposto ai comitati il 12 novembre; Non è stato adottato alla riunione. Gli orari annunciati rimangono quelli del programma sindacale, non una conferma che tutti i rally sono finiti allo stesso tempo o che il traffico è ripristinato su tutti gli assi.

Banche: un secondo mercoledì di sciopero annunciato

Il 25 novembre è il secondo mercoledì mirato dal bando di sciopero dell’Associazione bancaria libanese. L’organizzazione contesta la richiesta del Ministero delle Finanze di correggere i rendimenti fiscali dal 2020 al 2024, comprese le differenze dei tassi di cambio e le disposizioni sugli Eurobond. Questa chiamata è distinta dal movimento del conducente. Non consente il funzionamento di ogni agenzia o servizio remoto da dedurre.

Sud Libano: nuovi scatti segnalati al mattino

L’Agenzia Nazionale dell’Informazione ha segnalato il fuoco israeliano nelle aree di Byout al-Sayyad, Wadi Saluki e Baraashit. Nessun registro delle vittime è stato confermato per questi incidenti. Queste relazioni vengono emesse come il Libano cerca di determinare chi può identificare le violazioni e riferire dopo la fine del mandato dell’UNIFIL il 31 dicembre. Diversi scenari sono in discussione; In questa fase non sono stati adottati termini alternativi.

Cibo: 1.05 milioni di persone a livello di crisi o oltre

L’ultima classifica della sicurezza alimentare pubblicata dall’IPC stima che circa 1,05 milioni di persone, o il 21 per cento della popolazione analizzata, affrontano l’insicurezza alimentare acuta a livello di crisi o peggio tra settembre 2026 e febbraio 2027. La valutazione, pubblicata il 5 novembre, distingue circa 997.000 persone a livello di crisi e 52.000 a livello di emergenza. Il totale di 1,15 milioni per marzo a luglio 2027 è una proiezione, non un bilancio già osservato.

Yemen: Riyadh annuncia il successo sul porto di Hodeida · Global Voices

La coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha riferito che le strutture di destinazione relative al funzionamento del porto dopo aver chiamato i civili per evacuare. Il comunicato non fornisce un bilancio per il porto e non dichiara se le banchine e lo scarico funzionano ancora. Gli Houthis minacciarono di ritorsione contro i porti sauditi nel Mar Rosso. Questa minaccia non costituisce la conferma di un attacco a Jeddah.

Gaza: Amnesty documenta le barriere all’assistenza

Amnesty International pubblica mercoledì una relazione sulle conseguenze della guerra per le donne e le ragazze a Gaza, basata su 228 interviste. L’organizzazione descrive, tra l’altro, le barriere all’assistenza alla gravidanza, al parto e alla salute riproduttiva, che analizza come parte dei suoi risultati sul genocidio. Questa è la qualifica scelta dalla ONG, non una sentenza data in questo caso.

Beach calcio: il Libano gioca il suo quarto finale

Il Libano affronta il Bahrain nei quarti di finale della Coppa Asia in Thailandia a mezzogiorno a Beirut. La selezione libanese raggiunse il tavolo con eliminazione diretta nonostante la sconfitta 7-2 contro l’Iran in fase di gruppo. Il risultato dell’incontro non è incluso in questa edizione.

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